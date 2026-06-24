Az arany minden zűrzavart megsínyli mostanában és most bőven van
Második napja esett az arany világpiaci ára, miután az erősödő amerikai dollár, valamint a technológiai részvények vezette tőzsdei eladási hullám arra késztette a befektetőket, hogy csökkentsék aranykitettségüket, és más piacokon elszenvedett veszteségeik fedezésére likvidáljanak befektetéseiket.
Az azonnali arany jegyzése egy közel 1,2 százalékkal esett, unciánként 4070 dollár alá, miután az előző kereskedési napon 1,7 százalékos veszteséggel zárt, ami a legalacsonyabb záróár volt az elmúlt két hétben. Ezzel egyidejűleg kedden emelkedtek az amerikai államkötvények árfolyamai, miközben a dollár teljesítményét mérő egyik index ezen a héten eddig 0,6 százalékkal erősödött, ami drágábbá tette a dollárban jegyzett nemesfémet – adta hírül a Bloomberg.
Bár az aranyat hagyományosan menedék-befektetésnek tekintik, jelentős, több eszközosztályt érintő piaci eladási hullámok idején gyakran veszít értékéből, mivel ilyenkor likviditási forrásként szolgál a befektetők számára. A keddi wall streeti esést az a félelem váltotta ki, hogy a mesterséges intelligencia által hajtott részvénypiaci rali túlságosan messzire ment, noha az ázsiai részvénypiacok később óvatos korrekciót mutattak.
A kockázatkerülő befektetői hangulat további nyomást helyezett az aranyra, amelyet már eleve terhelnek a makacs inflációs kockázatok, valamint annak növekvő valószínűsége, hogy a jegybankok változatlanul hagyják a kamatokat, vagy akár tovább emelik azokat. A magasabb hitelköltségek kedvezőtlenek a hozamot nem termelő nemesfémek számára.
Az Amerikai Egyesült Államok központi bankjának szerepét betöltő Federal Reserve új elnöke, Kevin Warsh szigorú monetáris politikát tükröző hangvétele megrázta a befektetőket, és ellensúlyozta a múlt héten aláírt ideiglenes amerikai–iráni békemegállapodás pozitív piaci hatását.
A következő fontos gazdasági mutató az amerikai személyes fogyasztási kiadások árindexe lesz, amelyet csütörtökön tesznek közzé, és amely a várakozások szerint gyorsuló inflációt jelezhet a tengerentúlon.
A spot arany ára szingapúri idő szerint délelőtt 10 órakor 0,6 százalékos mínuszban, unciánként 4091,24 dolláron állt. Az ezüst ára 0,2 százalékkal emelkedett, unciánként 61,71 dollárra. A platina szintén gyengült, míg a palládium árfolyama lényegében változatlan maradt. A Bloomberg Dollar Spot Index nem mutatott érdemi elmozdulást, miután az előző kereskedési napon 0,4 százalékkal emelkedett.
Az arany mint spekulatív eszköz, oda a menedékszerep?
Bár nagyot esett a sárga fém kurzusa január végi csúcsáról, a hosszútávú emelkedő trend töretlen maradhat. Ha a közel-keleti helyzet valóban megoldódik, az egy újabb aranyrali legnagyobb katalizátora lehet.
Rick Rule, híres amerikai befektető mondását idézve: “aranyban hosszú távra fektetünk be, ezüstben pedig spekulálunk”. Korábban valóban az arany hosszútávú értékőrző funkciója volt előtérben, ám az elmúlt időszakban komoly hullámvasúton van túl a sárga fém árfolyama, ami miatt egyre inkább a spekulációk középpontjába került.