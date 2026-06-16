A 100 leggazdagabb magyar összvagyona új történelmi csúcsra emelkedett 2026-ban: a százfős lista szereplőinek becsült vagyona egyetlen év alatt 1559 milliárd forinttal nőtt, így már eléri a 12 579 milliárd forintot. Bár a bővülés üteme elmarad a tavalyi rekordévtől, a vagyonkoncentráció továbbra is rendkívül erős: az első tíz helyezett összesen 5790 milliárd forint felett rendelkezik, ami a teljes lista vagyonának közel felét adja. A rangsor élén nem történt változás, továbbra is Mészáros Lőrinc vezeti a listát Csányi Sándor és Felcsuti Zsolt előtt.

Új rekord a 100 leggazdagabb magyar listáján: soha nem volt még ilyen magas a bekerülési küszöb – új szereplők törtek be az elitek klubjába / Fotó: Mediaworks

Mészáros Lőrinc vagyona 182 milliárd forinttal bővült

A leggazdagabb magyar idén is Mészáros Lőrinc lett, akinek becsült vagyona egy év alatt 1422 milliárd forintról 1604 milliárd forintra nőtt. Az üzletember érdekeltségei mára gyakorlatilag a magyar gazdaság szinte minden fontosabb területén jelen vannak.

A tőzsdei Opus Globalon keresztül energetikai, ipari, turisztikai és mezőgazdasági vállalatokban rendelkezik részesedésekkel,

miközben a Mészáros csoport továbbra is jelentős szereplője az építőiparnak és az infrastruktúra-fejlesztéseknek. Az elmúlt időszakban különösen az energiaipari érdekeltségek, a turisztikai beruházások és a pénzügyi szektorban meglévő pozíciók erősítették a cégcsoport súlyát.

Csányi Sándor kitart a bankok és az agrárium mellett

A második helyen változatlanul Csányi Sándor áll 935 milliárd forintos becsült vagyonnal. Az OTP Bank elnök-vezérigazgatója nemcsak Magyarország, hanem a teljes közép-kelet-európai régió egyik legbefolyásosabb pénzügyi szereplője. Az OTP az elmúlt években tovább erősítette külföldi jelenlétét, így a bankcsoport profitjának egyre nagyobb része már nem a magyar piacról származik. Csányi emellett a Bonafarm csoporton keresztül a hazai agrárium és élelmiszeripar meghatározó alakja is: érdekeltségei közé tartoznak többek között

a húsipar ,

, a tejipar ,

, a takarmánygyártás

és a mezőgazdasági termelés fontos szereplői.

Vagyona egy év alatt 115 milliárd forinttal nőtt.

Felcsuti Zsolt gép- és elektronikai ipar élenjárója

A dobogó harmadik fokán továbbra is Felcsuti Zsolt található 594 milliárd forintos becsült vagyonnal. A vállalkozó a gépipari és ipari automatizálási megoldásokat fejlesztő MPF Holding révén vált a magyar üzleti élet egyik legnagyobb szereplőjévé. Cégcsoportja számos európai országban rendelkezik gyártókapacitással és leányvállalatokkal, termékei pedig

az autóipar ban,

ban, az elektronikai ipar ban,

ban, az építőipar ban

ban és az ipari logisztikában egyaránt jelen vannak.

Felcsuti vagyona az elmúlt években viszonylag egyenletesen növekedett, ami részben annak köszönhető, hogy vállalkozásai jelentős exportpiacokon működnek, így kevésbé függnek a magyar gazdaság teljesítményétől, mint a hazai piacra építő cégek.