Duna House: a vonzó célár sem csábítja a vevőket, ha leszalámizzák az osztalékot
Hiába a hízelgő ajánlat és a csábító célár. A DH Group piacán a befektetők fülük botját sem mozdították a Wood piaczárás után közzétett elemzésére, mely a tegnapi záróárhoz képest 17 százalékos felértékelődési potenciált vetít egy éves horizonton. A kurzus szűk 1 százaléknyit kapaszkodott.
DH: erős negyedév, vonzó célár
Vételre ajánlja 1500 forintos 12 havi célárral a DH Csoport részvényét a Wood. Ami a tegnapi 1275 forintos záróárhoz bő 17 százalékos felértékelődési potenciált vetít előre. A mai napközbeni 1280 forintos jegyzés, de még a reggeli 1300 forintos nyitás sem jelez különösebb piaci reakciót. Pedig
az elemzés és az ajánlás alapján olcsónak számít a papír.
A kisbefektetői fórumon azon spekulálnak:
- ezen az árszinten talán már érdemes belevenni a részvénybe.
A Wood elemzése kiemelte, hogy a DH jól kezdte az évet az első negyedéves számok alapján. Annak ellenére is, hogy a magasabb infláció (az energiaárak miatt) kockázata, amely a jelzáloghitel-költségek emelkedését hozta, s a megfizethetőség romlását eredményezte, Európa-szerte jelentős nyomást gyakorolt az ingatlanpiaci volumenekre.
Véleményük szerint több tényező is előnyös:
- a DH diverzifikált földrajzi jelenléte némi védelmet nyújthat a Hormuzi-szoros elhúzódó blokádja esetén.
- Különösen előnyös az olaszországi hitelek CQS-besorolása, ami defenzív jelleget kölcsönöz az ottani operációnak.
- Emellett az eladósodottság szintje is alacsony: a kevesebb mint 30 millió euró a nettó adósság.
- Szóba jöhet további hitelfelvétel is, ha a kamatkörnyezet felvásárlási lehetőségeket teremt a csoport számára.
A negyedéves számokat nézve:
- a bevételek 34 százalékkal nőttek,
- az EBITDA 28 százalékkal emelkedett,
- míg az anyavállalat részvényeseire jutó nettó nyereség 163 százalékkal bővült év per év alapon.
Leszalámizták az osztalékot
Február végén a cégvezetés még arról tájékoztatta a piacot, hogy az osztalékfizetési politika szerinti 47 százalékos osztalékfizetési ráta fenntartható, ezért összességében 2,5 milliárd forintot fizetnének ki ezen a címen.
Ami részvényenként 72,7 forintot jelentett volna.
Akkor nem említették, hogy ebből az osztaléktömegből a dolgozói részvényekre 255,4 millió forint osztalék jutna: ennek levonásával az osztalék 58,16 forintra zsugorodott.
Majd kiderült, hogy a tavaly ősszel kifizetett 21,81 forint osztalékelőleget is levonják.
Így végül a korábbi javaslat szerinti összesen 94,51 forint (72,7 plusz 21,81 forint) helyett 58,16 mínusz 21,81 (36,35) forintot szavazott meg részvényenként a közgyűlés.
Az ingatlanpiaci bizonytalanság mellett a szűkmarkú osztalékfizetés is magyarázata lehet az árfolyam lecsorgásának a januári 1500 forintos szintekről.