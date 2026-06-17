Deviza
EUR/HUF351,74 +0,67% USD/HUF306,09 +1,71% GBP/HUF406,5 +0,61% CHF/HUF382,41 +0,76% PLN/HUF82,82 +0,47% RON/HUF67,2 +0,58% CZK/HUF14,56 +0,61% EUR/HUF351,74 +0,67% USD/HUF306,09 +1,71% GBP/HUF406,5 +0,61% CHF/HUF382,41 +0,76% PLN/HUF82,82 +0,47% RON/HUF67,2 +0,58% CZK/HUF14,56 +0,61%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 901,29 +0,12% MTELEKOM2 730 +0,96% MOL3 810 -2,01% OTP44 990 +1,35% RICHTER11 800 -0,92% OPUS346 +1,17% ANY7 860 +0,77% AUTOWALLIS145 0% WABERERS4 890 -0,2% BUMIX9 248,4 -0,03% CETOP4 697,7 +0,06% CETOP NTR3 001,52 +0,45% BUX138 901,29 +0,12% MTELEKOM2 730 +0,96% MOL3 810 -2,01% OTP44 990 +1,35% RICHTER11 800 -0,92% OPUS346 +1,17% ANY7 860 +0,77% AUTOWALLIS145 0% WABERERS4 890 -0,2% BUMIX9 248,4 -0,03% CETOP4 697,7 +0,06% CETOP NTR3 001,52 +0,45%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
dollár
FED
Federal Reserve
kamat

Megérkezett a döntés Amerikából, amire az egész világ várt: rögtön letette a névjegyét a FED új elnöke – így alakul a dollárkamat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Federal Reserve a várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta a dollárkamatot, a döntés mögötti üzenet azonban jóval fontosabbnak bizonyult magánál a kamatszintnél. A dollárkamat alakulásáról szóló friss jegybanki előrejelzések szerint eltűnt az idei kamatcsökkentés lehetősége, miközben egy kamatemelés sem zárható ki.
VG/MTI
2026.06.17, 21:44
Frissítve: 2026.06.17, 21:48

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) a piaci várakozásoknak megfelelően nem változtatott az irányadó dollárkamatok 3,50-3,75 százalékos sávján szerdán végződött kétnapos monetáris politikai ülésén. A Fed közleménye szerint a célsávot változatlanul, 3,50-3,75 százalékon hagyta, immár a negyedik egymást követő alkalommal.

Megérkezett a döntés Amerikából, amire az egész világ várt: rögtön letette a névjegyét a FED új elnöke – így alakul a dollárkamat
Megérkezett a döntés Amerikából, amire az egész világ várt: rögtön letette a névjegyét a FED új elnöke – így alakul a dollárkamat / Fotó: AFP

A Federal Reserve legutóbb tavaly decemberben, 25 bázisponttal csökkentette a kamatot, januárban, márciusban és áprilisban pedig a piaci várakozásokkal összhangban nem változtatott az irányadó dollárkamat-tartományon.

A mostani ülés ugyanakkor több fontos változást is hozott. A Fed döntéshozói kivezették korábbi előrejelzésükből az idei kamatcsökkentés lehetőségét, és a friss prognózisok alapján már egy kamatemelés sem zárható ki 2026-ban. A döntéshozók medián várakozása szerint az év végére a szövetségi alapkamat 3,8 százalék lehet, ami a jelenlegi szintnél magasabb kamatkörnyezetet vetít előre.

A Fed emellett jelentősen rövidítette monetáris közleményét, és kikerült belőle az a korábbi megfogalmazás is,

amelyet a piac a jövőbeli monetáris lazítás felé mutató jelzésként értelmezett. A jegybank hangsúlyozta, hogy az infláció továbbra is meghaladja a 2 százalékos célértéket, részben a közel-keleti konfliktus okozta energiaár-emelkedés miatt, ezért elsődleges célja továbbra is az árstabilitás helyreállítása.

A friss gazdasági előrejelzések szerint a Fed 2026-ra a korábban vártnál magasabb inflációval számol: a teljes inflációs mutató 3,6 százalék, a maginfláció pedig 3,3 százalék lehet. Ezzel párhuzamosan a jegybank enyhén lefelé módosította a gazdasági növekedésre vonatkozó várakozását, miközben a munkanélküliségi ráta előrejelzését 4,3 százalékra csökkentette.

A döntés különös figyelmet kapott azért is, mert ez volt Kevin Warsh új Fed-elnök első kamatdöntő ülése. Warsh a döntést követően jelezte, hogy felülvizsgálhatják a Fed kommunikációs gyakorlatát, beleértve az úgynevezett „dot plot” előrejelzési rendszert is, amelynek elkészítésében ezúttal ő maga nem vett részt. A Fed-elnök hangsúlyozta: a jegybank elkötelezett az infláció 2 százalékos célra történő visszaszorítása mellett.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu