A magyar adósságért tülekednek a befektetők, de van még tér a hozamok csökkenésére

Noha az elmúlt hónapokban a magyar kötvények voltak a legjobban teljesítő feltörekvő piaci állampapírok, még mindig van tér az erősödésük előtt a PGIM vagyonkezelő szerint.

Miközben a lakossági befektetők körében csökkent az állampapírok népszerűsége, az intézményi befektetők sorban állnak értük / Fotó: Szabó Miklós / Mediaworks

Több tényező is a magyar állampapírok mellett szól

A mintegy 60 milliárd dollár értékű feltörekvő piaci adósságot kezelő társaság szerint a kötvények erősödését – és ezzel a hozamok csökkenését – az Európai Unióból érkező források, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) lehetséges kamatcsökkentése és az euró bevezetését célzó tervek is segíthetik. A vállalat feltörekvő piaci makroelemzési vezetője, Magdalena Polan szerint

a befektetők most szeretik a magyar eszközöket, ami kiváló kereskedési lehetőségeket biztosít a közel-keleti történések zajában is.

A forintalapú intézményi állampapírok 11 százalékot erősödtek Magyar Péter választási győzelme óta, ami jelzi, hogy Magyarország az egyik legerősebb sztori jelenleg. A szakember arról is beszélt, hogy rég volt ennyire mély politikai átalakulás egy országban, ami ekkora változást hozott volna a befektetői hangulatban.

A Bloomberg felidézi, hogy a forint több mint 13 százalékot erősödött egy év alatt az euróval szemben, miközben a hozamok is csökkennek. Polan szerint a piacok a deviza és a külső adósság esetében sokat beáraztak már a változásokból, így a belső (forint) adósság terén van még inkább tér az erősödésre. Azonban a külső adósság helyzete is javulhat még, ha az uniós források ténylegesen elkezdenek megérkezni, és a hitelminősítők is reagálnak.

Ha tényleg megérkeznek az uniós források, még erősödhetnek a magyar kötvények

Noha Magyar Péter megállapodott az uniós vezetőkkel a múlt héten 16,4 milliárd eurónyi forrás hazahozataláról, a kötvények tovább erősödnek, ha a kormány elkezdi meghozni azokat a döntéseket az augusztusi határidőig, amelyek a koronavírus utáni helyreállítási források lehívásához szükségesek. Amint ezek tényleg elkezdenek érkezni, Polan szerint Magyarország devizakötvényeinek is emelkedhet az árfolyamuk.

A 10 éves forintkötvények hozama már most is mintegy 2 százalékpontot esett a márciusi csúcs óta, ám mégis ebben látja a szakember a legtöbb lehetőséget, különösen a hozamgörbe közepe táján, tehát a 3 és 5 éves lejáratoknál.