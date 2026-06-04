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tőzsde
Colt CZ
4iG

4iG: milliárdos tranzakciók a láthatáron az ikonikus cseh vállalattal

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Tőkeemelés és kivásárlás is szerepel az agendán. Kötelező erejű term sheetet kötöttek a 4iG leányvállalatai a Colt CZ Hungary kivásárlásáról.
Murányi Ernő
2026.06.30, 08:43
Frissítve: 2026.06.30, 08:48

A 4iG  többségi közvetett leányvállalatai, az N7 Defence Holding és az ARZENÁL Fegyvergyár, valamint közvetett kisebbségi leányvállalata, a Colt CZ Hungary kötelező erejű term sheetet (szándéknyilatkozat) írtak alá a Colt CZ Group Internationallel. 

4iG
4iG: milliárdos tranzakciók a láthatáron az ikonikus cseh vállalattal / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A term sheet a Colt CZ Hungary tőkehelyzetének rendezésére, a társaság tulajdonosi szerkezetének tervezett átalakítására, valamint a felek közötti jövőbeni gyártási és kereskedelmi együttműködés fő feltételeire vonatkozó keretrendszert rögzíti. 

A Colt CZ Hungary jelenleg a Colt CZ Group International 51 százalékos, az N7 Defence Holding Zrt. 49 százalékos részesedéssel rendelkezik. A term sheet alapján a két tulajdonos tulajdoni hányadának megfelelő arányban, összesen 3,42 milliárd forint összegű készpénzes tőkeemelést hajt végre a Colt CZ Hungaryben. 

A tőkeemelésre a Colt CZ Hungary korábbi  - a 4iG Csoport, N7 Defence Holding Zrt.-ben történt tulajdonszerzését megelőző - időszakot érintő gazdálkodása következtében kialakult saját tőkehelyzet rendezése, valamint a társaság pénzügyi helyzetének stabilizálása érdekében kerül sor. 

A term sheet alapján az N7 Defence Holding Zrt. megvásárolja a Colt CZ Group International Colt CZ Hungaryben fennálló 51 százalékos részesedését. A tranzakció eredményeként - annak zárása esetén - az N7 Defence Holding a Colt CZ Hungary kizárólagos, 100 százalékos tulajdonosává válik. 

A tulajdonosváltás lezárására a jelen tájékoztatás időpontjában még nem került sor. A tranzakció zárása a felek által megkötendő végleges részvény-adásvételi szerződésben meghatározott feltételek teljesülésétől, különösen a szükséges versenyhatósági és egyéb hatósági engedélyek megszerzésétől függ. 

A felek szándéka szerint a végleges részvény-adásvételi szerződést a term sheet aláírását követő 45 napon belül kötik meg.

 A term sheet rögzíti azt is, hogy a felek a tulajdonosváltás lezárását követően is fenn kívánják tartani és tovább kívánják fejleszteni hosszú távú gyártási és kereskedelmi együttműködésüket. Ennek keretében a felek jövőbeli gyártási és termékátvételi megállapodás feltételeiről tárgyalnak. 

Az N7 Defence Holding számára a tranzakció megteremti a magyar védelmi ipar további fejlesztésének alapjait azáltal, hogy a gyártási tevékenységek magyar tulajdonba kerülnek, miközben fennmarad a Colt CZ-vel kialakított hosszú távú stratégiai partnerség.  

A megállapodás keretrendszere támogatja:

  • a folyamatos ipari együttműködést, 
  • a jövőbeni gyártási lehetőségeket, 
  • valamint a kiválasztott európai védelmi programokban való részvételt, 

ezáltal hozzájárulva a magyar védelmi ipar hosszú távú versenyképességéhez.  Emellett lehetőséget teremt a magyar fejlesztésű fegyverrendszerek technológiai továbbfejlesztésére, iparosítására és gyártására is. 

A 4iG a tranzakció további lépéseiről – ideértve a végleges szerződések megkötését, a szükséges hatósági engedélyek megszerzését és a tranzakció zárását, – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tájékoztatja a befektetőket. 

A cseh Colt CZ egyebek között arról nevezetes hogy 2021-ben 220 millió dollárért felvásárolta az amerikai Colt Holding Companyt, a legendás coltokat gyártó Colt's Manufacturing Company anyavállalatát, lehetővé téve a további terjeszkedést az amerikai piacon.

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