A főbb európai részvényindexek emelkedtek a keddi tőzsdenyitás előtti kereskedésben, miközben a piacok fontos gazdasági adatokra vártak.

Felpattantak a blue chipek, kilőtt a 4iG / Fotó: Vémi Zoltán

A mai napirenden a német kiskereskedelmi forgalom, a német munkanélküliség, valamint három inflációs jelentés szerepel Németországból, Franciaországból és Olaszországból. Eközben az Egyesült Királyság első negyedéves bruttó hazai termékének (GDP) adatai is kijönnek.

A BUX is pluszban startolt el a hét második kereskedési napján, a BÉT vezető indexe csaknem 0,6 százalékkal emelkedve, 139 854 ponton kezdte a kereskedést.