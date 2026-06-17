Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) a piaci várakozásoknak megfelelően nem változtatott az irányadó dollárkamatok 3,50-3,75 százalékos sávján szerdán végződött kétnapos monetáris politikai ülésén. A Fed közleménye szerint a célsávot változatlanul, 3,50-3,75 százalékon hagyta, immár a negyedik egymást követő alkalommal.

Megérkezett a döntés Amerikából, amire az egész világ várt: rögtön letette a névjegyét a FED új elnöke – így alakul a dollárkamat / Fotó: AFP

A Federal Reserve legutóbb tavaly decemberben, 25 bázisponttal csökkentette a kamatot, januárban, márciusban és áprilisban pedig a piaci várakozásokkal összhangban nem változtatott az irányadó dollárkamat-tartományon.

A mostani ülés ugyanakkor több fontos változást is hozott. A Fed döntéshozói kivezették korábbi előrejelzésükből az idei kamatcsökkentés lehetőségét, és a friss prognózisok alapján már egy kamatemelés sem zárható ki 2026-ban. A döntéshozók medián várakozása szerint az év végére a szövetségi alapkamat 3,8 százalék lehet, ami a jelenlegi szintnél magasabb kamatkörnyezetet vetít előre.

A Fed emellett jelentősen rövidítette monetáris közleményét, és kikerült belőle az a korábbi megfogalmazás is,

amelyet a piac a jövőbeli monetáris lazítás felé mutató jelzésként értelmezett. A jegybank hangsúlyozta, hogy az infláció továbbra is meghaladja a 2 százalékos célértéket, részben a közel-keleti konfliktus okozta energiaár-emelkedés miatt, ezért elsődleges célja továbbra is az árstabilitás helyreállítása.

A friss gazdasági előrejelzések szerint a Fed 2026-ra a korábban vártnál magasabb inflációval számol: a teljes inflációs mutató 3,6 százalék, a maginfláció pedig 3,3 százalék lehet. Ezzel párhuzamosan a jegybank enyhén lefelé módosította a gazdasági növekedésre vonatkozó várakozását, miközben a munkanélküliségi ráta előrejelzését 4,3 százalékra csökkentette.

A döntés különös figyelmet kapott azért is, mert ez volt Kevin Warsh új Fed-elnök első kamatdöntő ülése. Warsh a döntést követően jelezte, hogy felülvizsgálhatják a Fed kommunikációs gyakorlatát, beleértve az úgynevezett „dot plot” előrejelzési rendszert is, amelynek elkészítésében ezúttal ő maga nem vett részt. A Fed-elnök hangsúlyozta: a jegybank elkötelezett az infláció 2 százalékos célra történő visszaszorítása mellett.