Már nem érik be kicsivel a magyarok: magasabb hozamú befektetésre válottak – 80 milliárd forintos hasznot szüretelhettek
Az áprilisi stagnálást követően lendületet vettek a hazai befektetési alapok, melyek összvagyona közel egy százalékkal bővült májusban, így csúcsközeli eszközértékkel furdulhatott rá a szektor a nyárra a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (Bamosz) legfrissebb adatai szerint.
Az alapkezelőknél fialtatott állomány 0,8 százalékkal 21 427,4 milliárd forintra nőtt az előző hónapban, ami ezzel már csupán 75 milliárd forinttal marad el a februári történelmi rekordtól.
A 173,2 milliárd forintos bővüléshez
- az ügyfelek friss megtakrítása 89 milliárd forinttal járult hozzá,
- amit a piaci hozamok bő 84 milliárd forinttal egészítettek ki.
A tőkeáramlások alapján a befektetők kedvencei továbbra is az abszolút hozamó alapok, melyekbe közel 50 milliárd forint friss pénz érkezett. A hozamok ehhez nem tudtak hozzátenni, a közel 3900 milliárd fonttal a harmadik legnagyobb kategória azonban így is 1,3 százalékkal gyarapodott.
A messze a legnagyobb, mintegy 5900 milliárd forint útját egyengető kötvényalapokból 42 milliárd forintnál is nagyobb tételt váltottak vissza a magasabb hozamok felé forduló ügyfelek, a pozitív hozamok a vagyoncsökkenést fél százalékra tudták tompítani.
Ezek a befektetések voltak az átrendeződés nyertesei
Az átrendeződés egyik nagyertesei a vegyes portfóliók voltak, melyek eszközértéke két százalékkal gyarapodott, a pozitív hozamok mellett a 21 milliárd forintnyi beérkező megtakarításnak is köszönhetően.
A tőkevédett alapok a vegyes kategóriához hasonló, két százalék feletti növekedést értek el, amit a 10,7 milliárd forintnyi friss ügyfélpénz és a hasonló volumenű árfolyamemelkedés számlájára írható.
Kiváló időszak áll a részvényalapok mögött is, melyek a megugró tőzsdei árofolyamok mellett a tkintélyes, 33 milliárd forintot meghaladó tőkeáramlásból is profitáltak, melyek hatására együttesen négy százalékkal nőtt összvagyonuk.
Az ingatlanalapokat a csekély mértékű, két milliárd forintos tőkekiáramlás nem ingatta meg, ezeket kompenzálták a hozamok, így összesített vagyonuk lényegében nem változott.
A főként intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapok is stagnáltak májusban, a hozamok és a tőkebeaáramlás itt élesen elvált egymástól. A kategóriában 23,3 milliárd forint megtakarítás érkezett, ennek hatását azonban szinte teljes egészében lenullázták a leforduló hozamok.
A kisebb vagyonnal rendelkező kategóriák közül a pénzpiaci alapok vagyona a csaknem nyolc milliárd forintos visszaváltás miatt 1,7 százalékkal apadt, míg az árupiaci eszközök vagyna bő három százalékkal zsugorodott a minimális tőkebeáramlás mellett kedvezőtlenül alakuló hozamoknak betudhatóan.