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Szintet lépett az európai sztárbefektetés: méretes hozamok és elképesztő vagyoncsúcs a májusi mérleg

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Átlépte a 3000 milliárd eurós szintet az európai tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) vagyona májusban. A népszerű befektetés egy hónap alatt közel 130 milliárd eurót termelt a tulajdonosoknak.
K. T.
2026.06.19, 06:02

A rekordok hónapja volt május az európai tőzsdén kereskedett alapoknál (ETF-ek), a magukra találó tőkepiacok és az így felpattanó hozamoknak köszönhetően először lépte át a 3000 milliárd eurót a költséghatékony, jól diverzifikálható és bőséges termékpalettát kínáló befektetés vagyona.

ETF, befektetés
Jól fialt az európai ETF-befektetés májusban / Fotó: FAMILY STOCK / Shutterstock

Az amerikai kontinensen bejegyzett ETF-ekhez hasonlóan kirobbanó formában indulhattak neki a csendeebb nyári időszaknak az európai ETF-szektor is.

Csúcstra futott az európai szztárbefektetés

A tőzsdén kerekedett alapok európai vagyona 5,8 százalékkal ugrott meg, az előző hónap végén ezzel minden korábbinál magasabbra, 3025 milliárd euróra hízott a kisbefektetők és az intézmények körében egyaránt népszerű eszközök értéke az LSEG Lipper adatszolgáltató legfrissebb kimutatása alapján.

A 165,7 milliárd eurós gyarapodáshoz legnagyobb mértékben a piaci hozamok járultak hozzá, 128,9 milliárd euróval felértékelve az ETF-vagyont. A megtakarítók pedig 36,8 milliárd eurót fektettek ilyen eszközökbe, ami továbbra is élénk, átlag feletti keresletről árulkodik.

A friss tőke megoszlása alapján a befektetők kockázatvállalóbbá váltak a tavasz végére. Ezt jelzi, hogy 

  • a megtakarítások zöme, 24,2 milliárd euró a részvény ETF-ekbe érkezett, 
  • miközben a kötvényes termékek 9,9 milliárd eurót szívtak fel. 
  • A pénzpiaci eszközökbe 2,5 milliárd euró áramlott, 
  • az árupiaci ETF-ek 200 millió euróval gazdagodtak, 
  • míg az alternatív alapoknak 100 millió euróval, 
  • a vegyes portfólióknak pedig csekély 20 millió euróval kellett beérniük.

A pozitív piaci környezetben és a jelentős tőkebeáramlás révén az összes eszköztípus vagyona új történelmi csúcsot futott, ez alól csupán az árupiaci ETF-ek jelentettek kivételt.

A szűkebb kategóriákat nézve, a hónap legkeresettebb termékei a globális részvénykitettséget adó ETF-ek voltak, 13,9 milliárd eurós tőkebeáramlással. Az amerikai tőzsdén jegyzett részvényekből építkező termékek 7,4 milliárd euróval a második legmagasabb nettó értékesítéssel zártak, a toplistára felfértek még az eurós pénzpiaci alapok is, melyekből 1,7 milliárd eurós tételben vásároltak az ügyfelek.

A másik póluson, a legjelentősebb visszaváltást a svájci részvény ETF-ek szenvedték el, 1,2 milliárd euróval. Az európai részvényekbe fektető termékekből 800 millió eurónyi tőke folyt ki, és a koreai tőzsdén kitettséget adó részvényes kategóriából is 600 millió euró távozott.

A befektetési szolgáltatók versenyében májusban is a BlackRock zászlaja alá tartozó iShares diadalmaskodott, 11 milliárd euró ügyfélpénzt magához vonzva. A képzeletbeli dobogó második fokára a német Xtrackers állhatott fel 4,7 milliárd eurós értékesítéssel, a harmadik helyen pedig az amerikai Vanguard futott be, 4,1 milliárd eurós tőkebeáramlással.

Így kereshet bárki több ezer ETF között – egyszerűen és ingyen 

Egyre többen keresnek olyan befektetési megoldásokat, amelyek egyszerre átláthatók, költséghatékonyak és hosszabb távon is jól kezelhetők. Az ETF-ek világa azonban mára olyan méretűre nőtt, hogy a megfelelő választás komoly kihívást jelenthet még a tudatos befektetők számára is. Létezik ugyanakkor egy egyszerűen használható, ingyenes online eszköz, amely segít rendet tenni a többezres kínálatban. Megmutatjuk, mire érdemes figyelni, ha valaki tudatosabban szeretne eligazodni a tőzsdén kereskedett befektetési alapok között.

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