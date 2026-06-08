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BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
technikai elemzés
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Megtorpant a BUX, de továbbra is kedvező a technikai képe

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A hazai részvényindex grafikonja továbbra is felfelé mutat. A BUX alakulását javarészt meghatározó vezető részvények közül ugyanakkor a Magyar Telekom esetében könnyen elképzelhető egy további negatív korrekció.
Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője
2026.06.08, 06:50

Az OTP és a Richter képe inkább pozitív, de a Mol mozgására is érdemes lehet figyelni a következő időszakban.

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Megtorpant a BUX, de továbbra is kedvező a technikai kép / Fotó: Vémi Zoltán

BUX: OTP

Az OTP árfolyama átlépte a piros csökkenő trendvonalat, majd az emelkedés a 30 napos mozgóátlag közelében megakadt. Jelenleg 41 386 forintnál képez meghatározó rövid távú ellenállást, áttörése esetén folytatódhat az emelkedés. 

Ez esetben a 238,2 százalékos Fibo-szint és a felső Bollinger-szalag lehet a következő cél, ezek jelenleg 42 500 forint közelében húzódnak.

Forrás: Equilor Trader

Richter

Az osztalékszelvény levágását követően esett a Richter árfolyama, de a 11 855 forintos támasz megtartotta, majd onnan emelkedés indult. Amennyiben sikerül a 12 040 forintos szint felett stabilizálódni, hamarosan elérheti a 12 270 forintos ellenállást, majd akár az 50 napos mozgóátlagot is. Ugyanakkor az indikátorok most torzítanak a technikai esés miatt.

Forrás: Equilor Trader

Mol

Szabályosan mozog a Mol árfolyama a támaszok és ellenállási szintek között. Miután sikerült áttörni a 3900 forintos szintet, egészen a 4000–4025 forintos ellenállási zónáig emelkedett, és onnan vissza a támaszig. Az MACD-indikátor vételi jelzést adott, így a következő időszakban érdemes figyelni a piros trendvonal esetleges áttörésére.

Forrás: Equilor Trader

Magyar Telekom

Korrekció indult a Magyar Telekom árfolyamában a 2736 forintos ellenállási szintről. Kis híján tesztelésre került a 2625 forintos támasz, letörése esetén a 30 napos mozgóátlag lehet a következő megálló, mely jelenleg 2556 forintnál látható. A negatív divergencia kezd érvényesülni a grafikonon, mely mindkét indikátor esetében látható az árfolyammal szemben.

Forrás: Equilor Trader

 

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