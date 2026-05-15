Már nem csak kamion – nagy átalakulásra készül a Waberer's, megváltozhat a cég neve is

A kormányváltás után sok más céghez hasonlóan a Waberer’s árfolyama is lejjebb szánkázott az elmúlt hetekben, noha a tavalyi év volt a logisztikai vállalat legjobbja mind az eredmény, mind a bevétel szempontjából. Az idei év elején pedig tovább növelte eredményét a nagy átalakulásra készülő vállalat, mely a tervek szerint holdingcéggé változik, és akár új nevet is kaphat.

Bevételét és profitját is duplázná a Waberer’s

A vállalat az első negyedéves eredmények csütörtöki közzététele után a pénteki befektetői napon is igyekezett nyugtatni a kedélyeket, például a cégvezetés által kitűzött ambiciózus célokkal, melyek 2031-re több mint duplájára emelnék mind az árbevételt, mind a kamat- és adófizetési eredményt (EBIT). A cégvezetés részéről Erdélyi Barna, a Waberer’s igazgatósági tagja és a Gránit Biztosító és a Posta Biztosítók igazgatóságának elnöke, valamint Tóth Szabolcs a vállalat igazgatósági tagja, illetve a pénzügyi vezérigazgató helyettese, valamint Majzik Viktor, a Waberer’s tőkepiaci igazgatója volt jelen, miután Barna Zsolt elnök-vezérigazgató előre nem látható családi okok miatt nem tudott jelen lenni.

A Waberer’s vezetése értékelte a nemzetközi és politikai környezet alakulását is. Kiderült, hogy

a cégcsoport – mely régóta euróban számol, ám jelentős forintkitettséggel is rendelkezik – a forint árfolyamának az iráni háború kitörésekor történő megingását kihasználva 400 forinton tudta lefedezni az euró-forint árfolyam kockázatát.

Ugyanakkor a kamionos vállalkozás, szemben a devizakitettséggel, az olaj vagy a dízel piacán nem köt fedezeti ügyleteket, ám hosszú távú szerződései képesek az üzemanyagárak változását kezelni, aminek az átfutása egy-két hónapról kettő-négy hétre csökkent. Tóth Szabolcs azt is elárulta, hogy a cég költségeinek mintegy 20-22 százaléka jelentkezik forintban.

Még mások bajban vannak, a Waberer’s növekszik

A Waberer’s menedzsmentje arról is beszélt, hogy a cég diverzifikált szolgáltatói portfóliója segít a cégnek átvészelni a sokkokat, sőt azokból akár még jobb versenyhelyzetbe is kerülhet. A német logisztikai piacon több szereplő is bajba került, amivel kapcsolatban Erdélyi Barna elmondta, hogy ezek jelenthetnek a társaság számára lehetőséget, ám ezek hosszabb folyamatok. Ugyanakkor a magukat túlvállaló cégek problémái miatt már most is jutott vissza üzlet a magyar vállalathoz, mely nem volt hajlandó áron alul licitálni a szerződésekért. A német piac konszolidációja az árakat is emelheti, így a magyar vállalat is beléphet oda. Az utóbbi időben a Waberer’s számára Németország inkább tranzitország volt a túl alacsony árak miatt.