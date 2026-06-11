Ilyet is ritkán látni: a bevételt meghaladó nyerséget ért el a pesti tőzsde üzemeltetője – kiderült, mikor érkezik a BÉT osztaléka

Erősen indította az évet a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) üzemeltetője, amely profitálni tudott az élénkülő tőzsdei forgalomból, és így minden főbb pénzügyi soron kétszámjegyű növekedésről számolt be 2026 első három hónapjára vonatkozóan.

Erős eredmánnyel indította az évet a pesti tőzsdét üzemeltető Budapesti Értéktőzsde (BÉT) Nyrt. / Fotó: Vémi Zoltán

A pesti tőzsde kereskedését az iráni háború febuár végi kirobbanása, valamint az áprilisi országgyűlési választások előtti befektetői átpozicionáás is elénkíthette az év elején.

A bevételénél nagyobb nyereséget ért el a BÉT 2026 elején

A BÉT Nyrt. árbevétele 23 százalékkal 1,37 milliárd forintra nőtt az idei első negyedévben, amihez a pesti börze megnövekedett forgalma nagyban hozzájárult a csütörtökön közzétett negyedéves jelentés alapján.

Az EBITDA szintű eredmény ennél is dinamikusabban, több mint 40 százalékkal emelkedett éves alapon, 613 millió forintra. Az üzemi eredmény ezzel párhuzamosan éves alapon másfélszeresére, 551 millió forintra ugrott.

A börzeoperátor adózott nyeresége negyedével bővült, a dinamikánál ugyanakkor érdekesebb, hogy az 1,64 milliárdos elkönyvelt profit jóval meghaladja az időszakban elért teljes bevételt is.

Az üzleti bravúr mögött a KELER Zrt. hozzájárulása áll, amely részben a BÉT tulajdonában áll. A központi értéktár eredményének közel fele a tőzsdeüzemeltető nyereségét növeli, az 1,061 milliárd forintos tétel így jócskán megdobta a BÉT csoport eredményét.

A társaság forgalmán belül

a kereskedési bevételei 40 százalékkal nőttek a megelőző év hasonló időszakához képest.

A kibocsátói díjbevételek 16 százalékkal,

míg az adatértékesítési bevételek három százalékkal múlták felül a tavalyi szintet.

A pesti tőzsde napi átlagos forgalma 26,3 milliárd forintot tett ki január és március között, ami 52 százalékkal szárnyalta túl az egy évvel korábbi időszak 17,3 milliárdos volumenét.

A negyedév végén 156 kibocsátó vállalat értékpapírja forgott a BÉT-en. Az első negyedév során 2,7 milliárd forint értékű részvény, 963 milliárd forint értékű vállalati kötvény és további több mint 66,5 milliárd forint értékű jelzáloglevél került a parkettre.