Állampapír: zuhan a forint, zsugorodnak a hozamok

Szerdán debütált ugyanis az új Fed elnök, Kevin Warsh. A kamatok szinten tartását követő sajtótájékoztatón pedig meglepően héjamódra nyilatkozott. Az pedig még meglepőbb volt, hogy Trump elnök erre nem reagált semmit. Pedig a korábbi Fed elnököt sokszor kritizálta a héja-magatartás miatt

- írja az Erste.

Szóval az új elnök egyértelművé tette, hogy az árstabilitás a legfontosabb cél az elnöksége alatt. Ráadásul a monetáris tanács is egyre inkább úgy gondolja, hogy magasabb kamatokra van szükség

- tették hozzá a bank elemzői.

Azaz előbb kamatemelésekre számíthatunk, s csak azután jöhetnek a kamatcsökkentések.

Állampapír: tovább csökkentek a kincstárjegy-hozamok

A forintgyengülés dacára azonban zsákolták a a 12 hónapos kincstárjegyeket az ÁKK csütörtöki aukcióján.

Az Államadósság Kezelő Központ 30 milliárd forintért hirdetett meg jegyzésre 12 hónapos diszkont kincstárjegyet. Az elsődleges forgalmazók 143,1 milliárd forint értékben nyújtottak be ajánlatot, amelyből az ÁKK, megemelt értékesítéssel, 60 milliárd forintot fogadott el.

Az aukciós átlaghozam 5,4 százalék volt, 13 bázisponttal alacsonyabb az előző aukción kialakult átlaghozamnál.

A szerdai másodpiaci referenciahozam 5,36 százalék volt.

A 10 éves futamidejű kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók által ajánlott 202,8 milliárd forintból, a meghirdetett 20,0 milliárd forintos mennyiséget megemelve, 68,5 milliárd forintnyit fogadott el az ÁKK. Az aukciós átlaghozam 5,18 százalék volt, 25 bázisponttal alacsonyabb az előző aukción kialakult átlaghozamnál.

A szerdai másodpiaci referenciahozam 5,1 százalék volt.