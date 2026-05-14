A Waberer's csoportszintű bevételei az előző év azonos időszakához mérten 6,9 százalékkal, 207,9 millió euró nőtt az első negyedévben - közölte a logisztikai szolgáltató cég csütörtök délután.

A nehéz körülmények dacára nőttek az első negyedévben a Waberer’s bevételei / Fotó: arie n bucky photography / Shutterstock

Nőtt a Waberer's nettó profitja a nehéz körülmények dacára

A vállalat üzemi eredménye (EBIT) ezalatt 11 millió eurón stagnált, míg az adózott nyeresége 2,4 százalékkal, 7,7 millió euróra emelkedett. A menedzsment azt is közölte, hogy a nettó profit nem realizált árfolyamhatás nélkül 31,5 százalékos bővülés eredményeképpen 7,3 millió euróra nőtt.

A 2026-os teljes üzleti évre vonatkozóan a Waberer’s menedzsmentjének várakozása szerint a cégcsoport konszolidált EBIT-eredménye a tavalyi 58 millió eurós értékkel megegyező szinten alakul.

A logisztikai szegmens árbevétele 4 százalékkal, 162 millió euróra bővült, ami a korábbi időszak üzletfejlesztési tevékenységeinek - Pannonbusz-akvizíció, az MD International szerb vállalat teljes konszolidációja - hatására következett be. Az üzletág EBIT-je 1,6 millió euró volt, ami több mint 12 százalékos emelkedésnek felel meg.

A szegmens eredménytermelő képessége a negyedév során enyhén meghaladta a bázis időszakét. A javulás annak ellenére következett be, hogy a 2025 év végén befejeződött harmadik feles raktárfejlesztési tevékenység idén már nem támogatja a szegmens eredményességét.

A kieső eredményt azonban nagyrészt kompenzálta a személyszállítási tevékenység megjelenése, illetve a lengyelországi leányvállalatnál (LINK) 2024-2025 során végrehajtott transzformáció hatására javuló eredményesség.

A negyedév során a szegmens eredményességét ideiglenesen rontotta

az iráni háború miatt dráguló üzemanyag,

illetve a forint euróval szembeni erősödése,

mely utóbbi hatást azonban kompenzálják a következő negyedévek során a szerződésekben foglalt üzemanyag-klauzulák, továbbá a megkötött deviza fedezeti ügyletek.

Emellett a logisztikai szegmens egésze jelenleg egy meglehetősen nehéz, kifejezetten terhelt makrogazdasági környezetben működik, ezt a helyzetet jól mutatja, hogy több nagy nemzetközi versenytárs komoly pénzügyi válságról számolt be az elmúlt időszakban.

Bővültek a biztosítási szegmens bevételei

A biztosítási szegmens árbevétele 46 millió eurót tett ki 2026 első negyedévében, ami 19 százalékot meghaladó emelkedést jelent. A bővülés főként a nem életbiztosítási alágazatban a vagyonbiztosítás felfutásának, az életbiztosítási területen pedig a tavalyi év során értékesített nagy számú egyszeri díjas életbiztosításoknak köszönhető. A biztosítási szegmens 9,5 millió eurós EBIT-tel zárta az év első három hónapját, ami nagyságrendileg megegyezik az egy évvel korábbi eredménnyel.