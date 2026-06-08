Új nagytulajdonos ébresztgeti a BÉT Csipkerózsikáját - megtöltik végre tartalommal az alvó papírt?

Átlépte az 5 százalékos bejelentési korlátot dr. Morvai László az SOS Medical ügyvezetője – tette közzé a tőzsde honlapján a Nutex. Tipikus alvó papír a Nutex (ex-Humet), mely gyógyászati kutató-fejlesztő cégből vált vagyonkezelővé. Ma afféle üres tőzsdei társaságnak számít, melyet SPAC-technikával lehetne megtölteni tartalommal, ha valamelyik tőzsdére készülő cég a bevezetés nehézségeit átugorva így lépne tőzsdére.

Felébred az alvó papír? / Fotó: Móricz Sabján Simon

Felébred az alvó papír?

Lévén szó üres társaságról, minden részvényesi átrendeződésnek jelentősége lehet. Talán az is érdekes, hogy

a szegedi székhelyű SOS Medical általános házi orvosi és járóbeteg-ellátással foglalkozik.

Különös tekintettel arra, hogy annak idején az előd Humet gyógyászati kutató-fejlesztő cég volt.

Nyilván valami sztori és tevékenység kelthetné életre a alvó papírt.

A hírre bő 5 százalékos felpattanással reagált a piac, s a kurzus 13-ról 13,7 forintra emelkedett.