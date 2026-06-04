A 4iG többségi közvetett leányvállalatai, az N7 Defence Holding és az ARZENÁL Fegyvergyár, valamint közvetett kisebbségi leányvállalata, a Colt CZ Hungary kötelező erejű term sheetet (szándéknyilatkozat) írtak alá a Colt CZ Group Internationallel.

4iG: milliárdos tranzakciók a láthatáron az ikonikus cseh vállalattal / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A term sheet a Colt CZ Hungary tőkehelyzetének rendezésére, a társaság tulajdonosi szerkezetének tervezett átalakítására, valamint a felek közötti jövőbeni gyártási és kereskedelmi együttműködés fő feltételeire vonatkozó keretrendszert rögzíti.

A Colt CZ Hungary jelenleg a Colt CZ Group International 51 százalékos, az N7 Defence Holding Zrt. 49 százalékos részesedéssel rendelkezik. A term sheet alapján a két tulajdonos tulajdoni hányadának megfelelő arányban, összesen 3,42 milliárd forint összegű készpénzes tőkeemelést hajt végre a Colt CZ Hungaryben.

A tőkeemelésre a Colt CZ Hungary korábbi - a 4iG Csoport, N7 Defence Holding Zrt.-ben történt tulajdonszerzését megelőző - időszakot érintő gazdálkodása következtében kialakult saját tőkehelyzet rendezése, valamint a társaság pénzügyi helyzetének stabilizálása érdekében kerül sor.

A term sheet alapján az N7 Defence Holding Zrt. megvásárolja a Colt CZ Group International Colt CZ Hungaryben fennálló 51 százalékos részesedését. A tranzakció eredményeként - annak zárása esetén - az N7 Defence Holding a Colt CZ Hungary kizárólagos, 100 százalékos tulajdonosává válik.

A tulajdonosváltás lezárására a jelen tájékoztatás időpontjában még nem került sor. A tranzakció zárása a felek által megkötendő végleges részvény-adásvételi szerződésben meghatározott feltételek teljesülésétől, különösen a szükséges versenyhatósági és egyéb hatósági engedélyek megszerzésétől függ.

A felek szándéka szerint a végleges részvény-adásvételi szerződést a term sheet aláírását követő 45 napon belül kötik meg.

A term sheet rögzíti azt is, hogy a felek a tulajdonosváltás lezárását követően is fenn kívánják tartani és tovább kívánják fejleszteni hosszú távú gyártási és kereskedelmi együttműködésüket. Ennek keretében a felek jövőbeli gyártási és termékátvételi megállapodás feltételeiről tárgyalnak.