Szinte felrobbant a 4iG, Abu-Dzabiból jött a hír, lőszerekről van szó

Jászai Gellért, a 4iG csoport elnök-vezérigazgatója és Hamad Al Marar, az EDGE Group vezérigazgatója Abu-Dzabiban áttekintették, milyen konkrét lépések követhetik az EDGE portfólióvállalatával, a CONDOR Non-Lethal Technologies-zal közelmúltban aláírt szándéknyilatkozatot, és milyen új területeken mélyülhet tovább az együttműködés - közölte a 4iG csütörtökön, tőzsdezárás után.

Hamad Al Marar, az EDGE Group vezérigazgatója és Jászai Gellért, a 4iG csoport elnök-vezérigazgatója / Fotó: 4iG

Szerteágazó tárgyalások Abu-Dzabiban

A tárgyaláson az aknavetők és aknavető-lőszerek gyártása, a lőszergyártás, a kritikus nyersanyagok biztosítása, valamint a légvédelmi és drónelhárító megoldások álltak a középpontban. Szó esett azonban közös befektetési lehetőségekről, és arról is, hogyan lehet ellenállóbbá és biztonságosabbá tenni a védelmi ipari beszállítói láncokat. A partnerség egyik fontos célja, hogy az együttműködésekhez kapcsolódó ipari ökoszisztémákban nagyobb szerepet kapjanak az európai, ezen belül a magyar kis- és középvállalkozások.

A 4iG csoport és az EDGE Europe közös célja, hogy erősítse az európai védelmi ipart, javítsa annak versenyképességét és támogassa technológiai fejlődését.

Az együttműködés középpontjában olyan NATO-kompatibilis, a tagállamokban már alkalmazott megoldások állnak, amelyek új lehetőségeket nyitnak az ipari és technológiai együttműködésben, miközben Európa stratégiai autonómiáját és védelmi felkészültségét is erősítik.

A 4iG Csoport és az EDGE együttműködése 2025 áprilisában, az űr- és drónipari területeken indult, majd 2025 júliusában, Mohamed bin Zayed Al Nahyan sejk, az Egyesült Arab Emírségek elnökének budapesti látogatásakor átfogó stratégiai védelmi ipari partnerséggé bővült.

Ennek részeként a 4iG csoport védelmi holdingja, a 4iG Space and Defence Technologies Zrt. ( 4iG SDT) három előzetes megállapodást kötött az EDGE Grouppal a Skyknight légvédelmi rakétarendszer, a Shadow cirkáló fegyverrendszerek, valamint a Vega és Orion pilóta nélküli légiforgalmi irányítási rendszerek közös fejlesztéséről, lokalizációjáról és értékesítéséről.

A partnerség 2025 augusztusában a nem halálos védelmi megoldások területére is kiterjedt, miután a 4iG SDT szándéknyilatkozatot írt alá az EDGE-portfólióba tartozó brazil CONDOR Non-Lethal Technologies vállalattal.