Fordulat a magyar call center piac meghatározó szereplőjénél: belépési küszöb alá esett a nagytulajdonos befolyása
Tpt. 61. § (1) bekezdés szerinti bejelentést tett Ádámosi György, aki a BÉT-honlapon a május 5-i utolsó frissítés alapján még az eSense 13,32 százalékos (ebből közvetett módon 10 százalék) nagytulajdonosa volt, ám közvetett és közvetlen befolyása 4,87 százalékra csökkent. Magyarán az 5 százalékos bejelentési küszöb alá süllyedt. Az eSense a magyar call center piac meghatározó szereplője.
A magyar call center piac meghatározó szereplője
Hétfőn kereskedési időben tette közzé az eSense, hogy az 5 százalékos bejelentési küszöb alá csökkent Ádámosi György közvetett és közvetlen befolyása.
A társaság év elején azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a Calypso 55,1 százalékos tulajdonosként kötelező vételi ajánlatot tett a fennmaradó részvényekre. A közkézhányad akkor 31,58 százalékos volt. Ám, az ajánlati ablak egy hónapos nyitva tartása alatt mindössze pár százaléknyi részvényt ajánlottak fel a kisbefektetők.
A Dr. Kalliwoda célára 950 forint 12 havi horizonton. A kurzus januárban 1800 forint felett is járt, most 900 forint közelében jegyzik. Idén részvényenként 60 forint osztalékot fizetett a társaság.
Az eSense a magyar call center piac meghatározó szereplője, tevékenységi köre felöleli a kimenő és bejövő telefonhívások kezelésének teljes palettáját.
Tavalyelőtt az egy részvényre jutó eredmény 53,90 forint volt, szemben az egy évvel korábbi 25,36 forinttal. Míg
tavaly 69,8 forintra ugrott az egy részvényre jutó profit.