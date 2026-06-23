Szabályosan letarolják a kínai autógyártók az európai piacot: a BMW maradt az utolsó szikla

A nagy európai autógyártók piaci részesedése a BMW kivételével esett, sőt, sok esetben az értékesítési darabszám is csökkent májusban tavaly májushoz mérten – írja az Erste az ACEA, vagyis az Európai Autógyártók Szövetsége közleménye alapján.

Csak a BMW Minije bírta igazából a kínaiak tempóját / Fotó: AFP

A BMW Minije dacol a kínai autók árjával

Kivételt a BMW jelentett, mely 3,7 százalékkal tudott növekedni, felülmúlva a piac 3,2 százalékos bővülési ütemét, köszönhetően az új elektromos modell iránti erős keresletnek, de még inkább a Mini csaknem 26 százalékos növekedésének. Összességében az elektromos modelljeit Debrecenben gyártó csoport piaci részesedése egytized százalékkal, 6,9 százalékra nőtt.

A Volkswagen csoport 3,6 százalékkal, a Stellantis 2,6 százalékkal, a Renault 1,3 százalékkal, kevesebb autót értékesített, mint egy évvel korábban. A Mercedes szerény 0,7 százalékkal tudta növelni eladásait, ám a piaci részesedése így is 5,1 százalékról 5 százalékra mérséklődött.

A statisztikában is egyértelműen visszaköszön, amit az utcákon látunk, jelesül a kínai autók térnyerése.

A Leapmotor közel 450 százalékkal növelte eladásait, igaz, alacsony bázisról, hiszen még most is csak 0,9 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik, amivel viszont már a Mazda számait szorongatja. A Jaecoo és Omoda márkákat birtokló Chery csoport 240 százalékkal növekedett, 1,7 százalékos piaci részt kihasítva magának.

A BYD csaknem 160 százalékkal növekedett, 2,7 százalékos piaci részesedésével már megelőzi a Nissant és a Teslát is.

A SAIC csoport 15,2 százalékkal, a Geely 9,9 százalékkal növekedett, előbbi az MG–vel, utóbbi a Volvoval már jó ideje meghatározó szereplője az európai autópiacnak, így a magasabb bázis miatt nem tudnak olyan látványos növekedést felmutatni.

A kínai autógyártók már a teljes piac 10,5 százalékát uralják.

A kínai gyártókon kívül a Tesla is remekelt, 152 százalékkal növelte eladásait, a megújult modelleknek köszönhetően.

Átvették az uralmat az EV-k és a hibridek

Magyarországon 5,6 százalékkal több autót értékesítettek, mint egy évvel korábban.

Itthon is az elektromos autók terjedése volt megfigyelhető, eladásaik 65 százalékkal emelkedtek, bár piaci súlyok így is csak 11,5 százalék, körülbelül fele az EU átlagának.

Az év első 5 hónapjában egyébként az EU–ban éves bázison az új hibrid autók (HEV) regisztrációja 1 795 071 darabra emelkedett, amit főként az olasz (+24,5 százalék) és spanyol (+19,5 százalék) növekedés támogatott, Németország (+5,4 százalék) és Franciaország (+2,2 százalék) szintén hozzájárult a bővüléshez. Összességében a hibrid modellek az EU teljes piacának 37,8 százalékát tették ki.