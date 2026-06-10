A BYD már látja, mikor nő a világ legnagyobb autógyártójává – már közel van, ehhez kell Szeged

Hangzatos ígéretet tett Vang Csuan-fu, a BYD alapító-elnöke cége éves közgyűlésén, ahol azzal akarta felvillanyozni a részvényárfolyam meredek esése felett aggódó befektetőket, hogy kijelentette: az új generációs autóipar üstököse öt éven belül a világ legnagyobb autógyártójává fog válni.

Vang Csuan-fu, a BYD első embere öt éven belül legalább a duplájára növelné eladott autóik mennyiségét /Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Ehhez persze a jelenleg előtte álló öt járműgyártó konszernnek is lesz néhány keresetlen szava, de a grandiózus cél kitűzése mindenesetre lelkesedést kellett volna kiváltson a vállalati gondok tömkelegén merengő befektetőkből, ehelyett újabb 4,3 százalékkal kalapálták lejjebb a BYD hongkongi tőzsdén jegyzett részvényárfolyamát.

A BYD befektetőit nem lelkesítette fel az új terv

Mivel Hongkongban a nemzetközi befektetők előtt is nyitva áll piac, ez az adat sokatmondó lehet a BYD üzleti teljesítményével szemben támasztott elvárásokat tekintve. A másik tőzsdén, a kínai befektetők számára nyitott sencsenin a BYD csak 1,6 százalékos mínuszban volt a bejelentést követően, itt jóval toleránsabbak a vállalattal szemben.

Az utóbbi egy évben a hongkongi árfolyam megfeleződött, míg a sencseni csak 27 százalékkal csúszott lejjebb. Azaz az amerikai tőzsdeguru, a BYD-ben a kezdetektől fantáziát látó Warren Buffett – mint mindig – ezúttal is okosan tette, hogy tavaly kiszállt a vállalatból.

A nevével fémjelzett Berkshire Hathaway befektetési vállalat 2008-ban vásárolt 10 százalékos részesedést az elektromos autógyártás akkori kínai startupjában, s amikor kiszállt, csaknem 9 milliárd dollárt tehetett zsebre.

Pénzügyileg ez Buffett egyik legsikeresebb befektetése volt: a teljes hozam több mint harmincszoros volt.

Azaz a (ki)tartás meghozta a gyümölcsét.

A BYD első embere a mintegy ezerfős hallgatósága előtt az ambiciózus cél elérésében mozgatórúgóként a cég erős exportját és technológiai fejlesztéseit, beleértve az akkumulátor- és gyorstöltési technológiák fejlesztéseit nevezte meg, amelyek a növekedés tempó felgyorsulását fogják eredményezni belföldön és külföldön egyaránt.

Vang az export dinamikus fellendítését ígérte

Külön szólt a második generációs Blade akkumulátor termelése növelésének fontosságáról, ami az állami kézben lévő Shanghai Securities News szerint az idei év növekedési terveiben a szűk keresztmetszetet jelenti. Ezt a gyártás felpörgetésével orvosolni fogják.