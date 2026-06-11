Hullik Németországban az égi manna: rekordosztalékot kaszáltak a DAX-cégek részvényesei – a Magyar Telekom főtulajdonosa 4,8 milliárd eurót osztott szét
A frankfurti DAX-index kosarát alkotó 40 vállalat összesen 56,7 milliárd eurót - azaz még a jelenlegi érfolyamon is több mint 20 000 milliárd forintot - osztott vissza részvényeseinek, amely közel 3,8 milliárd euróval haladta meg az előzetes becsléseket, és új történelmi csúcsot jelent - közölte a német Dekabank.
Bőkezűen fizettek a DAX-cégek
Különösen az autógyártók osztaléka okozott meglepetést – írja Joachim Schallmayer, a Dekabank tőkepiaci vezetője. Az elemzők ugyanis arra számítottak, hogy jelentősen csökkentik a kifizetéseiket.
A végén a BMW még az előző évinél is valamivel magasabb osztalékot fizet részvényenként. A Mercedes és a Volkswagen pedig ugyan összességében csökkenti a kifizetést az előző évhez képest, ám kevésbé, mint korábban becsülték
- emelte ki a topmenedzser.
A legtöbb osztalékot, mintegy 15 milliárd eurót persze a pénzügyi szektor - ideértve a Münchener Rück és a Hannover Rück viszontbiztosítókat is - fizeti ki. Őket az ipari vállalatok követik mintegy 12 milliárd euróval, az autóipar előtt (9,6 milliárd euró).
A DAX legnagyobb osztalékfizetői továbbra is
- az Allianz,
- a Deutsche Telekom
- és a Siemens trojkája.
Európa legnagyobb biztosítója 6,5 milliárd eurót, a Magyar Telekom főtulajdonosa 4,8 milliárd eurót, míg a Siemens csaknem 4,2 milliárd eurót oszt(ott) szét.
Kedvezőek a kilátások is
A részvényesek kilátásai továbbra is pozitívak – tette hozzá Schallmayer. Bár az iráni háború miatt a környezet kedvezőtlen, az összességében mégis stabil világgazdaságnak köszönhetően a DAX-vállalatokat ez eddig alig érintette, sőt:
az első negyedéves jelentési szezon kedvezően alakult, és a második negyedévben is várhatóan emelkednek a vállalati nyereségek az előző év azonos időszakához mérten.
Bár a német gazdaság válságban van, a DAX-vállalatok forgalmuk mintegy 80 százalékát külföldön realizálják. Az olyan ágazatok pedig, mint a bankok és a biztosítók, 2025-ben rekorderedményeket könyvelhettek el.
Az osztalékok elengedhetetlenek a vagyonépítéshez. A tőzsdén realizált hosszú távú hozamok közel 50 százaléka ugyanis nyereségkifizetésekből származik.
Ebben a tekintetben Németország továbbra is nagyon kedvező helyzetben van
- jegyezte még meg a Dekabank tőkepiaci vezetője.