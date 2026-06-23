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OTP
Csányi Sándor

Csányi Sándor is benyújtotta a számlát az OTP-nek, diszkont áron jutott csinos részvénypakettekhez

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A bankelnök közel 29 százalékos diszkonttal vásárolta a részvényeket. Csányi Sándor több mint 12 000 darab OTP részvényt vett meg tőzsdén kívüli ügyletek keretében.
VG
2026.06.23, 16:16

Egy 8153 darab OTP-részvényből álló pakettet vásárolt kedvezményes áron tőzsdén kívüli kereskedelemben Csányi Sándor, az OTP Bank igazgatóságának elnöke hétfőn délelőtt - közölte kedden a pénzintézet a BÉT honlapján.

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Csányi Sándor, az OTP igazgatóságának elnöke / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A részvényekhez 32 035 forintos áron jutott a bankelnök. Mint ismert, az OTP részvényei hétfőn 44 920 forinton búcsúztak a kereskedéstől a hét első tőzsdenapján. Ehhez viszonyítva tehát a kedvezmény a részvényárfolyam közel 28,7 százalékát teszi ki. 

Forintosítva pedig a kedvezmény összege valamelyest meghaladja a 105 millió forintot, míg a csomag értéke nagyjából 366 millió forint. 

A vásárlásra az OTP Bank vezetőit megillető kedvezményes részvényvásárlási program keretében került sor. Az eladó az OTP Bank volt.

Egy ettől független részvényopciós program keretében pedig további 4076 OTP-törzsrészvényt vásárolt a bankelnök szintén 32 035 forintos átlagáron, amin 52,5 millió forintot fogott a topmenedzser. 

A pakett értéke meghaladja a 180 millió forintot.

Csányi Sándor 1992-től 2025 tavaszáig volt az OTP vezérigazgatója, lemondása óta az igazgatóság elnökeként folytatja tevékenységét, míg fia, Csányi Péter a bankcsoport vezérigazgatója, aki amúgy szintén jelentős számú OTP-részvényt vásárolhatott kedvezményes áron.

A pénzintézet májusban jelentős részvényjuttatással honorálta csúcsvezetőinek teljesítményét, ennek során Csányi Sándor 12 ezer darab bankpapírt szerzett térítésmentesen, a tőzsdén kívüli (OTC) ügylet keretében végrehajtott tranzakcióval. Ennek a csomagnak a piaci értéke jelenleg meghaladja az 530 millió forintot.

A vezető magyar bank részvényeire az eddigi legoptimistább célár érkezett múlt csütörtökön, a Roemer Capital 56 000 forintos árfolyamvárakozással kezdte meg a pénzintézet követését. A ciprusi befektetési vállalat szerint további bő 25 százalékkal ralizhat a bankpapír. 

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 45 300 HUF 0 / +0,85 %
Forgalom: 21 620 319 390 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Bloomberg elemzői konszenzusa szerint a mediáncélár 47 447 forint, ami több mint hat százalékkal magasabb a kedd délutáni árfolyamnál. A részvényt elemző 19 befektetési szolgáltató közül 12 vételt, hat tartást javasol, és mindössze egy bróker adná el a jelenlegi árfolyamszinten a magyar bankpapírt.

Az OTP részvényei nagyjából 0,5 százalékkal gyengültek kedd délutánig.

 

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