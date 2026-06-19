Szintet lépett az európai sztárbefektetés: méretes hozamok és elképesztő vagyoncsúcs a májusi mérleg

A rekordok hónapja volt május az európai tőzsdén kereskedett alapoknál (ETF-ek), a magukra találó tőkepiacok és az így felpattanó hozamoknak köszönhetően először lépte át a 3000 milliárd eurót a költséghatékony, jól diverzifikálható és bőséges termékpalettát kínáló befektetés vagyona.

Jól fialt az európai ETF-befektetés májusban / Fotó: FAMILY STOCK / Shutterstock

Az amerikai kontinensen bejegyzett ETF-ekhez hasonlóan kirobbanó formában indulhattak neki a csendeebb nyári időszaknak az európai ETF-szektor is.

Csúcstra futott az európai szztárbefektetés

A tőzsdén kerekedett alapok európai vagyona 5,8 százalékkal ugrott meg, az előző hónap végén ezzel minden korábbinál magasabbra, 3025 milliárd euróra hízott a kisbefektetők és az intézmények körében egyaránt népszerű eszközök értéke az LSEG Lipper adatszolgáltató legfrissebb kimutatása alapján.

A 165,7 milliárd eurós gyarapodáshoz legnagyobb mértékben a piaci hozamok járultak hozzá, 128,9 milliárd euróval felértékelve az ETF-vagyont. A megtakarítók pedig 36,8 milliárd eurót fektettek ilyen eszközökbe, ami továbbra is élénk, átlag feletti keresletről árulkodik.

A friss tőke megoszlása alapján a befektetők kockázatvállalóbbá váltak a tavasz végére. Ezt jelzi, hogy

a megtakarítások zöme, 24,2 milliárd euró a részvény ETF-ekbe érkezett,

miközben a kötvényes termékek 9,9 milliárd eurót szívtak fel.

A pénzpiaci eszközökbe 2,5 milliárd euró áramlott,

az árupiaci ETF-ek 200 millió euróval gazdagodtak,

míg az alternatív alapoknak 100 millió euróval,

a vegyes portfólióknak pedig csekély 20 millió euróval kellett beérniük.

A pozitív piaci környezetben és a jelentős tőkebeáramlás révén az összes eszköztípus vagyona új történelmi csúcsot futott, ez alól csupán az árupiaci ETF-ek jelentettek kivételt.

A szűkebb kategóriákat nézve, a hónap legkeresettebb termékei a globális részvénykitettséget adó ETF-ek voltak, 13,9 milliárd eurós tőkebeáramlással. Az amerikai tőzsdén jegyzett részvényekből építkező termékek 7,4 milliárd euróval a második legmagasabb nettó értékesítéssel zártak, a toplistára felfértek még az eurós pénzpiaci alapok is, melyekből 1,7 milliárd eurós tételben vásároltak az ügyfelek.