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Meddig pörögnek még az AI-cégek a Wall Streeten? Két forgatókönyv létezik

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A piac extrém feszítetté vált, amit a Micron és a Marvell Technologies pánikszerű felfutása is jelez. Az AI-cégeknél kulcskérdés, hogy profitra tudják-e váltani a felhasznált számítási kapacitást.
Alberti Bálint, elemző gyakornok, Concorde Értékpapír Zrt.
2026.06.04, 06:59

Az S&P 500 napról napra csúcsokat dönt és 7600 pont fölött jár annak ellenére, hogy a március eleje óta tartó Hormuzi-szoros kérdése még mindig nem oldódott meg. A történelmi léptékű emelkedést az AI-infrastruktúra körüli fáradhatatlan beruházási láz tartja fenn.

AI
Meddig pörögnek még az AI-cégek a Wall Streeten? Két forgatókönyv létezik / Fotó: Xinhua via AFP

Extrém feszítetté vált a piac

A piac azonban még ebben a szűkült narratívakereskedésben sem homogén. Az elmúlt egy évben folyamatosan megfigyelhető volt, hogy az AI-infrastruktúra ellátási láncának különböző rétegeit kereskedi a piac – ezzel próbálva meghatározni a diszruptív technológia üzleti szemléletű nyerteseit. Láttunk már hiperskálázó felülteljesítést, ritkaföldfém-mániát, csipgyártóralit, legutóbb pedig a szoftverszektorban egy gigantikus shortzárást.

Az idei tavaszi kereskedést egy markáns pair-trade határozta meg: a piac a csipgyártókat vette, míg a szoftverszektort shortolta – fogadva a gyorsuló adatközpont-beruházásokra és a félvezető keresletre, miközben a diszruptív technológia a „hagyományos” szoftvercégek iránti keresletet erodálja. 

Az elmúlt egy hónapban azonban ezek a short pozíciók zárultak, az Nvidia erős első negyedéves jelentése pedig tovább fűtötte a csipralit is. A piac így extrém feszítetté vált, amit a Micron és a Marvell Technologies pánikszerű felfutása is jelez.

Ebben a helyzetben közelítünk egy meghatározó ponthoz: az AI ellátási lánc csúcsán lévő OpenAI és Anthropic IPO-jához. 

Profitra váltják-e a számítási kapacitást az AI-cégek?

A modellcégeknél a kulcskérdés az volt, hogy profitra tudják-e váltani a felhasznált számítási kapacitást – ezt a piac eddig az őket finanszírozó hiperskálázókon keresztül kereskedte le. Idén színt kell vallani. Két forgatókönyv létezik.

  • A csipkereslet tovább bővül, a számítási kapacitás ára tovább nő, a csipgyártók marzsa tovább tágul.
  • Sam Altman víziója szerint az AI-infrastruktúra a telekommunikációs szektor mintájára kommoditizálódik, vagyis a különleges termékek tömegcikké válnak, és 1-2 modellszolgáltató lesz a nyertes, telco-jellegű előfizetéses üzleti modellel.

Amit a piac valójában figyel – és amivel az Nvidia árfolyama erősen korrelál –, az a számítási kapacitás piaci ára. Ez egyelőre növekvő trendben van. Ugyanakkor a modellfejlesztők számára épp ez a legnagyobb költségtétel, ami a marzsukat rombolja. 

Hogy a piacra lépésig hogyan alakulnak ezek az árak, az meghatározhatja az IPO-kra adott piaci reakciót – és hogy az AI-értéklánc mely irányába áramlik tovább a tőke.

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