Deviza
EUR/HUF352,61 +0,11% USD/HUF308,07 +0,22% GBP/HUF408,66 +0,69% CHF/HUF381,39 +0,31% PLN/HUF82,45 -0,32% RON/HUF67,33 +0,25% CZK/HUF14,57 +0,05% EUR/HUF352,61 +0,11% USD/HUF308,07 +0,22% GBP/HUF408,66 +0,69% CHF/HUF381,39 +0,31% PLN/HUF82,45 -0,32% RON/HUF67,33 +0,25% CZK/HUF14,57 +0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX139 367,83 +1,27% MTELEKOM2 772 +0,65% MOL3 836 +1,2% OTP44 810 +1,85% RICHTER11 870 +1,18% OPUS367 -2,18% ANY7 890 -0,63% AUTOWALLIS147 +0,68% WABERERS4 870 -1,44% BUMIX9 287,36 -0,19% CETOP4 638,15 -0,08% CETOP NTR2 969,32 +0,15% BUX139 367,83 +1,27% MTELEKOM2 772 +0,65% MOL3 836 +1,2% OTP44 810 +1,85% RICHTER11 870 +1,18% OPUS367 -2,18% ANY7 890 -0,63% AUTOWALLIS147 +0,68% WABERERS4 870 -1,44% BUMIX9 287,36 -0,19% CETOP4 638,15 -0,08% CETOP NTR2 969,32 +0,15%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
digitális pénz
kriptotőzsde
Binance

Vészjelzést kaptak a befektetők: lehúzhatja a rolót az EU-ban a világ legnagyobb kriptotőzsdéje

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Egyre ketyeg az óra, már csak kilenc nap maradt az engedély kiadására. Mégis mit jelentene a Binance kiszorulása Európából a befektetők, a verseny és az európai kriptoszabályozás szempontjából?
Murányi Ernő
2026.06.22, 16:06

Veszélybe került a világ legnagyobb kriptotőzsdéje az Európai Unióban. A Reuters szerint ugyanis a görög szabályozó hatóság, a HCMC el fogja utasítani a Binance januárban benyújtott MiCA – azaz az Európai Unió új, egységes kriptodeviza-szabályozása (Markets in Crypto-Assets rendelet) által előírt működési – engedély iránti kérelmét.

Binance
Binance: lehúzhatja a rolót az EU-ban a világ legnagyobb kriptotőzsdéje / Fotó: NurPhoto via AFP

Búcsúzhat a Binance az EU-tól

Ha június 30-ig nem adják ki a jóváhagyást, a Binance július 1-jétől nem nyújthat szolgáltatásokat az EU-ban. 

A MiCA szabályai szerint ugyanis az a kriptotőzsde, amely július 1-ig nem kapja meg az európai engedélyt, azonnal elveszíti a jogot arra, hogy a 27 uniós tagállamban jogszerűen kiszolgálja a lakossági ügyfeleket, szóval ha a görögök nemet mondanak, a Binance-nek le kell húznia a rolót a teljes EU-ban, legalábbis addig, amíg egy másik uniós országban meg nem szerzi a jóváhagyást – írja a Kriptoworld.

Úgy tűnik tehát, alaposan mellényúlt a Binance a görög hatóság kiválasztásával. A kriptotőzsde még januárban közölte, hogy egy görög holdingcég megalapításával tette le a voksát Athén mellett, habár Görögország eddig egyetlen MiCA-licencet sem adott ki senkiknek.

Eric Heinemann kriptoszakértő, a német Crypto Nerds alapítója szerint a befektetőket rövid távon kevésbé érinti a helyzet, mint ahogy a hírek sugallják. Azok, akik a Binance-en tartják digitális pénzüket, nem veszítik el. Továbbra is átutalhatják kriptodevizáikat más platformokra vagy éppenséggel a saját tárcájukba. Nem csődről, csupán engedélyezési problémáról van szó. 

Az ugyanakkor nagyon fontos, hogy a kriptodeviza-befektetők az adóbevallás érdekében gyorsan mentsék el kereskedési előzményeiket. 

Összeomlik a piaci struktúra, mi lesz a versennyel?

A szakértő úgy véli, az európai piac ma már olyannyira diverzifikált, hogy a piaci struktúra nem fog összeomlani.  Jelenleg Európában 14 szolgáltató, köztük 

  • a Kraken, 
  • a Bitvavo, 
  • az OKX 
  • és a Bitpanda is rendelkezik MiCA-engedéllyel.

A felhasználók befektetései ezért nem semmisülnének meg, hanem az engedélyezett platformokra vándorolnának. 

A versenyt viszont jelentősen korlátozná a Binance kiűzése, hiszen ez a szolgáltató kínálja évek óta a legalacsonyabb díjakat és a legszélesebb választékot.

Ha ez a konkurencia megszűnik, a piacon maradó szolgáltatók nyugodtan növelhetik a haszonkulcsukat.

Rövid távon persze a versenytársak valószínűleg versenyeznek majd a platform nélkül maradó ügyfelekért, és bónuszokkal próbálják meg magukhoz csábítani őket. Középtávon azonban már növekvő árakkal és a szűkebb érmeválasztékkal kell a befektetőknek megbarátkozniuk.

Másfelől a Binance-részvények árfolyama is nyomás alá kerülhet, ha a kérelmet elutasítják.

A szabályok mindenkire vonatkoznak

Szabályozási szempontból az elutasítás azt bizonyítaná, hogy a szabályok egy körülbelül 300 millió felhasználóval rendelkező vállalatra is vonatkoznak. Ebben a tekintetben a Binance a MiCA hitelességének a stressztesztje.

Ha viszont a világ legnagyobb szolgáltatója valóban elhagyja az EU piacát, az kőkemény jelzést küld a befektetőknek: az innováció és a likviditás az Egyesült Államokba vagy Ázsiába vándorolt, ahol a szabályozási környezet nyitottabbnak tűnik. 

Európának vigyáznia kell, hogy a fogyasztóvédelem ne csapjon át elszigetelődésbe.

A Binance persze különleges eset, mivel a vállalat hosszú múltra tekinthet vissza a szabályozási súrlódások tekintetében, beleértve az alapító, Csao Csang-peng elleni amerikai eljárást is.

A befektetők mindenesetre ne essenek pánikba, hanem inkább ellenőrizzék kriptotőzsdéjük engedélyezési státuszát, és szükség esetén készüljenek fel a váltásra. 

A Binance verziója

A Binance szerint a görög HCMC már régen befejezte a dokumentumok felülvizsgálatát, és azt a határozatot hozta, hogy a kérelem maximálisan megfelel a MiCA követelményeinek, sőt, a Binance állítása szerint az engedélyüket már európai szinten, az ESMA-nál is átfuttatták, és sehonnan sem kaptak kifogást.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu