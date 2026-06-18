Hiába a debreceni siker, drasztikus profitwarningot adott ki a BMW; a VW-nél meg a túl magasnak ítélt osztalék miatt áll a bál

A gyenge kínai forgalom és az iráni konfliktus miatt drasztikusan csökkentette éves nyereség-előrejelzését a BMW - írta szerda reggel a Handelsblatt.

Hiába a debreceni siker, drasztikus profitwarningot adott ki a BMW / Fotó: AFP

Alaposan letekerte a BMW az éves várakozását

A német üzleti portál szerint a Debrecenben gyártott BMW iX3 (Neue Klasse) modelljével hatalmas sikert elérő német autóipari vállalat most már mindössze 1-3 százalékos üzemieredmény-rátára (EBIT) számít idén autóipari részlegénél, ahogy azt kedden, a frankfurti tőzsdezárás után váratlanul bejelentették. Eddig a vezetőség 4-6 százalékot prognosztizált.

A részvény év eleje óta már értékének több mint egynegyedét elveszítette, bár az elmúlt 12 hónapra visszatekintve kevésbé drámai a veszteség, hiszen egy év alatt 8 százalékot bukott a papír.

Az árfolyam ugyanis 2025 második felében jelentősen emelkedett. A BMW piaci kapitalizációja a keddi záróáron számolva már csak alig 42 milliárd euró.

Az örök optimista Oliver Zipse korábbi vezérigazgató után, aki úgy vélte, a bajor autógyártó kompenzálni tudja a kínai piac gyengélkedését, illetve az amerikai vámemelések hatását, a stafétabotot májusban átvevő Milan Nedeljkovic kénytelen volt beismerni, hogy a helyzet még a korábban bevallottnál is kevésbé rózsás.

Az új vezérigazgató lecsavarta a csoport adózás előtti nyereségvárakozását is, amely eszerint jelentősen, nem pedig csak - ahogy eddig becsülték - mérsékelten csökken az előző évhez képest. A müncheni konszern autóipari üzletágának cash flow-jával kapcsolatban is pesszimistább, valamivel több mint 2,5 milliárd euróra számít a több mint 4,5 milliárd euró helyett.

Az autókiszállítások is enyhén csökkenhetnek 2026-ban, ahelyett, hogy az előző évi szinten stagnálnának.

A menedzsment szerint ugyanis a kínai autópiac tovább gyorsult a lejtőn a második negyedévben, ami tovább élezte a versenyt, ráadásul nemcsak a világ legnagyobb autópiacán, hanem az egész ázsiai-csendes-óceáni térségben is, amely elől a BMW sem tud elmenekülni.

Az iráni konfliktus még tovább rontja a helyzetet, mivel a megugró energiaárak növelik a vállalat költségeit, miközben a bizonytalanság rombolja a fogyasztói hangulatot, ezért a nyereség és a cash flow is előreláthatóan számottevően visszaesik éves bázison a második negyedévben.