Ilyen még nem volt: megremegett a legerősebb gyémánt kéz is: szabadult a bitcointól a legnagyobb evangelista

Amire senki sem gondolt volna, a bitcoin egyik legnagyobb evangelistája, Michael Saylor is eladott a korábban felhalmozott bitcoinkészletéből. Az üzletember cége, a Strategy egész üzleti modellt épített ki a bitcoinok vagy más kriptovaluták felhalmozására, ám május utolsó hetében mégis megvált 32 bitcointól – derül ki egy hétfői szabályozói jelentésből.

A bitcoin egyik legnagyobb térítője, Michael Saylor cége az eladás mellett döntött / Fotó: Anadolu via AFP

Senki sem számított arra, hogy a Strategy bitcoint ad el

A Strategy darabonként átlagosan 77 135 dollárt kapott a kriptókért, ami eltörpül a vállalat által felhalmozott 60 milliárd dollárt meghaladó készletekhez képest, de mégis figyelemre méltó, hiszen az alapító és ügyvezető elnök Saylor korábban még arra biztatta követőit, hogy akár adósság árán is vásároljanak minél több bitcoint és attól sose váljanak meg.

A Coindesk összefoglalója is rámutat arra, hogy ez az első alkalom, amikor a korábban Microstrategy nevet viselő társaság nyilvánosan megválik a digitális eszközöktől, noha a céget imitáló más kriptokincstár vállalatok korábban már dobtak piacra készleteikből. Azonban míg más vállalatok esetében arbitrázs szempontjából érthető volt,

a Strategy részvényei még mindig felárral forognak a cég bitcoinkészleteihez képest.

Az eladott bitcoinból befolyt összeget a cég osztalékelsőbbségi részvényeihez tartozó kifizetésekre használták fel.

A kriptók eladása ugyanakkor azért is érthetetlen, mert a Strategy 128,36 millió dollárt vont be törzsrészvényei értékesítésével. Ennek egy részével a 871 millió dolláros pénztartalékot duzzasztották fel 900 millió dollárra. A cég pénzállománya azután apadt le, hogy mintegy 1,5 milliárd dollár értékben vásárolt vissza a Strategy a 2029-ben lejáró konvertibilis kötvényeiből.

A tájékoztatás szerint a vállalatnak május 31-én 843 706 bitcoin állt a birtokában, amikért átlagosan 75 699 dollárt fizetett. Ez egyébként alacsonyabban van, mint a legnagyobb kripto jelenlegi ára, ami 72 ezer dollár alá csúszott a hírek hatására.