Rick Rule, híres amerikai befektető mondását idézve: “aranyban hosszú távra fektetünk be, ezüstben pedig spekulálunk”. Korábban valóban az arany hosszútávú értékőrző funkciója volt előtérben, ám az elmúlt időszakban komoly hullámvasúton van túl a sárga fém árfolyama, ami miatt egyre inkább a spekulációk középpontjába került.

Az arany mint spekulatív eszköz, oda a menedékszerep? / Fotó: AFP

A hatalmas rali után nagyot esett az arany ára

A január végi csúcsáról közel 30 százalékkal került lejjebb az árfolyam. Az elmúlt évek emelkedésének hosszú távú mozgatórugói azonban továbbra is érvényben lehetnek.

Január végére teljes eufória alakult ki az arany körül és az árfolyama unciánként átlépte az 5500 dollárt is, ami 2025 év elejétől kezdve több, mint 100 százalékos emelkedésnek felel meg, és erősen túlvetté is vált a nemesfém.

A fordulatot a kamatvárakozási narratíva jelentette, ugyanis bejelentették az új jegybankelnököt, Kevin Warsht, akit héjaként tartanak számon, azaz a magasabb alapkamat híve az infláció letörése érdekében.

Ez pedig a kamatot nem fizető nemesfémek számára hátrányos. A magasabb amerikai irányadó ráta a dollárt is erősíti, ami szintén az arany ellen hat.

Az ebből a gödörből való kilábalás után kezdődött az iráni-amerikai konfliktus március elején.

A kamatcsökkentési ciklus pedig kamatemelési várakozásokba fordult át.

Sokan gondolhatták, hogy a geopolitikai bizonytalanság hatására tovább erősödhet az arany, ám éppen ellenkezőleg a közel-keleti helyzet okozta inflációs sokk és a válaszul érkező kamatemelési várakozások, az EKB és a BOJ esetében pedig a tényleges emelések, felülírták a nemesfém menedékeszköz szerepét.

Ezt a szoros, negatív kapcsolatot mutatja például az arany és a 2 éves amerikai állampapírhozam -0,6-os korrelációja a háború kezdetétől, a korábbi 0 körüli szinthez képest. Ha a hozamok emelkedtek, az arany gyengült.

A hosszú távú trend töretlen maradhat

Az amerikai kamatpálya-várakozások is az emelkedni kezdtek a megugró 4,2 százalékos legfrissebb inflációs és a vártnál erősebb munkaerőpiaci adatok miatt. Rövid távon azonban az infláció is normalizálódhat a közel-keleti helyzet rendeződésével, illetve a munkaerőpiac is nyomás alatt maradhat hosszabb távon a folyamatos elbocsátások és átrendeződések hatására.