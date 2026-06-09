Magyar Péter és az erős forint is azonnal nyomot hagyott a háztartások befektetésein – állampapír helyett ide tették pénzüket a magyarok
Óvatosabbá váltak befektetéseikkel a hazai háztartások a jelentős politikai átrendeződést és azzal együtt óriási forintralit hozó április során – derül ki a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb, hétfőn közzétett adataiból. A lakosság hazai kibocsátású értékpapírokban tartott vagyona szerény mértékben tudott csak bővülni, ami kizárólag a magyar eszközök hozamának köszönhető, a megtakarítók ugyanis bő fél év után először nagyobb tételt váltottak vissza befektetéseikből.
A magyar állampapírban, hazai kibocsátású vállalati és pénzintézeti kötvényekben, jelzáloglevélben, befektetési alapokban és a pesti tőzsdén jegyzett társaságok részvényeiből álló lakossági értékpapír-portfólió 0,2 százalékkal, 31 543,3 milliárd forintra bővült a középső tavaszi hónapban.
A háztartások közel 144 milliárd forinttal csökkentették magyar eszközökben meglévő kitettségüket, ami 2025 szeptembere óta az első nagy visszaváltási hullámnak számít. A hazai befektetések tavasszal jól fialtak, a 200 milliárd forintos hozamok így ellensúlyozni tudták a tőkekivonás hatását, emelkedő pályán tartva a kisbefektetői összvagyont.
Az MBH Bank elemzése szerint áprilisban a már az országgyűlési választásokat megelőzően kezdődő, majd a választások után felgyorsuló forinterősödés, valamint a tőzsdei részvények árfolyam-emelkedése mozgatta legerőteljesebben mind a háztartások, mind a nem pénzügyi vállalatok klasszikus megtakarítási állományait.
Kitáraztak magyar állampapírból a háztartások
A visszaváltások leginkább a magyar állampapírokat érintették, ahonnan valamivel több mint 181 milliárd forint megtakarítás távozott.
A kiáramlás zöme az egy évnél rövidebb lejáratú papírokból történt, innen 155 milliárd forintnál is nagyobb összeg távozott egy hónap alatt, miközben az ennél hosszabb forintos állampapírokból további 20 milliárd forint szivárgott el. A devizában kibocsátott állampapírokból további ötmilliárd forintot vettek vissza a tulajdonosok.
A jókora tőkemozgások következtében a lakosság kezében lévő magyar állampapír-állomány szűk másfél százalékkal, 14 ezermilliárd forint alá esett vissza.
Az egyéb, jellemzően vállalati és pénzintézeti kötvények állománya ezzel párhuzamosan 1,7 százalékkal apadt.
A befektetési alapokba továbbra is dől a pénz
A kötvények és állampapírok első számú kihívói, a befektetési alapok továbbra is vonzók a megtakarítani képes magyarok számára, akik ezúttal 74,4 milliárd forintot helyeztek el az alapkezelőknél. A hozamokat a forinterősödés rontotta a hónap során, a befektetési jegyek értéke így 37,5 milliárd forinttal csökkent. Az alapkezelőknél fialtatott összes lakossági befektetés a fentiek eredőjeként 0,3 százalékkal mérséklődött, 13 796,5 milliárd forintra.
A hónap nagy nyertese a hazai részvénypiac volt, amely a parlamenti választások eredményétől is fűtve kezdett raliba.
A pesti tőzsde fő teljesítménymutatója, a BUX index 10 százalékot ralizott, a legforgalmasabb hazai blue chip papírok közül
- a Mol 4,6 százalékkal,
- a Richter 10,4 százalékkal,
- az OTP 17,4 százalékkal,
- a Magyar Telekom 18,9 százékkal értékelődött fel.
A börzét üzemeltető társaság, a Budapesti Értéktőzsde részvényei pedig több mint 80 százalékkal drágultak.
Az elszálló tőzsdei árfolyamok ritkán látott, 271,4 milliárd forint nyereséget termeltek a kockázatvállalóbb háztartásoknak, a lakosság kezében lévő hazai részvényvagyon így bő 8 százalékkal új csúcsra ugrott, azzal együtt is, hogy a hónap során 37 milliárd forint tőkét vontak ki a parkettről.
A lakossági megtakarítók befektetési tortájának legvékonyabb szeletét adó jelzáloglevelek állománya áprilisban 300 millió forinttal, 7,5 milliárd forintra csökkent a visszaváltások következtében.
Erős a lakosság megtakarítási képessége, visszatérhetnek a kisbefektetők az állampapírpiacra
A kilátásokat illetően az MBH Bank elemzői úgy vélik, a háztartások rendelkezésre álló jövedelme továbbra is növekvő pályán van, ami megtakarítási képességükre is pozitív hatással van. Bár áprilisig a legjelentősebb növekedés a betétállományban realizálódott,
a következő hónapoktól inkább az állampapírpiacra, valamint a befektetési jegyek piacára irányulhat a háztartási megtakarítók és a befektetők figyelme.
A bankház szerint ezt támogatja az is, hogy a legújabb kilátások alapján a korábban vártnál erőteljesebb hozamesés várható év végéig, így a májusi kamatcsökkentés ellenére is vonzók maradnak az állampapírok, így az év eleji gyengébb tempó ellenére év végéig stabil és viszonylag robusztus növekedés várható.