Hullik Németországban az égi manna: rekordosztalékot kaszáltak a DAX-cégek részvényesei – a Magyar Telekom főtulajdonosa 4,8 milliárd eurót osztott szét

A frankfurti DAX-index kosarát alkotó 40 vállalat összesen 56,7 milliárd eurót - azaz még a jelenlegi érfolyamon is több mint 20 000 milliárd forintot - osztott vissza részvényeseinek, amely közel 3,8 milliárd euróval haladta meg az előzetes becsléseket, és új történelmi csúcsot jelent - közölte a német Dekabank.

Rekordosztalékot kaszáltak a DAX-cégek részvényesei / Fotó: Anadolu via AFP

Bőkezűen fizettek a DAX-cégek

Különösen az autógyártók osztaléka okozott meglepetést – írja Joachim Schallmayer, a Dekabank tőkepiaci vezetője. Az elemzők ugyanis arra számítottak, hogy jelentősen csökkentik a kifizetéseiket.

A végén a BMW még az előző évinél is valamivel magasabb osztalékot fizet részvényenként. A Mercedes és a Volkswagen pedig ugyan összességében csökkenti a kifizetést az előző évhez képest, ám kevésbé, mint korábban becsülték

- emelte ki a topmenedzser.

A legtöbb osztalékot, mintegy 15 milliárd eurót persze a pénzügyi szektor - ideértve a Münchener Rück és a Hannover Rück viszontbiztosítókat is - fizeti ki. Őket az ipari vállalatok követik mintegy 12 milliárd euróval, az autóipar előtt (9,6 milliárd euró).

A DAX legnagyobb osztalékfizetői továbbra is

az Allianz,

a Deutsche Telekom

és a Siemens trojkája.

Európa legnagyobb biztosítója 6,5 milliárd eurót, a Magyar Telekom főtulajdonosa 4,8 milliárd eurót, míg a Siemens csaknem 4,2 milliárd eurót oszt(ott) szét.

Kedvezőek a kilátások is

A részvényesek kilátásai továbbra is pozitívak – tette hozzá Schallmayer. Bár az iráni háború miatt a környezet kedvezőtlen, az összességében mégis stabil világgazdaságnak köszönhetően a DAX-vállalatokat ez eddig alig érintette, sőt:

az első negyedéves jelentési szezon kedvezően alakult, és a második negyedévben is várhatóan emelkednek a vállalati nyereségek az előző év azonos időszakához mérten.

Bár a német gazdaság válságban van, a DAX-vállalatok forgalmuk mintegy 80 százalékát külföldön realizálják. Az olyan ágazatok pedig, mint a bankok és a biztosítók, 2025-ben rekorderedményeket könyvelhettek el.

Az osztalékok elengedhetetlenek a vagyonépítéshez. A tőzsdén realizált hosszú távú hozamok közel 50 százaléka ugyanis nyereségkifizetésekből származik.

Ebben a tekintetben Németország továbbra is nagyon kedvező helyzetben van

- jegyezte még meg a Dekabank tőkepiaci vezetője.