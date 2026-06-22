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Breaking: átszáguldott történelmi csúcsán a Magyar Telekom

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Megdőlt a június másodikán felállított rekord. A Magyar Telekom részvényeit vételre ajánlják az elemzők is.
Murányi Ernő
2026.06.22, 15:34
Frissítve: 2026.06.22, 15:55

Újra emelkedni kezdett hétfő délután a Magyar Telekom részvényárfolyama, s kisvártatva megdöntötte június 2-án felállított 2756 forintos történelmi csúcsát is. A kurzus egészen 2776 forintig lőtt ki délután 2 után néhány perccel.

Magyar Telekom
Breaking: átszáguldott történelmi csúcsán a Magyar Telekom / Fotó: Shutterstock

A legutolsó kötés 2770 forinton jött létre a papírra, ami 0,6 százalékos emelkedést jelent a részvények pénteki záróárához mérten. 

A Magyar Telekom a tavalyi évet 1792 forinton zárta, azaz azóta csaknem 55 százalékkal erősödött. A részvényt az LSEG elemzői konszenzusa vételre ajánlja. A mediáncélár viszont csupán 2315 forint, azaz messze elmarad a jelenlegi árfolyamtól.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény16:52:54
Árfolyam: 2 772 HUF +18 / +0,65 %
Forgalom: 1 814 384 360 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A legmagasabb célárat a német-francia Oddo BHF adta ki, a brókercég szerint akár 3300 forintig is drágulhat a papír. 

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