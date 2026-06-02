Regime change a Fed élén: Mit hoz a Warsh-korszak a piacoknak?

Az új Fed-elnök kevesebb iránymutatást, a mérlegfőösszeg szűkítését és az AI vezérelte termelékenységre épülő kamatpolitikát ígér, miközben egy feszült helyzettel is meg kell küzdenie: elődje, Jerome Powell továbbra is a döntéshozó testület tagja marad. A formálódó új monetáris stratégia alapjaiban rajzolhatja át a kötvénypiacok jövőjét, miközben a hozamok az iráni konfliktus és az inflációs kockázatok miatt már most is jelentős nyomás alatt állnak.

Kevin Warsh beiktatása és a történelmi szavazás

Kevin Warsht 2026. május 13-án hagyta jóvá az amerikai szenátus a Fed elnökeként. A szavazás 54-45 arányban dőlt el, ami

a modern történelem legmegosztóbb Fed-elnöki jóváhagyása volt.

A voksolás szigorúan pártvonalak mentén zajlott, az egyetlen kivétel a demokrata John Fetterman (Pennsylvania) volt, aki a republikánusokkal együtt szavazott igennel. Warsh hivatalos beiktatási ceremóniáját 2026. május 22-én tartották meg.

Mi történik Jerome Powell-lel?

Jerome Powell elnöki mandátuma 2026. május 15-én járt le. Bár az elnöki széket átadta Warshnak, Powell jelezte, hogy továbbra is a Fed Kormányzótanácsának (Board of Governors) tagja marad, amíg a személyét és a hivatalt érintő folyamatban lévő vizsgálatok (többek között a Fed washingtoni székházának felújítása körüli viták) teljesen le nem zárulnak. Ezzel egy ritka és feszült helyzet állt elő: a leköszönő elnök továbbra is a döntéshozó testület tagja marad az új elnök vezetése alatt.

Politikai irányvonal és programtervek: rendszerváltás a Fednél

Warsh egyértelműen kijelentette, hogy rendszerváltást (regime change) szeretne a jegybank működésében. Az alábbi kulcsfontosságú elemekre építi a programját:

Kisebb mérlegfőösszeg: Bár Warsh elvi célja a jegybank mérlegfőösszegének csökkentése (quantitative tightening), a banki likviditási kockázatok miatt a méret zsugorítása helyett a portfólió szerkezeti átalakítására helyeződik a hangsúly. A gyakorlatban a hosszú távú papírokat hagyják kifutni anélkül, hogy megújítanák őket, a felszabaduló tőkét pedig szisztematikusan rövid kötvényekbe forgatják vissza, így a Fed kivonul a hozamgörbe hosszú végéről. Az ebből fakadó hozamemelkedést Warsh banki deregulációval tompítaná: a tőkeáttételi szabályok (például az SLR) lazítása kibővítené a kereskedelmi bankok mérlegkapacitását, így ők támaszthatnának keresletet a hosszú lejáratú állampapírok iránt a jegybank helyett.

Az AI szerepe a kamatvágásokban: Szenátusi meghallgatásán Warsh utalt rá, hogy a mesterséges intelligencia által vezérelt termelékenységnövekedés hosszú távon dezinflációs hatást fejthet ki: ha a vállalatok hatékonyabban tudnak termelni, az csökkentheti az egységnyi kibocsátásra jutó költségeket, mérsékelve ezzel az árnyomást. Ez gazdaságpolitikai szempontból azért lényeges, mert egy tartósan alacsonyabb inflációs környezetben a Fed anélkül tarthatna fenn lazább kamatpolitikát, hogy feladná árstabilitási mandátumát, ami nem mellesleg összhangban lenne a Trump-adminisztráció kamatvágásokat sürgető elvárásaival is.

Warsh dilemmája

Kevin Warshnak elnöksége kezdetén egy rendkívül kényes kettősséggel kell megküzdenie:

Miközben Donald Trump elnök kamatvágásokat követel tőle,

be kell bizonyítania a piacoknak, hogy nem a Fehér Ház politikai kinevezettje, hanem független döntéshozó.

Mozgásterét azonban szűkíti a tartósan magas, 3,8 százalékos infláció, melyet a közel-keleti konfliktus okozta energiaár-emelkedés folyamatos fűt. Ennek következtében a politikai elvárásoknak megfelelő lazítás azonnali inflációs és hitelességi kockázatot jelentene.