Jól jártak a lusta befektetők: ott tettek zsebre bődületes hozamokat, ahol ilyenkor már nem is lenne keresnivalójuk
Kirobbanó formában fordulhattak rá a befektetések terén csendesebb nyári időszakra a tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) a tengerentúlon, a világszerte kedvelt eszközök hatalmas vagyonugrást hajtottak végre múlt hónapban. A befektetők sokszáz milliérd dollárral gyarapodtak májusban.
Az amerikai ETF-ekben fialó vagyon 6,3 százalékkal nőtt májusban, ezzel pedig már közelíti a 15,7 ezermilliárd dollárt a költséghatékony, jól diverzifikálható és bőséges választékot kínáló befektetési forma eszközértéke a FactSet adatszolgáltató legújabb kimutatása alapján.
A 930 milliárd dolláros gyarapodás java a gáláns piaci hozamoknak köszönhető, az eszközök felértékelődése 731 milliárd dollárral gazdagította a befektetéseiket ilyen eszközökben tartó megtakarítókat.
Májusban is kitartottak a befektetők az ETF-ek mellett
Utóbbiak maguk sem voltak restek, és a klasszikus tőzsdei bölcsességgel (Sell in May and go away, azaz: adj el májusban és hagyd el a piacot) szemben nagyon is a piacon maradtak, és alaposan bevásárolta az amerikai ETF-ekből.
Múlt hónapban így kis híján 200 milliárd dollár friss tőke érkezett az eszközosztályba, közel 30 milliárd dollárral több, mint április során.
Az ügyfelek változatlanul a részvényes termékeket részesítették előnyben, a 130 milliárd dollár feletti tőkebeáramlás ugyanakkor kisebb súlyt képvisel. Az összes friss megtakarításnak most csak a 65 százaléka érkezett részvény ETF-ekbe szemben az előző havi, 77 százalék feletti aránnyal.
A kötvényes portfóliók iránt ezzel egyidejűleg megnőtt az érdeklődés, a 60 milliárd dollárt meghaladó nettó értékesítés az összes új pénz 30 százalékát adta. Áprilisban még csupán a megtakarítások szűk ötöde vándorolt a kötvény ETF-ekbe.
A nagyságrenddel kisebb vagyonnal rendelkező kategóriák közül a vegyes portfóliók 4,5 milliárd dollár, az alternatív tőzsdei alapok 4,2 milliárd dollár, a vegyes ETF-ek pedig 878 millió dollár megtakarítást gyűjtöttek be.
A pénzpiaci ETF-ekből ezzel szemben 782 millió dollárt váltottak vissza a tulajdonosok.
A szektorokat tekintve a technológia, a tartós fogyasztási cikkek, az egészségügy és az ingatlanos kitettséget adó ETF-ek bizonyultak a legnépszerűbbnek, míg a másik póluson, a pénzügyi, egészségügyi, közmű- és energiaszektorból kifelé áramlott a tőke.
Az idei év indulása óta eltelt öt hónap során mindezekkel együtt már bő 843 milliárd dollár vándorolt az Egyesült Államokban kibocsátott tőzsdén kereskedett alapokba.
A nyárelőn a vásárlási kedv mellett a kínlati oldal is számottevően élénkült. A befektetési szolgáltatók 148 új ETF-et indítottak útjára májusban, másfélszer annyit, mint az azt megelőző hónapban.
Így kereshet bárki több ezer ETF között – egyszerűen és ingyen
Egyre többen keresnek olyan befektetési megoldásokat, amelyek egyszerre átláthatók, költséghatékonyak, és hosszabb távon is jól kezelhetők. Az ETF-ek világa azonban mára olyan méretűre nőtt, hogy a megfelelő választás komoly kihívást jelenthet még a tudatos befektetők számára is. Létezik ugyanakkor egy egyszerűen használható, ingyenes online eszköz, amely segít rendet tenni a többezres kínálatban. Megmutatjuk, mire érdemes figyelni, ha valaki tudatosabban szeretne eligazodni a tőzsdén kereskedett befektetési alapok között.