Tíz százalékos munkanélküliség, 30 százalékos lakásárzuhanás: könyörtelen teszten mentek át a bankok – indulhat a pénzeső, jól járnak a befektetők

Kétszeresen is van okuk az örömre az amerikai nagybankok befektetőinek, akik nemcsak az amerikai pénzügyi szektor stabilitásáról kaptak jó híreket a Fed stressztesztjének eredménye alapján, hanem emellett igazi pénzesőre is számíthatnak, miután több bankóriás is azonnal az osztalék emelésével reagált a szektor erős tőkehelyzetéről árulkodó jegybanki vizsgálatra.

Átmentek a Fed strassztesztjén az amerikai bankok, magasabb osztalék érkezik tőlük / Fotó: Melnikov Dmitriy / Shutterstock

A Fed szerdán ismertette éves banki stressztesztjének eredményeit , amely alapján az Egyesült Államok 32 legnagyobb bankja egy súlyos globális visszaesés esetén több mint 700 milliárd dollár veszteséget is képes lenne elviselni, és még egy ilyen kedvezőtlen forgatókönyv esetén is folytatni tudnák a lakosság és a vállalatok hitelezését.

Jól vizsgáztak az amerikai bankok a Fed stressztesztjén

A felülvizsgálat arra jutott, hogy a nagybankok aggregált elsődleges alapvető tőke megfelelési mutatója (CET1 rátája) 1,6 százalékponttal 11,2 százalékra csökkent a tavalyi szintről, de még ezzel együtt is így is mindegyikük megfelel a minimálisan előírt tőkekövetelményeknek.

A jegybank egy olyan hipotetikus helyzetben vizsgálta a pénzügyi szektor válságtűrő képességét, ahol

a munkanélküliség 10 százalékra emelkedne,

a kereskedelmi ingatlanok ára 39 százalékkal,

a lakásárak pedig 30 százalékkal zuhannának.

A leggyengébben a a First Citizen vette a tesztet 6,7 százalékos CET1 rátával, míg a legjobb eredményt a Charles Schwab érte el 32,2 százalékos tőkemegfelelési aránnyal.

Az eredmények alátámasztják a bankrendszer erősségét

– nyilatkozta Michelle Bowman, a Fed felügyeleti alelnöke a Reuters beszámolója szerint.

Indulhat a pénzeső: osztalékot emelnek a nagybankok

A kedvező eredménnyel záruló stressztesztet követően több nagybank azonnal a részvényesi juttatások növeléséről döntött.

A JPMorgan egy új, 50 milliárd dollár keretösszegű sajátrészvény-vásárlási (SRV) program bejelentése mellett úgy határozott, hogy 10 százalékkal 1,65 dollárra emeli a negyedéves osztalékot.

A Goldman Sachs és a Wells Fargo egyaránt 11 százalékkal srófolta fel a befektetőknek járó osztalékot, előbbinél ez öt dollárt, utóbbinál pedig 50 centet jelent részvényenként.