Alteo: a szélerőműprojekt felpörgetésének örülni fognak a befektetők, de a hitelminősítő döntésének már nem – az eladósodottság miatt aggódik a Scope
Jó és kevésbé jó hírt is közölt befektetőivel a hét elején az Alteo. A megújuló energiát hazsnosító energiaszolgáltató leánycége új szélerőműparkot építhet, az Alteo kötvényminősítésén ugyanakkor rontott a Scope ratings.
A Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzett vállalatcsoport hétfőn reggel arról tájékoztatott, hogy konszolidációba bevont társasága, az Aerope Holding Kft. építési engedélyt szerzett a saját fejlesztésű szélerőmű-projektjére, amely kiemelkedő mérföldkövet jelent a beruházás előkészítésében és megvalósításában.
Ezt megelőzően már megtörtént a környezetvédelmi engedély megszerzése, Ács város Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ) módosítása, valamint a légiközlekedési és honvédelmi követelményeknek való megfelelés is.
A projekt összesen 19,95 megawatt (MW) hálózati csatlakozási teljesítménnyel rendelkezik.
Hosszú évek szünetét követően ez a fejlesztés az elsők között valósulhat meg hazánkban, amely már a turbinák új generációját képviseli (két, egyenként hét MW-os és egy hat MW-os teljesítménnyel) és közel másfél éves intenzív fejlesztési, tervezési és engedélyezési munka eredményeként valósult meg.
Az összes szükséges engedély megszerzése után, a kivitelezés tervezetten 2027 első félévében kezdődik, a szélerőmű közcélú hálózatra történő termelése 2028 első félévében valósulhat meg.
Rontott az Alteo hitelbesorolásán a Scope
A szélerőmű-beruházás mellett az Alteo kötvényeiről is friss hír érkezett hétfőn. A Scope Ratings ugyanis elvégezte a társaságnak a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett Növekedési Kötvényprogram (NKP) keretén belül kibocsátott kötvényeire vonatkozó hitelminősítésének éves felülvizsgálatát. Ennek eredményeként
a német hitelminősítő az Alteo kibocsátói és a kötvények eddigi BBB- minősítését egy fokozattal rontva BB+ besorolásra változtatta negatív kilátással.
Ez az értékelés ugyan romlás, azonban az Alteo és a kötvények még így is az NKP programban értékelt vállalatok legjobb 12 százalékába tartozik, ahol a 78 kibocsátó között összesen 8 szervezet rendelkezik ennél magasabb minősítéssel.
A hitelminősítő értékelése szerint a társaság ambiciózus növekedési stratégiája miatt az eladósodottsági mutatók csak korlátozottan javulhatnak, ami a negatív kilátást indokolja.
A társaság 2019-2020 között kétszer bocsátott ki kötvényt az MNB által meghirdetett Növekedési Kötvényprogram keretén belül. A programban való részvétel feltétele volt, hogy a kibocsátandó kötvények legalább B+ minősítést szerezzenek egy Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) által nyilvántartásba vett hitelminősítőtől.
Az Alteo részvényei öt százaék feletti eséssel indították a hétfői kereskedést, az év eleje óta ezzel már ötödével zsugorodott a társaság tőzsdei értéke. A jelenős ét eleji lefordulást a kötvényminősítés romlása kevésbé, az új beruházás híre pedig egyáltalán nem indokolja.
A zuhanás mögött a Telexen hétfő reggel megjelent cikkben foglalt állítások állhatnak. A lap arról ír, hogy egy Tiborcz István nagyvállalkozó – Orbán Viktor korábbi miniszterelnök veje – érdekeltségébe tartozó vállalat drágán adta el az Éltex Kft. nevű, hulladékgazdálkodási céget a saját résztulajdonukban álló Alteónak. A már Alteo Circular Kft. néven futó érdekeltség nemcsak veszteséges lett, de saját tőkéje döntő részét is elveszítette. A kisbefektetők most pedig a cégvezetést támadják, és jogi lépéseket szeretnének kikényszeríteni.