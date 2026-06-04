Az S&P 500 napról napra csúcsokat dönt és 7600 pont fölött jár annak ellenére, hogy a március eleje óta tartó Hormuzi-szoros kérdése még mindig nem oldódott meg. A történelmi léptékű emelkedést az AI-infrastruktúra körüli fáradhatatlan beruházási láz tartja fenn.

Meddig pörögnek még az AI-cégek a Wall Streeten? Két forgatókönyv létezik / Fotó: Xinhua via AFP

Extrém feszítetté vált a piac

A piac azonban még ebben a szűkült narratívakereskedésben sem homogén. Az elmúlt egy évben folyamatosan megfigyelhető volt, hogy az AI-infrastruktúra ellátási láncának különböző rétegeit kereskedi a piac – ezzel próbálva meghatározni a diszruptív technológia üzleti szemléletű nyerteseit. Láttunk már hiperskálázó felülteljesítést, ritkaföldfém-mániát, csipgyártóralit, legutóbb pedig a szoftverszektorban egy gigantikus shortzárást.

Az idei tavaszi kereskedést egy markáns pair-trade határozta meg: a piac a csipgyártókat vette, míg a szoftverszektort shortolta – fogadva a gyorsuló adatközpont-beruházásokra és a félvezető keresletre, miközben a diszruptív technológia a „hagyományos” szoftvercégek iránti keresletet erodálja.

Az elmúlt egy hónapban azonban ezek a short pozíciók zárultak, az Nvidia erős első negyedéves jelentése pedig tovább fűtötte a csipralit is. A piac így extrém feszítetté vált, amit a Micron és a Marvell Technologies pánikszerű felfutása is jelez.

Ebben a helyzetben közelítünk egy meghatározó ponthoz: az AI ellátási lánc csúcsán lévő OpenAI és Anthropic IPO-jához.

Profitra váltják-e a számítási kapacitást az AI-cégek?

A modellcégeknél a kulcskérdés az volt, hogy profitra tudják-e váltani a felhasznált számítási kapacitást – ezt a piac eddig az őket finanszírozó hiperskálázókon keresztül kereskedte le. Idén színt kell vallani. Két forgatókönyv létezik.

A csipkereslet tovább bővül, a számítási kapacitás ára tovább nő, a csipgyártók marzsa tovább tágul.

Sam Altman víziója szerint az AI-infrastruktúra a telekommunikációs szektor mintájára kommoditizálódik, vagyis a különleges termékek tömegcikké válnak, és 1-2 modellszolgáltató lesz a nyertes, telco-jellegű előfizetéses üzleti modellel.

Amit a piac valójában figyel – és amivel az Nvidia árfolyama erősen korrelál –, az a számítási kapacitás piaci ára. Ez egyelőre növekvő trendben van. Ugyanakkor a modellfejlesztők számára épp ez a legnagyobb költségtétel, ami a marzsukat rombolja.