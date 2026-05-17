Hordában kereskedő majmok uralják a Wall Streetet? – aki ráérez, mi kell nekik, óriásit kaszálhat

Mi a félelmetesebb, egy óriási gorilla vagy kicsiny majmok hordája? - teszi fel a kédést a Wall Street Journal heti hírlevele. Megint reflektorfénybe kerültek az amerikai tőzsdéken a mémrészvényeket hájpoló kisbefektetők.

Rá sem ismerni a régi Wall Streetre

Évszázadnál hosszabb időn át a nagy brókercégek és a híres hedge fundok mozgatták a piacokat. Például, a múlt század hetvenes éveitől felívelő opciós kereskedés hosszú

évtizedekig egy nagyon cizellált zárt piac volt,

ahol jellemzően a nagybefektetők magasan edukált munkatársai forogtak, s elsősorban fedezetként kínálták az opciót. Pár évvel ezelőtt Amerikában nagyot fordult a világ, amennyiben az egyéni befektetők is felfedezték maguknak az opciót, de a kicsik jellemzően spekulatív céllal nyitnak opciós pozíciókat.

2021-ben a pandámiás sokk is hozzájárult a piac átlakulásához. Különösen elhíresült a mémrészvény GameStop online rajongó tábora. A Wall Street-i csatába torkolló GameStop-őrület óta hatalmas kisbefektetői tábor követi az aktivista befektető Ryan Cohen befektetéseit.

A piacot befolyásoló hordába kereskedő kisbefektetők újabban majomnak nevezik magukat. Nem kis fejtörést okozva a mainstream tőzsdének.

Nagyon aktív kereskedők, főként fiatalok, akik a közösségi médiából merítenek ötleteket, milliós tömegről van szó, akik körülbelül 12 ezer milliárd dollárt képviselnek. Bár nincs feltétlenül sok pénzük, vagy kiemelkedő keresetük, de tömegben mozogva óriási hatást gyakorolnak a piacra.

A Goldman Sachs e heti becslése szerint a kisbefektetők tőzsdei forgalma április közepe óta 28 százalékkal emelkedett, s a kisbefektetők által kedvelt részvények kosara 29 százalékot ralizott ebben az időszakban. Mindez a Covid-pánikot és a tavalyi trumpi vámvihart idézik.

A fiatal kisbefektetők számára a kaszinó a tőzsde

Tőzsdei motorosok

Rengeteg a piacon a rövid időre lekötött pénz

– mondja Liz Ann Sonders, a Charles Schwab kiskereskedelmi bróker üzletágának vezető befektetési stratégája. Hozzátéve: új korszakba léptünk.

A FINRA befektetővédelmi szervezet tavaly jelentést tett közzé a befektetői magatartás életkor szerinti megoszlásáról.

A megkérdezettek harmada vállal nagy kockázatot pénzügyi céljai eléréséhez, de a 35 év alattiak esetében ez az arány közel kétharmad.

A fiatal csoport 43 százaléka opciózik, szemben az 55 éves vagy annál idősebbekkel. Az idősebb válaszadók azt gondolják, hogy a fiatalabbak meggondolatlanok:

akár a motorozásról van szó

akár a pénzügyi kockázatot jelentő tőkeáttétes kereskedésről.

A megosztottság különösen éles, mert mai fiatalok (35 éves vagy annál fiatalabb emberek) nem voltak elég idősek ahhoz, hogy részvényeket vegyenek vagy adjanak el, amikor legutóbb hosszan tartó, súlyos medvepiaccal találkoztak a befektetők.

A Covid piaci hullámzása rekordot döntött a felépülés sebességében, és egybeesett azzal, hogy unatkozó fiatalok milliói nyitottak brókerszámlákat.

A pandémia egyben a sportfogadás fellendülését hozta: elmosva a befektetés és a szerencsejáték határait.

A Wall Street elemzői most azt kutatják, hogy mely témák mozgathatják meg a jövőben a befektetési divatokat követő, "hordában kereskedő majmok" fantáziáját.

Aki kideríti, hogy mi lesz a következő eszköz, ami vonzó a kiskereskedők tömegeinek, rengeteg pénzt kereshet.

- mondja Liz Ann Sondres.