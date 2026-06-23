Teljes az egyetértés: ezek az amerikai részvények a profik kedvencei – akad 70 százalékos ralival kecsegtető papír is

A múlt pénteki nemzeti ünnep miatt hosszúra nyúlt hétvégét követően hétfőn újraindul a kereskedés a tengerentúli tőzsdéken. Az amerikai részvények között a piac túlértékeltségétől szóló fenntartásokkal együtt is akad még vonzó befektetési lehetőség.

Akad olyan amerikai részvény, amely akár 70 százalékos rali előtt állhat / Fotó: Dilok Klaisataporn

A vezető tengerentúli részvénykosár, az ötszáz legnagyobb amerikai tőzsdei vállalat részvényeit tartalmazó S&P 500 index eddig jó, noha egyáltalán nem kiemelkedő évet fut.

Az év második felében gyújthatja be a rakétákat az amerikai tőzsde

A 2026 első felében elért, 9,6 százalékos bővülés után bőven lehet még tartalék a tengerentúli piacban, a FactSet elemzői konszenzusa alapján 8854 ponton zárhatja az évet a vezető index. Ez 19 százalékos növekedést feltételez a következő, valamivel több mint hat hónap során.

Az adatszolgáltató friss elemzésében azt is kikutatta, hogy mely szektorok és részvények lehetnek a befutók az év hátralevő részében.

Az egyes részvényekre vonatkozó célárak alapján

a legnagyobb, 26,4 százalékos hozampotenciállal a kommunikációs szektor rendelkezik,

nagy felértékelős előtt állhatnak a tartós fogyasztási cikkeket előállítók (23,6 százalék),

az energiavállalatok (22,6 százalék),

valamint a technológiai szektor is (21,9 százalék).

Az S&P 500 indexben szereplő félezer részvényre jelenleg 12 840 elemzői ajánlás van érvényben, ezek többsége, 59,4 százaléka vétel, 35,7 százaléka tartás, és mindössze 4,9 százaléka eladás.

Az alapvetően optimista elemzők most még a szokásosnál is derűlátóbbak, a vételi jelzések aránya az elmúlt öt év átlaga feletti, míg a tartási és az eladási ajánlások megoszlása kisebb a fél évtizedes átlagnál. A második negyedév eleje óta tovább javult az amerikai részvénypiac zászlóshajójának számító index tagjainak szakértői megítélése.

A legjobb kilátásokkal a technológiai szektor kecsegtet, ahol 69 százalékos túlsúlyban szerepelnek a vételi ajánlások.

Hasonlóan optimisták az elemzőházak a kommunikációs (66 százalék), valamint a nyersanyagtermelők és egészségügyi vállalatok (64-64 százalék) részvényeivel kapcsolatban, és átlag feletti vételi ajánlást találni az energiaszektorban is.