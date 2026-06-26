Beárnyékolhatják a Wall Streetet a gigantikus AI-befektetések?

A piac már nem a mesterséges intelligencia átalakító erejét kérdőjelezi meg, hanem azt, hogy milyen gyorsan fordíthatók át ezek a beruházások a befektetők számára kézzelfogható pénzügyi eredményekre és valós bevételekre. Ez a szemléletváltás különösen jól látható a részvénypiacokon, ahol a félvezetőgyártók és az infrastruktúra-szolgáltatók jelentősen felülteljesítették a szélesebb AI-ökoszisztémát finanszírozó vállalatokat. A kulcskérdés: kik profitálnak majd a legtöbbet az elmúlt évtizedek legjelentősebb technológiai átalakulásából?

Befektetők az AI-piacon: rekordméretű beruházások / Fotó: Frame Stock Footage

A befektetők egyre nagyobb figyelmet fordítanak az AI-beruházások megtérülésére

Az elmúlt két évben a befektetők elsősorban a legnagyobb technológiai vállalatok által bejelentett beruházásokra összpontosítottak. Az Amazon, a Microsoft, az Alphabet, a Meta és az Oracle folyamatosan növelte a mesterséges intelligencia fejlesztésére fordított kiadásait. Nem meglepő, hogy a befektetők egyre gyakrabban kérdőjelezik meg a kiadások és a jövőbeli bevételtermelő képesség közötti kapcsolatot, kézzelfogható jeleket keresve arra, hogy ez a tőkeallokáció gazdaságilag valóban indokolt.

Az amerikai hiperskálázó szolgáltatók értékeltsége a félvezetőiparhoz képest csökkenő tendenciát mutat, tehát úgy tűnik, a befektetők egyre hajlandóbbak jutalmazni az AI-aranyláz „eszközbeszállítóit”, miközben egyre magasabb elvárásokat állítanak azokkal szemben, akik az infrastruktúra kiépítését finanszírozzák.

Eközben a nyilvánosan elérhető becslések szerint a hiperskálázó szolgáltatók 2030-ig mintegy 3000 milliárd dollárt költhetnek mesterséges intelligenciára. Feltételezve, hogy ezek a vállalatok idővel 50 százalékos nettó nyereséghányadot tudnak elérni az AI-termékeken, az érdemi megtérüléshez még így is hosszú évekre lenne szükség. Eközben a szoftvercégek részvényei több negyedéven keresztül jelentősen alulteljesítettek, a memóriachipeket gyártó vállalatok részvényei viszont ugyanebben az időszakban szárnyaltak.

Az ilyen szélsőséges teljesítménykülönbségek ritkán fenntarthatók, és idővel a technológiai szektor egészének emelkedését is veszélyeztethetik.