Deviza
EUR/HUF355,11 -0,21% USD/HUF305,34 -0,18% GBP/HUF411,18 -0,12% CHF/HUF387,9 -0,27% PLN/HUF83,82 -0,23% RON/HUF67,53 -0,45% CZK/HUF14,67 +0,1% EUR/HUF355,11 -0,21% USD/HUF305,34 -0,18% GBP/HUF411,18 -0,12% CHF/HUF387,9 -0,27% PLN/HUF83,82 -0,23% RON/HUF67,53 -0,45% CZK/HUF14,67 +0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX135 997,44 +1,64% MTELEKOM2 748 +3,08% MOL3 966 +1,23% OTP41 890 +2,37% RICHTER12 560 0% OPUS364 +3,85% ANY7 930 -0,63% AUTOWALLIS146 -1,35% WABERERS4 640 +0,43% BUMIX9 275,41 +0,22% CETOP4 579,33 +1,36% CETOP NTR2 890,45 +1,36% BUX135 997,44 +1,64% MTELEKOM2 748 +3,08% MOL3 966 +1,23% OTP41 890 +2,37% RICHTER12 560 0% OPUS364 +3,85% ANY7 930 -0,63% AUTOWALLIS146 -1,35% WABERERS4 640 +0,43% BUMIX9 275,41 +0,22% CETOP4 579,33 +1,36% CETOP NTR2 890,45 +1,36%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
stratégia
Kevin Warsh
tőzsde
Fed
Jerome Powell

Regime change a Fed élén: Mit hoz a Warsh-korszak a piacoknak?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Végletekig megosztó szenátusi szavazással vette át az amerikai jegybank irányítását Kevin Warsh, aki teljes rendszerváltást hirdetett a világ legfontosabb pénzügyi intézményénél. A Fed formálódó új monetáris stratégiája alapjaiban rajzolhatja át a kötvénypiacok jövőjét, miközben a hozamok az iráni konfliktus és az inflációs kockázatok miatt már most is jelentős nyomás alatt állnak.
Lemnyi Péter, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser gyakornoka
2026.06.02, 18:20

Az új Fed-elnök kevesebb iránymutatást, a mérlegfőösszeg szűkítését és az AI vezérelte termelékenységre épülő kamatpolitikát ígér, miközben egy feszült helyzettel is meg kell küzdenie: elődje, Jerome Powell továbbra is a döntéshozó testület tagja marad. A formálódó új monetáris stratégia alapjaiban rajzolhatja át a kötvénypiacok jövőjét, miközben a hozamok az iráni konfliktus és az inflációs kockázatok miatt már most is jelentős nyomás alatt állnak.

Fed
Mit hoz az új Fed-elnök a piacoknak? / Fotó: Brendan McDermid / Reuters

Kevin Warsh beiktatása és a történelmi szavazás

Kevin Warsht 2026. május 13-án hagyta jóvá az amerikai szenátus a Fed elnökeként. A szavazás 54-45 arányban dőlt el, ami 

a modern történelem legmegosztóbb Fed-elnöki jóváhagyása volt. 

A voksolás szigorúan pártvonalak mentén zajlott, az egyetlen kivétel a demokrata John Fetterman (Pennsylvania) volt, aki a republikánusokkal együtt szavazott igennel. Warsh hivatalos beiktatási ceremóniáját 2026. május 22-én tartották meg.

Mi történik Jerome Powell-lel?

Jerome Powell elnöki mandátuma 2026. május 15-én járt le. Bár az elnöki széket átadta Warshnak, Powell jelezte, hogy továbbra is a Fed Kormányzótanácsának (Board of Governors) tagja marad, amíg a személyét és a hivatalt érintő folyamatban lévő vizsgálatok (többek között a Fed washingtoni székházának felújítása körüli viták) teljesen le nem zárulnak. Ezzel egy ritka és feszült helyzet állt elő: a leköszönő elnök továbbra is a döntéshozó testület tagja marad az új elnök vezetése alatt.

Politikai irányvonal és programtervek: rendszerváltás a Fednél

Warsh egyértelműen kijelentette, hogy rendszerváltást (regime change) szeretne a jegybank működésében. Az alábbi kulcsfontosságú elemekre építi a programját:

  • Kommunikációs reform és kevesebb „zaj”: Warsh élesen bírálta a Fed elmúlt évekbeli transzparenciáját. Úgy véli, hogy a túl sok iránymutatás (forward guidance) és a negyedéves kamatpálya-előrejelzések (dot plots) gúzsba kötik a döntéshozókat. Várhatóan szűkebb és kevesebbet kommunikáló Fedet fog építeni.
  • Kisebb mérlegfőösszeg: Bár Warsh elvi célja a jegybank mérlegfőösszegének csökkentése (quantitative tightening), a banki likviditási kockázatok miatt a méret zsugorítása helyett a portfólió szerkezeti átalakítására helyeződik a hangsúly. A gyakorlatban a hosszú távú papírokat hagyják kifutni anélkül, hogy megújítanák őket, a felszabaduló tőkét pedig szisztematikusan rövid kötvényekbe forgatják vissza, így a Fed kivonul a hozamgörbe hosszú végéről. Az ebből fakadó hozamemelkedést Warsh banki deregulációval tompítaná: a tőkeáttételi szabályok (például az SLR) lazítása kibővítené a kereskedelmi bankok mérlegkapacitását, így ők támaszthatnának keresletet a hosszú lejáratú állampapírok iránt a jegybank helyett.
  • Szigorúbb inflációs cél: A korábbi, átlagos inflációt célzó rugalmas rendszert elvetve egy szigorúbb, 2 százalékos inflációs célt preferál. A hagyományos fogyasztói árindexek mellett a „nyirbált átlagos inflációra” (trimmed mean inflation) is nagyobb hangsúlyt fektetne. Ez a módszertan kiszűri a legszélsőségesebb ármozgásokat, hogy tisztább képet adjon a gazdaság alapvető árdinamikájáról.
  • Az AI szerepe a kamatvágásokban: Szenátusi meghallgatásán Warsh utalt rá, hogy a mesterséges intelligencia által vezérelt termelékenységnövekedés hosszú távon dezinflációs hatást fejthet ki: ha a vállalatok hatékonyabban tudnak termelni, az csökkentheti az egységnyi kibocsátásra jutó költségeket, mérsékelve ezzel az árnyomást. Ez gazdaságpolitikai szempontból azért lényeges, mert egy tartósan alacsonyabb inflációs környezetben a Fed anélkül tarthatna fenn lazább kamatpolitikát, hogy feladná árstabilitási mandátumát, ami nem mellesleg összhangban lenne a Trump-adminisztráció kamatvágásokat sürgető elvárásaival is.

Warsh dilemmája

Kevin Warshnak elnöksége kezdetén egy rendkívül kényes kettősséggel kell megküzdenie:

  • Miközben Donald Trump elnök kamatvágásokat követel tőle, 
  • be kell bizonyítania a piacoknak, hogy nem a Fehér Ház politikai kinevezettje, hanem független döntéshozó. 

Mozgásterét azonban szűkíti a tartósan magas, 3,8 százalékos infláció, melyet a közel-keleti konfliktus okozta energiaár-emelkedés folyamatos fűt. Ennek következtében a politikai elvárásoknak megfelelő lazítás azonnali inflációs és hitelességi kockázatot jelentene.

 

A kötvénypiac számára ez a patthelyzet tartós turbulenciát és felfelé mutató hozamkockázatot vetít előre. Ha Warsh a politikai nyomásnak engedve úgy vágna kamatot, hogy külső kínálati sokkok fűtik az inflációt, a befektetők magasabb inflációs prémiumot áraznának be. Ez – párosulva a Fed hosszú lejáratú kötvényektől való fokozatos visszavonulásával – eladási nyomást és emelkedő hozamokat idézhet elő a hozamgörbe hosszú végén, különösen a 10 éves állampapírok esetében.


Ezt a piaci sérülékenységet tovább fokozza, hogy a makrogazdasági háttér már jelenleg is rendkívül feszített, a kiéleződő geopolitikai konfliktusok és a tartós inflációs nyomás eleve folyamatosan felfelé hajtják a hozamelvárásokat. Egy idő előtti lazítás tehát drasztikus átárazódást indíthat el a kötvények piacán.
 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu