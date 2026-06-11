Az európai mintaország lakói kőkeményen elutasítják, ami a Tisza Párt szerint a magyaroknak nagyon kell

A svéd koronát euróval felváltani kívánó svédek aránya az egy évvel korábbi 32 százalékról 28,7 százalékra esett vissza a Svéd Statisztikai Hivatal szerdai közleménye szerint. A csökkenés meghaladta az 1,4 százalékos hibahatárt. A felmérés azt is kimutatta, hogy 52,1 százalék ellenzi az euró bevezetését. Hasonlóan elutasított volt az euró abban az országban is, ahol legutóbb bevezették – és most szívják a fogukat az árakat szemlélve.

Az európai mintaország lakossága kőkeményen elutasítja az euró bevezetését / Fotó: Erik Flyg

A kormány is vizsgálja az euró bevezetését

A felmérést abban az időszakban végezték, amikor a parlamentben éppen pedzegetni kezdték a valutaváltás gondolatát. Januárban Elisabeth Svantesson pénzügyminiszter kijelentette, hogy a kormány megvizsgálja egy ilyen lépés előnyeit, ha a szeptemberi általános választásokat követően folytathatja munkáját.

Svédország több mint három évtizeddel ezelőtt csatlakozott az Európai Unióhoz, de eddig – néhány másik országhoz hasonlóan – nem tett eleget a közös valuta bevezetésére vonatkozó kötelezettségének. Sőt, 2003-ban népszavazáson utasították el az euró bevezetését.

Holott a skandináv ország árukereskedelmének több mint 60 százalékát az EU országaival bonyolítja le, és a bevezetés támogatói azzal érvelnek, hogy az egységes valuta megkönnyítené az exportot.

Svédország azonban nincs egyedül az euró bevezetésével kapcsolatos társadalmi vitával. Izlandon is zajlik az eszmecsere az euró bevezetésének következményeiről. Mivel a szigetország nem tagja az EU-nak, ott az euróövezeti csatlakozás az EU-ba való belépés mellékszálaként merül fel. A gejzírek földjén augusztusban népszavazással döntenek arról, hogy folytassák-e a 2015-ben befagyasztott csatlakozási tárgyalásokat.

Áll a bál Bulgáriában

Közben áll a bál Bulgáriában, amely ország ellen néhány hónappal euróövezeti csatlakozása után múlt szerdán (június 3-án) máris túlzottdeficit-eljárás megindítását javasolta az Európai Bizottság, mivel tavaszi előrejelzése szerint a balkáni ország költségvetési hiánya 2026-ban eléri a GDP 4,1 százalékát, miközben az országnak az euróövezet legmagasabb inflációs rátájával is meg kell küzdenie, ami máris az egekbe lőtte az élelmiszerárakat.