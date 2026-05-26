Szép lassan az összes nagy kínai autógyártó megérkezik Európába

Nem sikerült jól az idei év eleje a Xiaominak, miután a vállalat nyeresége 43 százalékos csökkenéséről számolt be kedden. A profit apadását a telefon- és elektromosautó-gyártó a memóriachipek és más alkatrészek növekvő árával magyarázta.

A BYD és a Chery után a Xiaomi is az európai piacon termelne profitot / Fotó: Tada Images / Shutterstock

A kiigazított nyereség a január elejétől március végéig tartó időszakban csak 6,1 milliárd jüant (274 milliárd forint) tett ki, ami elmarad az LSEG 6,4 milliárd jüanos elemzői várakozásától. Az eredmények közlése utáni beszélgetésen a Xiaomi közölte, hogy a költségek növekedését további tengerentúli terjeszkedéssel ellensúlyozná. A világ harmadik legnagyobb okostelefon-gyártójának a 99,1 milliárd jüanos bevétele is elmaradt a 103,4 milliárd jüanos várakozásoktól.

A Reuters összefoglalója szerint a cég elnöke, William Lu arról beszélt, hogy

az iparágnak ideje megszoknia a magasabb memóriaköltségeket, bár úgy vélte, hogy a harmadik negyedévben már lassulhat a drágulási ütem.

A Xiaomi autóüzlete még ráfizetéses, jöhet az európai terjeszkedés

Az elektromos autók fejlesztésére és gyártására, valamint mesterséges intelligenciára erősen költő vállalat a telefonok mellett új bevételi forrásokat is keres. Azonban a Xiaomi az első negyedévben csak 145 115 autót adott el, mely ugyan 6,6 százalékkal magasabb az előző év azonos időszakánál, ám 44,3 százalékkal elmarad a tavalyi utolsó negyedévitől. A részleg bevétele pedig csak 19 milliárd jüant tett ki, ami 5,1 százalékos növekedés egy év alatt. Ráadásul az elektromos autó, mesterséges intelligencia és más kezdeményezések együttesen 3,1 milliárd jüannal csökkentették a cég nyereségét.

Az elektromos autók piacán Kínában tomboló versenye válaszul a Xiaomi bemutatta YU7 SUV-je olcsóbb változatát, ami már csak 233 500 jüanba (10,5 millió forint) kerül, tehát mintegy 8 százalékkal olcsóbb a korábbi modellnél.

A kínai cég célba vette az európai piacot is, ahol a tervek szerint jövőre jelenhetnek meg a Xiaomi autók.

Az autóiparban pusztító öldöklő verseny mellett a telefon fronton sem muzsikált jól a Xiaomi, miután 33,8 millió okostelefont adott el a negyedév során, ami éves szinten 19 százalékos zuhanást jelent, ami az Omdia szerint a legnagyobb zuhanás a globális top 5 telefongyártó közül. A bevételek ennél csekélyebb mértékben 12,5 százalékkal 44,3 milliárd jüanra csökkentek, ám a bruttó haszon így is összement, és csak 12,4 százalékról 10,1 százalékra csökkent. A kilátásoknak nem kedvez, hogy a memóriahiány tartósnak ígérkezik , miközben a globális fogyasztói hangulatot az iráni háború nyomán kibontakozó energiaválság tartja víz alatt. Nem csoda, hogy az utóbbi 12 hónapban a Xiaomi részvények több mint 40 százalékot veszítettek értékükből.