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ÁKK
állampapír aukció
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Állampapír: megállíthatatlanul csorognak lefelé a hozamok

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Csökkent az államkötvények aukciós átlaghozama. Csütörtöki aukcióján az eredetileg felkínált mennyiség többszörösét értékesítette 3, 5 és 10 éves lejáratú állampapírokból az ÁKK.
Murányi Ernő
2026.06.25, 15:57

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) 20 milliárd forintért vitt piacra csütörtökön 3 éves, 20 milliárd forintért 5 éves és 25 milliárd forintért 10 éves lejáratú állampapírokat.

Új álampapír: már forognak az új sorozatok, a régi BMÁP-okat szépen megvették a múlt héten állampapír LUS_IMG_3284 állampapír magyar államkincstár mák
Állampapír: megállíthatatlanul csorognak lefelé a hozamok / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A 3 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók 171,5 milliárd forintnyi ajánlatából, megemelt értékesítéssel, 76 milliárd forintot fogadott el az ÁKK.

Az aukciós átlaghozam 5,06 százalék volt, 29 bázisponttal alacsonyabb az előző aukción kialakultnál.

A szerdai másodpiaci referenciahozam a 3 éves lejáratú kötvényekre 5,11 százalék volt.

Az 5 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók 88,4 milliárd forintnyi ajánlatából, szintén megemelt értékesítéssel, 40 milliárd forintot fogadott el az ÁKK.

Az aukciós átlaghozam 5,09 százalék volt, 27 bázisponttal alacsonyabb az előző aukción kialakultnál.

A szerdai másodpiaci referenciahozam az 5 éves lejáratú kötvényekre 5,11 százalék volt.

A 10 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók által ajánlott 208,3 milliárd forintból, megemelt értékesítéssel, 85,0 milliárd forintot fogadott el az ÁKK.

Az aukciós átlaghozam 5,1 százalék volt, 8 bázisponttal alacsonyabb az egy héttel korábbi aukción kialakultnál.

A szerdai másodpiaci referenciahozam a 10 éves lejáratú kötvényekre 5,12 százalék volt.

Állampapír

Állampapír
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