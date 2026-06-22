Újra emelkedni kezdett hétfő délután a Magyar Telekom részvényárfolyama, s kisvártatva megdöntötte június 2-án felállított 2756 forintos történelmi csúcsát is. A kurzus egészen 2776 forintig lőtt ki délután 2 után néhány perccel.

Breaking: átszáguldott történelmi csúcsán a Magyar Telekom / Fotó: Shutterstock

A legutolsó kötés 2770 forinton jött létre a papírra, ami 0,6 százalékos emelkedést jelent a részvények pénteki záróárához mérten.

A Magyar Telekom a tavalyi évet 1792 forinton zárta, azaz azóta csaknem 55 százalékkal erősödött. A részvényt az LSEG elemzői konszenzusa vételre ajánlja. A mediáncélár viszont csupán 2315 forint, azaz messze elmarad a jelenlegi árfolyamtól.