Deviza
EUR/HUF355,24 -0,28% USD/HUF307,88 -0,31% GBP/HUF411,52 -0,29% CHF/HUF385,36 -0,19% PLN/HUF83,54 -0,28% RON/HUF67,81 -0,37% CZK/HUF14,68 -0,3% EUR/HUF355,24 -0,28% USD/HUF307,88 -0,31% GBP/HUF411,52 -0,29% CHF/HUF385,36 -0,19% PLN/HUF83,54 -0,28% RON/HUF67,81 -0,37% CZK/HUF14,68 -0,3%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 790,8 +1,18% MTELEKOM2 700 -0,3% MOL3 914 +2,91% OTP41 020 +2,12% RICHTER11 690 -1,11% OPUS367,5 -8,3% ANY7 750 -0,77% AUTOWALLIS146 -1,37% WABERERS4 880 +1,43% BUMIX9 231,3 -0,87% CETOP4 484,13 -0,91% CETOP NTR2 870,53 +1,06% BUX133 790,8 +1,18% MTELEKOM2 700 -0,3% MOL3 914 +2,91% OTP41 020 +2,12% RICHTER11 690 -1,11% OPUS367,5 -8,3% ANY7 750 -0,77% AUTOWALLIS146 -1,37% WABERERS4 880 +1,43% BUMIX9 231,3 -0,87% CETOP4 484,13 -0,91% CETOP NTR2 870,53 +1,06%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
osztalék
német tőzsde
DAX

Hullik Németországban az égi manna: rekordosztalékot kaszáltak a DAX-cégek részvényesei – a Magyar Telekom főtulajdonosa 4,8 milliárd eurót osztott szét

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nem szerénykednek a német tőzsdei cégek. A gazdasági válság ellenére a DAX kosarát alkotó 40 legnagyobb német vállalat idén rekordösszegű osztalékot fizetett ki részvényeseinek.
Murányi Ernő
2026.06.11, 13:58

A frankfurti DAX-index kosarát alkotó 40 vállalat összesen 56,7 milliárd eurót - azaz még a jelenlegi érfolyamon is több mint 20 000 milliárd forintot -  osztott vissza részvényeseinek, amely közel 3,8 milliárd euróval haladta meg az előzetes becsléseket, és új történelmi csúcsot jelent - közölte a német Dekabank. 

DAX Berlin International Aerospace Exhibition (ILA Berlin)
Rekordosztalékot kaszáltak a DAX-cégek részvényesei / Fotó: Anadolu via AFP

Bőkezűen fizettek a DAX-cégek

Különösen az autógyártók osztaléka okozott meglepetést – írja Joachim Schallmayer, a Dekabank tőkepiaci vezetője. Az elemzők ugyanis arra számítottak, hogy jelentősen csökkentik a kifizetéseiket. 

A végén a BMW még az előző évinél is valamivel magasabb osztalékot fizet részvényenként. A Mercedes és a Volkswagen pedig ugyan összességében csökkenti a kifizetést az előző évhez képest, ám kevésbé, mint korábban becsülték

- emelte ki a topmenedzser.

A legtöbb osztalékot, mintegy 15 milliárd eurót persze a pénzügyi szektor - ideértve a Münchener Rück és a Hannover Rück viszontbiztosítókat is - fizeti ki. Őket az ipari vállalatok követik mintegy 12 milliárd euróval, az autóipar előtt (9,6 milliárd euró). 

A DAX legnagyobb osztalékfizetői továbbra is 

Európa legnagyobb biztosítója 6,5 milliárd eurót, a Magyar Telekom főtulajdonosa 4,8 milliárd eurót, míg a Siemens csaknem 4,2 milliárd eurót oszt(ott) szét.

Kedvezőek a kilátások is

A részvényesek kilátásai továbbra is pozitívak – tette hozzá Schallmayer. Bár az iráni háború miatt a környezet kedvezőtlen, az összességében mégis stabil világgazdaságnak köszönhetően a DAX-vállalatokat ez eddig alig érintette, sőt:

az első negyedéves jelentési szezon kedvezően alakult, és a második negyedévben is várhatóan emelkednek a vállalati nyereségek az előző év azonos időszakához mérten.

Bár a német gazdaság válságban van, a DAX-vállalatok forgalmuk mintegy 80 százalékát külföldön realizálják. Az olyan ágazatok pedig, mint a bankok és a biztosítók, 2025-ben rekorderedményeket könyvelhettek el. 

Az osztalékok elengedhetetlenek a vagyonépítéshez. A tőzsdén realizált hosszú távú hozamok közel 50 százaléka ugyanis nyereségkifizetésekből származik. 

Ebben a tekintetben Németország továbbra is nagyon kedvező helyzetben van

- jegyezte még meg a Dekabank tőkepiaci vezetője.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu