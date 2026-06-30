Deviza
EUR/HUF356,25 +0,68% USD/HUF312,6 +0,88% GBP/HUF413,05 +0,58% CHF/HUF386,25 +0,66% PLN/HUF82,93 +0,5% RON/HUF67,94 +0,64% CZK/HUF14,69 +0,69% EUR/HUF356,25 +0,68% USD/HUF312,6 +0,88% GBP/HUF413,05 +0,58% CHF/HUF386,25 +0,66% PLN/HUF82,93 +0,5% RON/HUF67,94 +0,64% CZK/HUF14,69 +0,69%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX139 885,23 +0,58% MTELEKOM2 626 -0,76% MOL3 684 +0,22% OTP45 870 +0,76% RICHTER12 250 +1,47% OPUS359 +0,28% ANY7 880 -0,76% AUTOWALLIS145,5 -0,34% WABERERS4 600 -1,52% BUMIX9 287,67 -0,63% CETOP4 577,53 -0,23% CETOP NTR2 945,82 +0,61% BUX139 885,23 +0,58% MTELEKOM2 626 -0,76% MOL3 684 +0,22% OTP45 870 +0,76% RICHTER12 250 +1,47% OPUS359 +0,28% ANY7 880 -0,76% AUTOWALLIS145,5 -0,34% WABERERS4 600 -1,52% BUMIX9 287,67 -0,63% CETOP4 577,53 -0,23% CETOP NTR2 945,82 +0,61%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
BÉT
intercapital
brókercég
tőzsde
befektetés

Új brókercég jelent meg a hazai piacon – hiánypótló befektetés nyílhat meg a magyarok előtt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A helyi ETF-ökoszisztéma fejlesztését és a pesti tőzsde nemzetközi profilját is erősítheti az InterCapital megjelenése a magyar tőkepiacon. A horvát brókercég a magyar ügyfelek számára elérhetó befektetések palettáját is új termékekkel színesítheti.
K. T.
2026.06.30, 14:28

Belépett a magyar tőkepiacra az InterCapital, melynek megjelenését nyitó csengetéssel köszöntötték kedden a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT). A zágrábi székhelyű befektetési szolgáltató Horvátország és Szlovénia egyik vezető brókercége, valamint a zágrábi, a ljubljanai és a bukaresti értéktőzsdék tagja. Az InterCapital csoport kiemelkedő szerepet játszik a közép- és délkelet-európai piacokra fókuszáló ETF-ek fejlesztésében és kezelésében. 

brókercég, InterCapital, Bufapesti Értéktőzsde
Megérkezett a Budapesti Értéktőzsdére a horvát InterCapital brókercég / Fotó: BÉT

Az InterCapital budapesti tőzsdei megjelenése várhatóan tovább erősíti a magyar tőkepiac nemzetközi profilját, egyúttal támogatva a BSE stratégiai célját: a helyi ETF-ökoszisztéma fejlesztését.

Az idén 25. évfordulóját ünneplő InterCapital Group 

  • értékpapír-kereskedelmi, 
  • befektetési banki 
  • és vagyonkezelési 

szolgáltatásokat nyújt helyi és nemzetközi pénzügyi intézményeknek, vállalatoknak és befektetőknek. A brókerhz emellett vállalati pénzügyi tanácsadási, részvényelemzési és piacjegyzői szolgáltatásokat is kínál.

Az elmúlt negyed évszázad során a zágrábi székhelyű befektetési társaság Közép- és Délkelet-Európa egyik vezető független tőkepiaci szereplőjévé vált, amelynek tevékenységének középpontjában az intézményi ügyfelek állnak. A tavalyi adatok alapján a zágrábi tőzsde részvénypiacá 29 százalékos, a ljubljanai tőzsde részvénypiacá pedig 31 százalékos részesedéssel rendelkezik. A cég több mint 5000 horvát és nemzetközi intézményi ügyfelet szolgál ki, több mint 75 szakembert foglalkoztat.

A régiós ETF-befektetések specialistája érkezett meg a magyar tőzsdére

Az InterCapital a regionális ETF-piac egyik kulcsfontosságú szereplője is. Innovatív ETF-kínálata többek között olyan alapokat tartalmaz, amelyek a román, lengyel, szlovén és horvát részvénypiacokat követik. Ezen termékek révén a vállalat célja, hogy a régió egész területén elérhetővé tegye a befektetési lehetőségeket egy szélesebb körű nemzetközi befektetői bázis számára, miközben hozzájárul a közép- és délkelet-európai tőkepiacok közötti szorosabb összeköttetés kialakításához.

Fáradhatatlanul dolgozunk a közép-kelet-európai és délkelet-európai régió tőkepiacainak összekapcsolásán. Ezek a piacok önmagukban kicsinek számítanak Nyugat-Európához és az Egyesült Államokhoz képest, így a nemzetközi befektetők hajlamosak némileg figyelmen kívül hagyni őket. Az egyetlen módja annak, hogy a látókörükbe kerüljünk, az, ha megkönnyítjük a hozzáférést az említett piacokhoz, és új termékeket és szolgáltatásokat kínálunk

 – mondta Danijel Delač, az InterCapital Securities vezérigazgatója. 

Új befektetésekkel hódítaná meg a hazai piacot a horvát brókercég

A csoport tervezi az ETF-kínálat bővítését a BÉT-en, az InterCapital Securities pedig minden üzletágában (piacjegyzés, kereskedés és elemzés) kiemelt figyelmet tervez szentelni a magyar piacnak.

 Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója szerint a befektetési társaság megjelenése erősíti a magyar tőkepiac nemzetközi összeköttetéseit, és támogatja az ETF-piac további fejlődését, amely továbbra is stratégiai prioritás a BÉT számára.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu