Szintet lépett az európai sztárbefektetés: méretes hozamok és elképesztő vagyoncsúcs a májusi mérleg
A rekordok hónapja volt május az európai tőzsdén kereskedett alapoknál (ETF-ek), a magukra találó tőkepiacok és az így felpattanó hozamoknak köszönhetően először lépte át a 3000 milliárd eurót a költséghatékony, jól diverzifikálható és bőséges termékpalettát kínáló befektetés vagyona.
Az amerikai kontinensen bejegyzett ETF-ekhez hasonlóan kirobbanó formában indulhattak neki a csendeebb nyári időszaknak az európai ETF-szektor is.
Csúcstra futott az európai szztárbefektetés
A tőzsdén kerekedett alapok európai vagyona 5,8 százalékkal ugrott meg, az előző hónap végén ezzel minden korábbinál magasabbra, 3025 milliárd euróra hízott a kisbefektetők és az intézmények körében egyaránt népszerű eszközök értéke az LSEG Lipper adatszolgáltató legfrissebb kimutatása alapján.
A 165,7 milliárd eurós gyarapodáshoz legnagyobb mértékben a piaci hozamok járultak hozzá, 128,9 milliárd euróval felértékelve az ETF-vagyont. A megtakarítók pedig 36,8 milliárd eurót fektettek ilyen eszközökbe, ami továbbra is élénk, átlag feletti keresletről árulkodik.
A friss tőke megoszlása alapján a befektetők kockázatvállalóbbá váltak a tavasz végére. Ezt jelzi, hogy
- a megtakarítások zöme, 24,2 milliárd euró a részvény ETF-ekbe érkezett,
- miközben a kötvényes termékek 9,9 milliárd eurót szívtak fel.
- A pénzpiaci eszközökbe 2,5 milliárd euró áramlott,
- az árupiaci ETF-ek 200 millió euróval gazdagodtak,
- míg az alternatív alapoknak 100 millió euróval,
- a vegyes portfólióknak pedig csekély 20 millió euróval kellett beérniük.
A pozitív piaci környezetben és a jelentős tőkebeáramlás révén az összes eszköztípus vagyona új történelmi csúcsot futott, ez alól csupán az árupiaci ETF-ek jelentettek kivételt.
A szűkebb kategóriákat nézve, a hónap legkeresettebb termékei a globális részvénykitettséget adó ETF-ek voltak, 13,9 milliárd eurós tőkebeáramlással. Az amerikai tőzsdén jegyzett részvényekből építkező termékek 7,4 milliárd euróval a második legmagasabb nettó értékesítéssel zártak, a toplistára felfértek még az eurós pénzpiaci alapok is, melyekből 1,7 milliárd eurós tételben vásároltak az ügyfelek.
A másik póluson, a legjelentősebb visszaváltást a svájci részvény ETF-ek szenvedték el, 1,2 milliárd euróval. Az európai részvényekbe fektető termékekből 800 millió eurónyi tőke folyt ki, és a koreai tőzsdén kitettséget adó részvényes kategóriából is 600 millió euró távozott.
A befektetési szolgáltatók versenyében májusban is a BlackRock zászlaja alá tartozó iShares diadalmaskodott, 11 milliárd euró ügyfélpénzt magához vonzva. A képzeletbeli dobogó második fokára a német Xtrackers állhatott fel 4,7 milliárd eurós értékesítéssel, a harmadik helyen pedig az amerikai Vanguard futott be, 4,1 milliárd eurós tőkebeáramlással.
Így kereshet bárki több ezer ETF között – egyszerűen és ingyen
Egyre többen keresnek olyan befektetési megoldásokat, amelyek egyszerre átláthatók, költséghatékonyak és hosszabb távon is jól kezelhetők. Az ETF-ek világa azonban mára olyan méretűre nőtt, hogy a megfelelő választás komoly kihívást jelenthet még a tudatos befektetők számára is. Létezik ugyanakkor egy egyszerűen használható, ingyenes online eszköz, amely segít rendet tenni a többezres kínálatban. Megmutatjuk, mire érdemes figyelni, ha valaki tudatosabban szeretne eligazodni a tőzsdén kereskedett befektetési alapok között.