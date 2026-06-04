Felpattantak a blue chipek, kilőtt a 4iG
A főbb európai részvényindexek emelkedtek a keddi tőzsdenyitás előtti kereskedésben, miközben a piacok fontos gazdasági adatokra vártak.
A mai napirenden a német kiskereskedelmi forgalom, a német munkanélküliség, valamint három inflációs jelentés szerepel Németországból, Franciaországból és Olaszországból. Eközben az Egyesült Királyság első negyedéves bruttó hazai termékének (GDP) adatai is kijönnek.
A BUX is pluszban startolt el a hét második kereskedési napján, a BÉT vezető indexe csaknem 0,6 százalékkal emelkedve, 139 854 ponton kezdte a kereskedést.
Az OTP-részvények szintén 0,6 százalékkal, 45 780 forintra drágultak.
A Mol papírjai eközben 0,7 százalékkal, 3700 forintra erősödtek. A Brent hordónkénti jegyzése újabb 1 százalékkal, 72,4 dollárra esett.
A Richter is erősödéssel startolt el. A gyógyszergyártó kurzusa 0,7 százalékkal, 12 150 forintra nőtt.
A Magyar Telekom részvényei 2656 forinton indítottak, ez az árfolyam 0,4 százalékkal múlja felül a papír előző esti záróárát.
Több mint 2 százalékkal lőttek ki a 4iG részvényei, a csoport kecsegtető tranzakciókról számolt be kedd reggel, tőzsdenyitás előtt.
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A forint kismértékben gyengült. Az eurót 354,42 forinton jegyezték reggel 9 körül a bankközi devizapiacon.