Deviza
EUR/HUF356,63 +0,25% USD/HUF303,67 +0,55% GBP/HUF411,18 +0,08% CHF/HUF388,8 +0,19% PLN/HUF83,99 +0,11% RON/HUF68,54 +0,32% CZK/HUF14,66 +0,24% EUR/HUF356,63 +0,25% USD/HUF303,67 +0,55% GBP/HUF411,18 +0,08% CHF/HUF388,8 +0,19% PLN/HUF83,99 +0,11% RON/HUF68,54 +0,32% CZK/HUF14,66 +0,24%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 630,45 -0,47% MTELEKOM2 420 +0,41% MOL4 122 +0,39% OTP42 340 -0,57% RICHTER12 390 -1,69% OPUS300 -4% ANY7 500 +0,4% AUTOWALLIS148,5 -1,01% WABERERS4 680 -1,28% BUMIX9 176,13 +0,6% CETOP4 508,2 +0,78% CETOP NTR2 816,47 -0,59% BUX133 630,45 -0,47% MTELEKOM2 420 +0,41% MOL4 122 +0,39% OTP42 340 -0,57% RICHTER12 390 -1,69% OPUS300 -4% ANY7 500 +0,4% AUTOWALLIS148,5 -1,01% WABERERS4 680 -1,28% BUMIX9 176,13 +0,6% CETOP4 508,2 +0,78% CETOP NTR2 816,47 -0,59%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
légi közlekedés
tőzsde
Wizz Air

Közölte profitvárakozását a Wizz Air: alighanem sokakat meglep majd a bejelentés

Versenyelőnyben a magyar fapados légitársaság. A Wizz Air menedzsmentje - a geopolitikai kihívások dacára - régiónk növekedési potenciáljában bízva, magabiztosan kezdte az új pénzügyi évet.
Murányi Ernő
2026.05.12, 12:35
Frissítve: 2026.05.12, 12:52

A Wizz Air a március 31-én befejezett üzleti évét nullszaldóval vagy enyhén pozitív nettó eredménnyel zárhatja – közölte a magyar légitársaság kedd reggel.

Ben,Gurion,Airport,,Israel,–,2025.09.27:,Wizz,Air,Airbus,A321neo wizz air,
Közölte profitvárakozását a Wizz Air / Fotó: Felix Tchvertkin / Shutterstock

Meglepte a piacot a Wizz Air

A korábbi előrejelzéseket várhatóan felülmúló nettó eredmény a bevételek növekedésének és a makrogazdasági változók jó fedezésének köszönhető. A Wizz erős likviditási pozícióval, összesen 2,1 milliárd euró készpénzállománnyal búcsúzik a pénzügyi évtől.

A jövőre nézve a közel-keleti konfliktus rövid távú bizonytalanságot okozott az üzemanyagárak és a légitársaság szolgáltatásai iránti kereslet tekintetében, ám a vállalat nyári üzemanyag-szükséglete nagyjából 70 százalékát már fedezte, tonnánként körülbelül 720 dolláros áron. 

Ráadásul a Wizz Air számára jelentős előnyt biztosít, hogy a flottája 75 százalékát kitevő Airbus A321neo típusú repülőgépek 18 százalékkal kevesebb üzemanyagot fogyasztanak az elavultabb gépekhez képest 

- emeli ki a közlemény.

Az év első felére tervezett kapacitás körülbelül 51 millió ülőhely, ami 28 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A foglalások pedig 2 százalékponttal, 44 százalékra nőttek, ami visszaigazolja a folyamatos hálózatfejlesztést. 

Utóbbi magában foglalja a meglévő piacok kapacitásbővítése mellett az új bázisok megnyitását is a Wizz Air európai lefedettségi területén, jelentős hangsúlyt fektetve a szabadidős utazási kereslet kiszolgálására. 

A Wizz Air a geopolitikai feszültségek közepette promóciós árak bevetésével törekszik a foglalások további serkentésére, valamint a kihasználtsági ráták megőrzésére az április elején megkezdett új pénzügyi éve első felében.

Magabiztos a menedzsment

Miközben az iparág a közel-keleti konfliktus okozta kihívásokkal kénytelen szembesülni, mi proaktív módon átirányítottuk a kapacitásokat fő piacainkra, és hálózatunk egészén erős keresleti tendenciákat tapasztalunk a nyári csúcsidőszakra

  – kommentálta az előrejelzést Váradi József vezérigazgató.

A légitársaság első embere hozzátette:

"A Wizz Air pénzügyi ereje – beleértve a készpénzlikviditást, a fedezeti pozíciókat és rendkívül alacsony üzemanyag-fogyasztású flottánkat – továbbra is strukturális versenyelőnyöket nyújt üzleti tevékenységünk bővítéséhez. Ezért - bár tisztában vagyunk a rövid távú geopolitikai kihívásokkal - továbbra is bízunk fő piacaink növekedési potenciáljában, valamint abban, hogy a Wizz Air kiváló helyzetből erősítheti tovább vezető pozícióját a gyorsulva növekvő közép-kelet-európai régióban."

A Wizz Air részvényei kedden délelőtt 0,8 százalékkal, 10,2 fontra drágultak Londonban, év eleje óta viszont 20 százalékkal gyengültek.

Az LSEG elemzői konszenzusa jelenleg - tehát a javuló profitvárakozás feldolgozása előtt - 9,5 fontos medián célárfolyam mellett tartásra ajánlja a papírt.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu