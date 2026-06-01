Deviza
EUR/HUF354,61 +0,14% USD/HUF304,32 +0,12% GBP/HUF409,67 +0,2% CHF/HUF388,2 -0,16% PLN/HUF83,73 +0,06% RON/HUF67,49 +0,1% CZK/HUF14,6 +0,11% EUR/HUF354,61 +0,14% USD/HUF304,32 +0,12% GBP/HUF409,67 +0,2% CHF/HUF388,2 -0,16% PLN/HUF83,73 +0,06% RON/HUF67,49 +0,1% CZK/HUF14,6 +0,11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 790,44 +0,13% MTELEKOM2 640 +0,38% MOL3 890 +0,93% OTP41 620 +0,12% RICHTER12 680 -1,26% OPUS359 +1,39% ANY7 980 +0,88% AUTOWALLIS148 0% WABERERS4 610 -1,08% BUMIX9 242,92 +0,37% CETOP4 565 +0,82% CETOP NTR2 878,69 -0,1% BUX134 790,44 +0,13% MTELEKOM2 640 +0,38% MOL3 890 +0,93% OTP41 620 +0,12% RICHTER12 680 -1,26% OPUS359 +1,39% ANY7 980 +0,88% AUTOWALLIS148 0% WABERERS4 610 -1,08% BUMIX9 242,92 +0,37% CETOP4 565 +0,82% CETOP NTR2 878,69 -0,1%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
megújuló energia
alteo
szélerőmű
tőzsde
kötvény

Alteo: a szélerőműprojekt felpörgetésének örülni fognak a befektetők, de a hitelminősítő döntésének már nem – az eladósodottság miatt aggódik a Scope

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Egy jó hír mellett egy kevésbé kedvező fejleményről is beszámolt az új generációs energiaszolgáltató hétfőn. Az Alteo új szélerőműveket építhet, kötvényeinek besorolásán viszont rontott az eladósodottság miatt aggódó Scope ratings.
K. T.
2026.06.01, 11:52
Frissítve: 2026.06.01, 12:02

Jó és kevésbé jó hírt is közölt befektetőivel a hét elején az Alteo. A megújuló energiát hazsnosító energiaszolgáltató leánycége új szélerőműparkot építhet, az Alteo kötvényminősítésén ugyanakkor rontott a Scope ratings.

Alteo, szélerőmű, kötvény
Új szélerőműves beruházásba foghat az Alteo, a kötvények besorolásán rontott a Scope Ratings / Fotó: Németh András Péter

A Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzett vállalatcsoport hétfőn reggel arról tájékoztatott, hogy konszolidációba bevont társasága, az Aerope Holding Kft. építési engedélyt szerzett a saját fejlesztésű szélerőmű-projektjére, amely kiemelkedő mérföldkövet jelent a beruházás előkészítésében és megvalósításában. 

Ezt megelőzően már megtörtént a környezetvédelmi engedély megszerzése, Ács város Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ) módosítása, valamint a légiközlekedési és honvédelmi követelményeknek való megfelelés is. 

A projekt összesen 19,95 megawatt (MW) hálózati csatlakozási teljesítménnyel rendelkezik. 

Hosszú évek szünetét követően ez a fejlesztés az elsők között valósulhat meg hazánkban, amely már a turbinák új generációját képviseli (két, egyenként hét MW-os és egy hat MW-os teljesítménnyel) és közel másfél éves intenzív fejlesztési, tervezési és engedélyezési munka eredményeként valósult meg. 

Az összes szükséges engedély megszerzése után, a kivitelezés tervezetten 2027 első félévében kezdődik, a szélerőmű közcélú hálózatra történő termelése 2028 első félévében valósulhat meg.

Rontott az Alteo hitelbesorolásán a Scope

A szélerőmű-beruházás mellett az Alteo kötvényeiről is friss hír érkezett hétfőn. A Scope Ratings ugyanis elvégezte a társaságnak a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett Növekedési Kötvényprogram (NKP) keretén belül kibocsátott kötvényeire vonatkozó hitelminősítésének éves felülvizsgálatát. Ennek eredményeként 

a német hitelminősítő az Alteo kibocsátói és a kötvények eddigi BBB- minősítését egy fokozattal rontva BB+ besorolásra változtatta negatív kilátással. 

Ez az értékelés ugyan romlás, azonban az Alteo és a kötvények még így is az NKP programban értékelt vállalatok legjobb 12 százalékába tartozik, ahol a 78 kibocsátó között összesen 8 szervezet rendelkezik ennél magasabb minősítéssel. 

A hitelminősítő értékelése szerint a társaság ambiciózus növekedési stratégiája miatt az eladósodottsági mutatók csak korlátozottan javulhatnak, ami a negatív kilátást indokolja.

A társaság  2019-2020 között kétszer bocsátott ki kötvényt az MNB  által meghirdetett Növekedési Kötvényprogram keretén belül. A programban való részvétel feltétele volt, hogy a kibocsátandó kötvények legalább B+ minősítést szerezzenek egy Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) által nyilvántartásba vett hitelminősítőtől. 

 ALTEO részvény
ALTEO részvény11:45:28
Árfolyam: 3 580 HUF -130 / -3,63 %
Forgalom: 37 528 160 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az Alteo részvényei öt százaék feletti eséssel indították a hétfői kereskedést, az év eleje óta ezzel már ötödével zsugorodott a társaság tőzsdei értéke. A jelenős ét eleji lefordulást a kötvényminősítés romlása kevésbé, az új beruházás híre pedig egyáltalán nem indokolja. 

A zuhanás mögött a Telexen hétfő reggel megjelent cikkben foglalt állítások állhatnak. A lap arról ír, hogy egy Tiborcz István nagyvállalkozó – Orbán Viktor korábbi miniszterelnök veje – érdekeltségébe tartozó vállalat drágán adta el az Éltex Kft. nevű, hulladékgazdálkodási céget a saját résztulajdonukban álló Alteónak. A már Alteo Circular Kft. néven futó érdekeltség nemcsak veszteséges lett, de saját tőkéje döntő részét is elveszítette. A kisbefektetők most pedig a cégvezetést támadják, és jogi lépéseket szeretnének kikényszeríteni.
 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu