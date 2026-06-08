Deviza
EUR/HUF356,76 +0,32% USD/HUF309,98 +0,43% GBP/HUF413,05 +0,37% CHF/HUF388,35 +0,23% PLN/HUF84,05 +0,39% RON/HUF68,05 +0,41% CZK/HUF14,73 +0,2% EUR/HUF356,76 +0,32% USD/HUF309,98 +0,43% GBP/HUF413,05 +0,37% CHF/HUF388,35 +0,23% PLN/HUF84,05 +0,39% RON/HUF68,05 +0,41% CZK/HUF14,73 +0,2%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 523,56 -0,11% MTELEKOM2 634 0% MOL3 964 +1,41% OTP40 450 -0,79% RICHTER11 930 +0,08% OPUS400 -0,75% ANY7 980 +0,75% AUTOWALLIS145 -1,38% WABERERS4 970 +0,4% BUMIX9 294,9 -0,22% CETOP4 500,63 -1,03% CETOP NTR2 833,5 -0,6% BUX133 523,56 -0,11% MTELEKOM2 634 0% MOL3 964 +1,41% OTP40 450 -0,79% RICHTER11 930 +0,08% OPUS400 -0,75% ANY7 980 +0,75% AUTOWALLIS145 -1,38% WABERERS4 970 +0,4% BUMIX9 294,9 -0,22% CETOP4 500,63 -1,03% CETOP NTR2 833,5 -0,6%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Nutex
osztalék
tőzsde

Új nagytulajdonos ébresztgeti a BÉT Csipkerózsikáját - megtöltik végre tartalommal az alvó papírt?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az SOS Medical egy házi orvosi és járóbeteg-ellátó cég, ami azért érdekes, mert a Nutex egy tipikus alvó papír, mely üres társaságként várja, hogy megtöltsék tartalommal.
Faragó József
2026.06.08, 10:52
Frissítve: 2026.06.08, 11:14

Átlépte az 5 százalékos bejelentési korlátot dr. Morvai László az SOS Medical ügyvezetője – tette közzé a tőzsde honlapján a Nutex. Tipikus alvó papír a Nutex (ex-Humet), mely gyógyászati kutató-fejlesztő cégből vált vagyonkezelővé. Ma afféle üres tőzsdei társaságnak számít, melyet SPAC-technikával lehetne megtölteni tartalommal, ha valamelyik tőzsdére készülő cég a bevezetés nehézségeit átugorva így lépne tőzsdére. 

alvó papír
Felébred az alvó papír? / Fotó: Móricz Sabján Simon

Felébred az alvó papír?

Lévén szó üres társaságról, minden részvényesi átrendeződésnek jelentősége lehet. Talán az is érdekes, hogy 

a szegedi székhelyű SOS Medical általános házi orvosi és járóbeteg-ellátással foglalkozik. 

Különös tekintettel arra, hogy annak idején az előd Humet gyógyászati kutató-fejlesztő cég volt.  

Nyilván valami sztori és tevékenység kelthetné életre a alvó papírt.

A hírre bő 5 százalékos felpattanással reagált a piac, s a kurzus 13-ról 13,7 forintra emelkedett. 

 NUTEX részvény
NUTEX részvény11:35:20
Árfolyam: 14,2 HUF +1,2 / +8,45 %
Forgalom: 6 312 717 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

OTP-pakettből profitálnak

Idén áprilisban tette közzé a társaság a tavalyi éves jelentését. Ebből kitűnik, hogy tavaly az árbevételük a félmillió forintot közelítette, ám 

a pénzügyi eredménysoron bő félmilliárdos pluszt ért el.

A pozitív érték oka legnagyobb részben a társaság tulajdonában lévő likvid tőzsdei részvények (döntően OTP-részvények) fordulónapi átértékeléséből származó nem realizált árfolyamnyereség volt.

Ennek köszönhető, hogy a társaság tavaly közel félmilliárd forintos eredményt ért el. Évek óta az OTP-részvények átértékelése tolja a profitot. 

Néha belengetik az osztalékot

A részvény tavasszal hívta fel magára a figyelmet, amikor 25 forintos osztalékjavaslatot terjesztettek a közgyűlés elé. Ez akkor 171 százalékos osztalékhozammal kecsegtetett. Ám a közgyűlés végül nem állapított meg osztalékot. Érdekes, hogy tavalyelőtt decemberben az igazgatóság tett 25 forintos osztalékjavaslatot, akkor 17,8 forintos árfolyam mellett. Ám ez sem valósult meg.

A részvény egyébként 2011-ben fizetett utoljára. 

Akkor részvényenként 10 forintot, 130 forintos árszinten. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu