Újraindítja tel-avivi járatait a Wizz Air, nem is kell rá olyan sokat várni

A biztonsági helyzet javulásával május 28-tól újraindítja a Budapest és Tel-Aviv közötti légi összeköttetést a Wizz Air – közölte a magyar fapados légitársaság szerdán.

Újraindítja tel-avivi járatait a Wizz Air / Fotó: NurPhoto via AFP

A Wizz Air döntése az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) legfrissebb tájékoztatását követi, és tükrözi a légitársaság folyamatos együttműködését a nemzetközi és helyi hatóságokkal, beleértve a légi közlekedési és biztonsági szerveket, valamint a biztonságos üzemeltetés biztosítására irányuló kiemelt elkötelezettségét.

A Wizz Air folyamatosan felülvizsgálja működését, és menetrendjét a hivatalos iparági iránymutatásoknak megfelelően módosíthatja.

Több százezer jegy már kapható a wizzair.com oldalon és a WIZZ alkalmazáson keresztül. A reggel 5 órakor Budapestről induló járatok minden nap közlekednek majd Ferihegy és a Ben Gurion repülőtér között.

Ezzel három hónap után újra elérhetővé válik az egyik legfontosabb turisztikai és gazdasági célpont.

A Wizz Air a közel-keleti biztonsági helyzet eszkalálódása miatt február végén állította le a térségbe irányuló összes járatát.

A tel-avivi járatok újraindításával a Wizz Air tovább erősíti pozícióját Izrael első számú diszkont-légitársaságaként, valamint vezető szerepét Kelet-Közép-Európában és azon túl.

A légitársaság jelenleg több mint ezer útvonalon közlekedik, és célkitűzése szerint 2026-ban már 80 millió utast szállít kiterjedt hálózatán, megerősítve ezzel azt a küldetését, hogy a légi utazást mindenki számára elérhetővé és megfizethetővé tegye.

Európa megbízható légitársaságaként és Izrael első számú diszkont-légitársaságaként örömmel jelentjük be, hogy visszatérünk Tel-Avivba. Utasaink és személyzetünk biztonsága továbbra is elsődleges fontosságú számunkra, ezért óvatos és megfontolt megközelítést alkalmaztunk ennek a döntésnek a meghozatalakor. Alig várjuk, hogy újra kapcsolatba lépjünk izraeli utasainkkal, és lehetővé tegyük, hogy Európa-szerte több millió ügyfelünk megismerhesse Izrael csodálatos kultúráját

– hangsúlyozta Ian Malin, a Wizz Air kereskedelmi igazgatója.