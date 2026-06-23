Csányi Sándor is benyújtotta a számlát az OTP-nek, diszkont áron jutott csinos részvénypakettekhez

Egy 8153 darab OTP-részvényből álló pakettet vásárolt kedvezményes áron tőzsdén kívüli kereskedelemben Csányi Sándor, az OTP Bank igazgatóságának elnöke hétfőn délelőtt - közölte kedden a pénzintézet a BÉT honlapján.

Csányi Sándor, az OTP igazgatóságának elnöke / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A részvényekhez 32 035 forintos áron jutott a bankelnök. Mint ismert, az OTP részvényei hétfőn 44 920 forinton búcsúztak a kereskedéstől a hét első tőzsdenapján. Ehhez viszonyítva tehát a kedvezmény a részvényárfolyam közel 28,7 százalékát teszi ki.

Forintosítva pedig a kedvezmény összege valamelyest meghaladja a 105 millió forintot, míg a csomag értéke nagyjából 366 millió forint.

A vásárlásra az OTP Bank vezetőit megillető kedvezményes részvényvásárlási program keretében került sor. Az eladó az OTP Bank volt.

Egy ettől független részvényopciós program keretében pedig további 4076 OTP-törzsrészvényt vásárolt a bankelnök szintén 32 035 forintos átlagáron, amin 52,5 millió forintot fogott a topmenedzser.

A pakett értéke meghaladja a 180 millió forintot.

Csányi Sándor 1992-től 2025 tavaszáig volt az OTP vezérigazgatója, lemondása óta az igazgatóság elnökeként folytatja tevékenységét, míg fia, Csányi Péter a bankcsoport vezérigazgatója, aki amúgy szintén jelentős számú OTP-részvényt vásárolhatott kedvezményes áron.

A pénzintézet májusban jelentős részvényjuttatással honorálta csúcsvezetőinek teljesítményét, ennek során Csányi Sándor 12 ezer darab bankpapírt szerzett térítésmentesen, a tőzsdén kívüli (OTC) ügylet keretében végrehajtott tranzakcióval. Ennek a csomagnak a piaci értéke jelenleg meghaladja az 530 millió forintot.

A vezető magyar bank részvényeire az eddigi legoptimistább célár érkezett múlt csütörtökön, a Roemer Capital 56 000 forintos árfolyamvárakozással kezdte meg a pénzintézet követését. A ciprusi befektetési vállalat szerint további bő 25 százalékkal ralizhat a bankpapír.