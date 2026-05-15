Már nem csak kamion – nagy átalakulásra készül a Waberer's, megváltozhat a cég neve is
A kormányváltás után sok más céghez hasonlóan a Waberer’s árfolyama is lejjebb szánkázott az elmúlt hetekben, noha a tavalyi év volt a logisztikai vállalat legjobbja mind az eredmény, mind a bevétel szempontjából. Az idei év elején pedig tovább növelte eredményét a nagy átalakulásra készülő vállalat, mely a tervek szerint holdingcéggé változik, és akár új nevet is kaphat.
Bevételét és profitját is duplázná a Waberer’s
A vállalat az első negyedéves eredmények csütörtöki közzététele után a pénteki befektetői napon is igyekezett nyugtatni a kedélyeket, például a cégvezetés által kitűzött ambiciózus célokkal, melyek 2031-re több mint duplájára emelnék mind az árbevételt, mind a kamat- és adófizetési eredményt (EBIT). A cégvezetés részéről Erdélyi Barna, a Waberer’s igazgatósági tagja és a Gránit Biztosító és a Posta Biztosítók igazgatóságának elnöke, valamint Tóth Szabolcs a vállalat igazgatósági tagja, illetve a pénzügyi vezérigazgató helyettese, valamint Majzik Viktor, a Waberer’s tőkepiaci igazgatója volt jelen, miután Barna Zsolt elnök-vezérigazgató előre nem látható családi okok miatt nem tudott jelen lenni.
A Waberer’s vezetése értékelte a nemzetközi és politikai környezet alakulását is. Kiderült, hogy
a cégcsoport – mely régóta euróban számol, ám jelentős forintkitettséggel is rendelkezik – a forint árfolyamának az iráni háború kitörésekor történő megingását kihasználva 400 forinton tudta lefedezni az euró-forint árfolyam kockázatát.
Ugyanakkor a kamionos vállalkozás, szemben a devizakitettséggel, az olaj vagy a dízel piacán nem köt fedezeti ügyleteket, ám hosszú távú szerződései képesek az üzemanyagárak változását kezelni, aminek az átfutása egy-két hónapról kettő-négy hétre csökkent. Tóth Szabolcs azt is elárulta, hogy a cég költségeinek mintegy 20-22 százaléka jelentkezik forintban.
Még mások bajban vannak, a Waberer’s növekszik
A Waberer’s menedzsmentje arról is beszélt, hogy a cég diverzifikált szolgáltatói portfóliója segít a cégnek átvészelni a sokkokat, sőt azokból akár még jobb versenyhelyzetbe is kerülhet. A német logisztikai piacon több szereplő is bajba került, amivel kapcsolatban Erdélyi Barna elmondta, hogy ezek jelenthetnek a társaság számára lehetőséget, ám ezek hosszabb folyamatok. Ugyanakkor a magukat túlvállaló cégek problémái miatt már most is jutott vissza üzlet a magyar vállalathoz, mely nem volt hajlandó áron alul licitálni a szerződésekért. A német piac konszolidációja az árakat is emelheti, így a magyar vállalat is beléphet oda. Az utóbbi időben a Waberer’s számára Németország inkább tranzitország volt a túl alacsony árak miatt.
A politikai változások kérdése megkerülhetetlen a Waberer’s tulajdonosi háttere miatt, ám a cégvezetés hangsúlyozta, hogy a vállalat bevételeinek minimális része köthető állami szervekhez, így azok elvesztésének nincs materiális hatása a cég eredményeire. A szabályozói változásokról pedig konkrétumok hiányában nincs itt az ideje beszélni.
A cég regionálisan is kiemelkedő és óriási nemzetközi vállalkozásokkal dolgozik együtt.
Ennek keretében a Waberer’s az új magyarországi ipari központok környékén is jelentős fejlesztéseket hajtott végre, a cég számos autóipari szereplővel működik együtt, akár Debrecenben, akár Szegeden. Bár a cég számára továbbra is fontos a logisztika, ez már nem az a vállalat, amely csak a kamionokról szól, egyre fontosabb szerepet játszik a biztosítási üzletág és az ingatlanfejlesztés is, ezért alakul át holdingcéggé a társaság, ami akár új névvel is járhat.
Nem csak logisztika, biztosítás és ingatlanfejlesztés is
Ugyanakkor az ingatlanfejlesztés inkább csak két és feledik üzletág lehet Erdélyi Barna szerint, hiszen az továbbra is a logisztikához kapcsolódik, a cég nem fog lakóparkokat építeni. Ám ha már a vállalat saját magának is fejleszt raktárakat, ezt a tudását hajlandó mások rendelkezésére is bocsátani. A modern raktárak üzemeltetése jóval olcsóbb lehet, és a saját tulajdonnak is vannak előnyei, de a Waberer’s nem mond le a bérelt ingatlanokról sem, a kettő helyes arányának megtalálásán a cégvezetés folyamatosan dolgozik.
A cégvezetés hangsúlyozta, hogy a menedzsment régóta van a cégnél, és részben az igazgatósággal si átfedésben van, így a tulajdonosok részéről nincs nagy beleszólás a mindennapi ügyek lebonyolításába.
Noha sokan gondolják azt, hogy a Wberer’s biztosítási tevékenységét a cég kamionjainak kgfb-je dominálja, ez ma már koránt sincs így,
a cég az életbiztosítási és nem életbiztosítási piacon is egyre fontosabb szereplő.
Azt sem szabad elfelejteni, hogy évtizedek óta működő és növekvő vállalatról van szó, mely saját területén európai léptékben is a legnagyobbak között van, olyan magyar képességeket jelent, ami a régióban más országokban nem feltétlenül adott. Ehhez képes a cég részvényeit a könyv szerint érték alatt meg lehet venni, ám egyelőre nincs terítéken a sajátrészvény-vásárlások növelése. Befektetői érdeklődésre a cégvezetés arról is beszélt, hogy az osztalékot nem tervezik jelentősen emelni, hiszen úgy vélik, hogy azt inkább a cég eredménytermelő képességének javítására érdemesebb költeni, ami meg fog látszani az árfolyamon is.