Májusban is tovább emelkedtek Magyarország nemzetközi tartalékai: a Magyar Nemzeti Bank pénteken közzétett előzetes adatai szerint az állomány egyetlen hónap alatt 507 millió euróval (mintegy 201 milliárd forinttal) nőtt, így elérte a 61,137 milliárd eurót (nagyjából 24 400 milliárd forintot). A tartalékok ezzel újabb történelmi csúcs közelébe kerültek, ugyanakkor a magyar aranytartalék értéke a nemesfém világpiaci árfolyamának korrekciója miatt ismét csökkent.

Mi történt a magyar aranytartalékkal? Pontosan megmutatták Varga Mihályék: ezt nem lehetett kivédeni, több száz millió eurót zuhant a tömbök értéke – de berobbant a deviza / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Már áprilisban is jelentős, 1,9 milliárd eurós (közel 760 milliárd forintos) növekedést regisztrált az MNB. Két hónap alatt így több mint 2,4 milliárd euróval (mintegy 960 milliárd forinttal) bővült az ország pénzügyi védőhálója.

A tartalékok emelkedése azt jelenti, hogy Magyarország egyre nagyobb mozgástérrel rendelkezik külső pénzügyi sokkok esetén. A nemzetközi tartalékok szerepe különösen felértékelődik olyan időszakokban, amikor a világgazdaságot geopolitikai feszültségek, kereskedelmi konfliktusok vagy a pénzpiaci hangulat gyors változásai befolyásolják.

Ismét az arany húzta lefelé az adatot

Miközben a teljes tartalékállomány tovább nőtt, az aranytartalék értéke májusban 247 millió euróval (közel 99 milliárd forinttal) csökkent, így 13,731 milliárd euróra (mintegy 5470 milliárd forintra) mérséklődött.

Ez azonban nem azt jelenti, hogy a jegybank eladott volna az aranykészletéből. A 110 tonnás állomány változatlan, a csökkenés oka kizárólag az arany világpiaci árfolyamának korrekciója.

Hasonló jelenség játszódott le márciusban is, amikor az arany árának közel 12 százalékos visszaesése miatt több mint 1,4 milliárd euróval csökkent az aranytartalék könyv szerinti értéke. A mostani mérséklődés ugyanakkor jóval kisebb, mint a tavaszi korrekció volt, és azt mutatja, hogy az arany továbbra is rendkívül magas szinteken mozog a nemzetközi piacokon.

Rekordméretű aranykészletet épített fel Magyarország

A magyar aranytartalék története az elmúlt években látványos fordulatot vett. A rendszerváltás környékén az ország mindössze 3,1 tonna arannyal rendelkezett, ami nemzetközi összevetésben rendkívül alacsony szintnek számított.