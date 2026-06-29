Állampapír: olvadnak a nyári hőségben a kamatok, érdemes időben betárazni – amerikai befektetési óriás látta meg a fantáziát a magyar kötvénypiacon

Az állam finanszírozási költségeit enyhíti, a lakossági megtakarítók számára azonban rossz hírként értelmezhető a Magyar Nemzeti Bank (MNB) múlt heti kamatvágása és a nyárra kilátásba helyezett mini kamatcsökkentési ciklusa, valamint a frissített idei inflációs előrejelzés, amely a korábbi 3,8 százalékkal szemben csupán 1,8 százalékos fogyasztói áremelkedéssel számol 2026 egészében.

Múlt hét óta ráadásul már Tardos Gergely felel az államadósság és likviditás kezeléséért az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) új elnökeként, akitől a Kármán András vezette pénzügyminisztérium deklaráltan fontos célként az állam kamatköltségeinek leszorítását is várja, hogy jelentősebb forrás maradjon majd többek között közszolgáltatásokra.

Egy százalékot már lefaragtak róluk, tovább olvadhat a legkedveltebb lakossági kötvények kamata

A legnépszerűbb lakossági papírok kamatait már Tardos érkezése és a jegybank kamatcsökkentése előtt visszavágta az adósságkezelő: májusban és júniusban is fél-fél százalékponttal lefaragva a fix kamatozású magyar kötvények kamatából.

Mindezek következtében, a lakossági államkötvények értékesítésének több mint 90 százalékát kitevő legfontosabb terméktípusok közül

az ötéves lejáratú Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) 7 helyett csak 6 százalékos éves kamatot fizet,

a szintén ötéves, sávos kamatozású Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) a korábbi 6,5-7,5 százalékkal szemben 5,5-6,5 százalékos kamattal,

a nyomdai MÁP Plusz 5,5-6,75 százalék helyett már csak 4,5-5,75 százalékos kamattal vásárolható,

az egy- és kétéves Kincstári Takarékjegy kamatai pedig 5,5-ről 4,5 százalékra, illetve 6 százalékról 5 százalékra apadtak.

A kamatszintek akár még a nyár során tovább csökkenhetnek majd, miután a Varga Mihály vezette jegybank az irányadó kamatláb 25 bázisponttal, hat százalékra történő visszavágása mellett további két, 0,25 százalékpontos csökkentést is kilátásba helyezett a következő két hónapra nézve.