Már nem érik be kicsivel a magyarok: magasabb hozamú befektetésre válottak – 80 milliárd forintos hasznot szüretelhettek

Az áprilisi stagnálást követően lendületet vettek a hazai befektetési alapok, melyek összvagyona közel egy százalékkal bővült májusban, így csúcsközeli eszközértékkel furdulhatott rá a szektor a nyárra a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (Bamosz) legfrissebb adatai szerint.

Májusban hízott a befektetési alapok vagyona / Fotó: LALAKA / Shutterstock

Az alapkezelőknél fialtatott állomány 0,8 százalékkal 21 427,4 milliárd forintra nőtt az előző hónapban, ami ezzel már csupán 75 milliárd forinttal marad el a februári történelmi rekordtól.

A 173,2 milliárd forintos bővüléshez

az ügyfelek friss megtakrítása 89 milliárd forinttal járult hozzá,

amit a piaci hozamok bő 84 milliárd forinttal egészítettek ki.

A tőkeáramlások alapján a befektetők kedvencei továbbra is az abszolút hozamó alapok, melyekbe közel 50 milliárd forint friss pénz érkezett. A hozamok ehhez nem tudtak hozzátenni, a közel 3900 milliárd fonttal a harmadik legnagyobb kategória azonban így is 1,3 százalékkal gyarapodott.

A messze a legnagyobb, mintegy 5900 milliárd forint útját egyengető kötvényalapokból 42 milliárd forintnál is nagyobb tételt váltottak vissza a magasabb hozamok felé forduló ügyfelek, a pozitív hozamok a vagyoncsökkenést fél százalékra tudták tompítani.

Ezek a befektetések voltak az átrendeződés nyertesei

Az átrendeződés egyik nagyertesei a vegyes portfóliók voltak, melyek eszközértéke két százalékkal gyarapodott, a pozitív hozamok mellett a 21 milliárd forintnyi beérkező megtakarításnak is köszönhetően.

A tőkevédett alapok a vegyes kategóriához hasonló, két százalék feletti növekedést értek el, amit a 10,7 milliárd forintnyi friss ügyfélpénz és a hasonló volumenű árfolyamemelkedés számlájára írható.

Kiváló időszak áll a részvényalapok mögött is, melyek a megugró tőzsdei árofolyamok mellett a tkintélyes, 33 milliárd forintot meghaladó tőkeáramlásból is profitáltak, melyek hatására együttesen négy százalékkal nőtt összvagyonuk.

Az ingatlanalapokat a csekély mértékű, két milliárd forintos tőkekiáramlás nem ingatta meg, ezeket kompenzálták a hozamok, így összesített vagyonuk lényegében nem változott.