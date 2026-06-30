Új brókercég jelent meg a hazai piacon – hiánypótló befektetés nyílhat meg a magyarok előtt

Belépett a magyar tőkepiacra az InterCapital, melynek megjelenését nyitó csengetéssel köszöntötték kedden a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT). A zágrábi székhelyű befektetési szolgáltató Horvátország és Szlovénia egyik vezető brókercége, valamint a zágrábi, a ljubljanai és a bukaresti értéktőzsdék tagja. Az InterCapital csoport kiemelkedő szerepet játszik a közép- és délkelet-európai piacokra fókuszáló ETF-ek fejlesztésében és kezelésében.

Megérkezett a Budapesti Értéktőzsdére a horvát InterCapital brókercég / Fotó: BÉT

Az InterCapital budapesti tőzsdei megjelenése várhatóan tovább erősíti a magyar tőkepiac nemzetközi profilját, egyúttal támogatva a BSE stratégiai célját: a helyi ETF-ökoszisztéma fejlesztését.

Az idén 25. évfordulóját ünneplő InterCapital Group

értékpapír-kereskedelmi,

befektetési banki

és vagyonkezelési

szolgáltatásokat nyújt helyi és nemzetközi pénzügyi intézményeknek, vállalatoknak és befektetőknek. A brókerhz emellett vállalati pénzügyi tanácsadási, részvényelemzési és piacjegyzői szolgáltatásokat is kínál.

Az elmúlt negyed évszázad során a zágrábi székhelyű befektetési társaság Közép- és Délkelet-Európa egyik vezető független tőkepiaci szereplőjévé vált, amelynek tevékenységének középpontjában az intézményi ügyfelek állnak. A tavalyi adatok alapján a zágrábi tőzsde részvénypiacá 29 százalékos, a ljubljanai tőzsde részvénypiacá pedig 31 százalékos részesedéssel rendelkezik. A cég több mint 5000 horvát és nemzetközi intézményi ügyfelet szolgál ki, több mint 75 szakembert foglalkoztat.

A régiós ETF-befektetések specialistája érkezett meg a magyar tőzsdére

Az InterCapital a regionális ETF-piac egyik kulcsfontosságú szereplője is. Innovatív ETF-kínálata többek között olyan alapokat tartalmaz, amelyek a román, lengyel, szlovén és horvát részvénypiacokat követik. Ezen termékek révén a vállalat célja, hogy a régió egész területén elérhetővé tegye a befektetési lehetőségeket egy szélesebb körű nemzetközi befektetői bázis számára, miközben hozzájárul a közép- és délkelet-európai tőkepiacok közötti szorosabb összeköttetés kialakításához.

Fáradhatatlanul dolgozunk a közép-kelet-európai és délkelet-európai régió tőkepiacainak összekapcsolásán. Ezek a piacok önmagukban kicsinek számítanak Nyugat-Európához és az Egyesült Államokhoz képest, így a nemzetközi befektetők hajlamosak némileg figyelmen kívül hagyni őket. Az egyetlen módja annak, hogy a látókörükbe kerüljünk, az, ha megkönnyítjük a hozzáférést az említett piacokhoz, és új termékeket és szolgáltatásokat kínálunk

– mondta Danijel Delač, az InterCapital Securities vezérigazgatója.