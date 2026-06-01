Alteo: a szélerőműprojekt felpörgetésének örülni fognak a befektetők, de a hitelminősítő döntésének már nem – az eladósodottság miatt aggódik a Scope

Jó és kevésbé jó hírt is közölt befektetőivel a hét elején az Alteo. A megújuló energiát hazsnosító energiaszolgáltató leánycége új szélerőműparkot építhet, az Alteo kötvényminősítésén ugyanakkor rontott a Scope ratings.

A Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzett vállalatcsoport hétfőn reggel arról tájékoztatott, hogy konszolidációba bevont társasága, az Aerope Holding Kft. építési engedélyt szerzett a saját fejlesztésű szélerőmű-projektjére, amely kiemelkedő mérföldkövet jelent a beruházás előkészítésében és megvalósításában.

Ezt megelőzően már megtörtént a környezetvédelmi engedély megszerzése, Ács város Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ) módosítása, valamint a légiközlekedési és honvédelmi követelményeknek való megfelelés is.

A projekt összesen 19,95 megawatt (MW) hálózati csatlakozási teljesítménnyel rendelkezik.

Hosszú évek szünetét követően ez a fejlesztés az elsők között valósulhat meg hazánkban, amely már a turbinák új generációját képviseli (két, egyenként hét MW-os és egy hat MW-os teljesítménnyel) és közel másfél éves intenzív fejlesztési, tervezési és engedélyezési munka eredményeként valósult meg.

Az összes szükséges engedély megszerzése után, a kivitelezés tervezetten 2027 első félévében kezdődik, a szélerőmű közcélú hálózatra történő termelése 2028 első félévében valósulhat meg.

Rontott az Alteo hitelbesorolásán a Scope

A szélerőmű-beruházás mellett az Alteo kötvényeiről is friss hír érkezett hétfőn. A Scope Ratings ugyanis elvégezte a társaságnak a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett Növekedési Kötvényprogram (NKP) keretén belül kibocsátott kötvényeire vonatkozó hitelminősítésének éves felülvizsgálatát. Ennek eredményeként

a német hitelminősítő az Alteo kibocsátói és a kötvények eddigi BBB- minősítését egy fokozattal rontva BB+ besorolásra változtatta negatív kilátással.

Ez az értékelés ugyan romlás, azonban az Alteo és a kötvények még így is az NKP programban értékelt vállalatok legjobb 12 százalékába tartozik, ahol a 78 kibocsátó között összesen 8 szervezet rendelkezik ennél magasabb minősítéssel.