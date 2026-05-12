A Vodafone belehúzott, a magyar leány nélkül is jól fut a szekér

A komplett szerkezetváltást és portfóliótisztítást végrehajtó Vodafone számításai bejöttek, a brit rivális Three-t magába olvasztó távközlési csoport lassan a tőle elvárt növekedési pályára áll vissza. Ehhez azonban még az kell, hogy a Vodafone legfontosabb piacán, Németországban is versenytársai fölé tudjon kerekedni.
Kriván Bence
2026.05.12, 16:03
Frissítve: 2026.05.12, 16:04

Egyre jobb teljesítményt nyújt a magyarországi üzletágát hátrahagyó brit Vodafone-csoport, amelynek három évvel ezelőtti stratégiaváltása mára beérett, s ezt már az márciussal zárult üzleti év számai is visszaigazolják. A társaság megszabadult a fősodorba nem illő leányvállalataitól és a tevékenységi körét is szűkítette a profilhoz szorosan nem kapcsolódó szolgáltatások leépítésével. 

A Vodafone egyenesbe jött a német piacon, de a befektetők ennél többet várnak tőle / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A struktúraváltást levezénylő olasz Margherita Della Valle vezérigazgató szavai szerint egy egyszerűbb, erősebb növekedési kilátásokkal rendelkező vállalatcsoporttá alakult a Vodafone, mely fő szolgáltatási területein egyaránt sikeres évet zárt. Legnagyobb piacán, Németországban visszatértek a növekedési pályára, miközben a Vodacom leányvállalatuk révén növekedni tudtak Afrikában, valamint Törökországban, miközben a hazai piacukról sem feledkeztek meg: az Egyesült Királyságban a Three-vel nyélbe ütött fúzió első kedvező hatásai már láthatóak a kedden közzétett gyorsjelentésben is. 

Stratégia fontosságú volt a Three megszerzése a Vodafone számára

A Vodafone a hongkongi CK Hutchison tulajdonában lévő Three-t teljeskörűen integrálta az idén, ennek köszönhetően a VodafoneThree néven működőcég 28 millió előfizetőjével a brit piac élére lépett elő, azaz a Vodafone visszatért oda, ahonnan korábban az átláthatatlan cégstruktúrája következtében korábban lecsúszott. A VodafoneThree több márkanév, így

  • a Vodafone,
  • a Three,
  • a Voxi,
  • a Smarty
  • és a Talkmobile

alatt is szolgáltat a Brit-szigeteken.

A távközlési konszern éves bevétele 8 százalékkal, 40,46 milliárd euróra nőtt, ebből a szolgáltatási bevétel 8,8 százalékos bővült, s 33,5 milliárd eurót tett ki, ez a csoport előrejelzési sávjának a felső szintjére ért. Az alapnyereség (EBITDA) 3,8 százalékkal, 11,4 milliárd euróra nőtt, míg az üzemi nyereség 3,2 milliárd euró lett – az egy évvel korábbi 400 milliós veszteségről sikerült ide eljutniuk. 

Eredményes volt a portfóliótisztítás

A tavalyelőtti évet jellemző nagy átszervezések költségvonzata miatt a 2024-es eredmény 3,72 milliárd eurós veszteség volt, ebből a folytatólagos szolgáltatások területén 59 milliós profitot tudtak 2025-re fabrikálni. Az adósságállomány 25,4 milliárd euróra nőtt, az új szerzemény, a Three azonban már megkezdte vételárának ledolgozását, bár még egy 400 millió euró integrációs költségelem kötelezettségként hárul a csoportra. 

Margherita Della Valle vezérigazgató eredményesen vezényelte le a Vodafone átalakítását / Fotó: AFP

A Vodafone és a CK Hutchison egyébként a múlt héten egyezett meg abban, hogy a britek megveszik a hongkongiak 49 százalékos részesedését a VodafoneThree-ben, 4,9 milliárd euróért. A Three tulajdonosainak kifizetésével nyilván az adósságállomány is tovább nő. De megéri még így is, hiszen a Vodafone szerint a teljes kontroll
gyorsabb döntéshozatalt és évi nagyjából 806 millió fontos szinergiát hozhat 2030-ra. Margherita Della Valle egyébként nem volt szívbajos a távközlési óriás átszervezésekor, nem csak a magyar piacról léptek vissza, hanem Spanyolországból, Olaszországból és Hollandiából is, mert a piacon elfoglalt pozíciójuk és az erős verseny nem volt garancia az elvárt dinamikus fejlődéshez.

A német piacon még nem végeztek a munkával

A Vodafone óvatosan fogalmazott idei kitekintésében, jelezve, hogy a közel-keleti válság világgazdaságra gyakorolt negatív hatásai alól ők sem mentesülnek. Ennek megfelelően a tavalyi 11,4 milliárdos alapnyereséget a folyó üzleti évben 11,9-12,2 milliárd eurósra várják, míg a tavalyi 2,6 milliárd eurós szabad készpénzállomány az idén a 2,6-2,9 milliárd eurós sávba "költözhet". A vezérigazgató jelezte, hogy 

a Three integrációval egy fejezet véget ér, s innentől a portfólió középtávú dinamikus fejlesztésének feladataira fókuszálnak. 

A befektetők hisznek is a vezérigazgatónak, a részvényárfolyam egy év alatt 66 százalékkal erősödött, bár a mai éves jelentésre 4 százalékos esés volt a válasz, amit magyarázhatunk akár profitrealizálással is, ám sokkal inkább a bevételek harmadát hozó német piacon tapasztalt ácsorgás lehet a háttérben. 

A német üzlet továbbra is gyengébben muzsikál, itt rendkívül erős az árverseny, a televíziós műsorszórási szabályozások is kedvezőtlenebbé váltak, s emiatt a Vodafone a szolgáltatási árbevétele organikusan még mindig csökkent, bár a trend összességében már pozitívnak mondható, még ha az nem is annyira meggyőző a részvényesek szemével nézve.

