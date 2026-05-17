A majmok bolygója
Hordában kereskedő majmok uralják a Wall Streetet? – aki ráérez, mi kell nekik, óriásit kaszálhat

Régen a nagy brókerházak diktáltak a tőzsdén. És a tömegek követték őket. Ma a profik azt találgatják a Wall Streeten, hogy mi hozza lázba az összehangoltan kereskedő kisbefektetők tömegeit, hogy kövessék őket, s nagyott kaszáljanak a divaton. A magukat majmoknak nevezők: fiatalok, kockázatkeresők és csak hírből ismerik a makacs medvepiacot.
Faragó József
2026.05.17, 13:46

Mi a félelmetesebb, egy óriási gorilla vagy kicsiny majmok hordája? - teszi fel a kédést a Wall Street Journal heti hírlevele. Megint reflektorfénybe kerültek az amerikai tőzsdéken a mémrészvényeket hájpoló kisbefektetők. 

Új hősök a Wall Streeten / Fotó: NurPhoto via AFP

Rá sem ismerni a régi Wall Streetre

Évszázadnál hosszabb időn át a nagy brókercégek és a híres hedge fundok mozgatták a piacokat. Például, a múlt század hetvenes éveitől felívelő opciós kereskedés hosszú 

évtizedekig egy nagyon cizellált zárt piac volt,

ahol jellemzően a nagybefektetők magasan edukált munkatársai forogtak, s elsősorban fedezetként kínálták az opciót. Pár évvel ezelőtt Amerikában nagyot fordult a világ, amennyiben az egyéni befektetők is felfedezték maguknak az opciót, de a kicsik jellemzően spekulatív céllal nyitnak opciós pozíciókat.

2021-ben a pandámiás sokk is hozzájárult a piac átlakulásához. Különösen elhíresült a mémrészvény GameStop online rajongó tábora. A Wall Street-i csatába torkolló GameStop-őrület óta hatalmas kisbefektetői tábor követi az aktivista befektető Ryan Cohen befektetéseit. 

A piacot befolyásoló hordába kereskedő kisbefektetők újabban majomnak nevezik magukat. Nem kis fejtörést okozva a mainstream tőzsdének.

Nagyon aktív kereskedők, főként fiatalok, akik a közösségi médiából merítenek ötleteket, milliós tömegről van szó, akik körülbelül 12 ezer milliárd dollárt képviselnek. Bár nincs feltétlenül sok pénzük, vagy kiemelkedő keresetük, de tömegben mozogva óriási hatást gyakorolnak a piacra. 

A Goldman Sachs e heti becslése szerint a kisbefektetők tőzsdei forgalma április közepe óta 28 százalékkal emelkedett, s a kisbefektetők által kedvelt részvények kosara 29 százalékot ralizott ebben az időszakban. Mindez a Covid-pánikot és a tavalyi trumpi vámvihart  idézik. 

A fiatal kisbefektetők számára a kaszinó a tőzsde

Tőzsdei motorosok

 

Rengeteg a piacon a rövid időre lekötött pénz

 – mondja Liz Ann Sonders, a Charles Schwab kiskereskedelmi bróker üzletágának vezető befektetési stratégája. Hozzátéve: új korszakba léptünk.

A FINRA befektetővédelmi szervezet tavaly jelentést tett közzé a befektetői magatartás életkor szerinti megoszlásáról. 

A megkérdezettek harmada vállal nagy kockázatot pénzügyi céljai eléréséhez, de a 35 év alattiak esetében ez az arány közel kétharmad.

A fiatal csoport 43 százaléka opciózik, szemben az 55 éves vagy annál idősebbekkel. Az idősebb válaszadók azt gondolják, hogy a fiatalabbak meggondolatlanok:

A megosztottság különösen éles, mert mai fiatalok (35 éves vagy annál fiatalabb emberek) nem voltak elég idősek ahhoz, hogy részvényeket vegyenek vagy adjanak el, amikor legutóbb hosszan tartó, súlyos medvepiaccal találkoztak a befektetők.

  • A Covid piaci hullámzása rekordot döntött a felépülés sebességében, és egybeesett azzal, hogy unatkozó fiatalok milliói nyitottak brókerszámlákat.
  • A pandémia egyben a sportfogadás fellendülését hozta: elmosva a befektetés és a szerencsejáték határait.

A Wall Street elemzői most azt kutatják, hogy mely témák mozgathatják meg a jövőben a befektetési divatokat követő, "hordában kereskedő majmok" fantáziáját.  

Aki kideríti, hogy mi lesz a következő eszköz, ami vonzó a kiskereskedők tömegeinek, rengeteg pénzt kereshet.

 - mondja Liz Ann Sondres.

Kaszinózással lett indextag

Emlékezetes pillanat volt tavaly, amikor szektavezérnek kijáró ovációval fogadták a Robinhood online brókercég éves kongresszusán, Las Vegasban Vlad Tenevet. A Robinhood Markets társalapítója autóversenyző-overálban lépett a színpadra. A Wall Street-i csata idején elhíresült, jutalékmentes szolgáltató öt éve lépett a tőzsdére. Kereskedési alkalmazása nemcsak részvények vásárlását és eladását teszi egyszerűvé, de opciókba, kriptovalutákba és más egzotikus pénzügyi termékekbe való befektetést, sőt, még 

sportfogadásokat is kínál.

 Kritikusai a Robinhoodot egy tőzsdei kaszinóhoz hasonlítják, míg rajongói a kifinomult befektetések jövedelmező világának demokratizálásáért ünneplik a céget. Nos, a részvény bekerült az S&P 500 kosárba.

