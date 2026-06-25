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tőzsde
felvásárlás
Easyjet

Felvásárlás: újabban már kelleti magát a Wizz Air riválisa, ki is lőttek a részvényei

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A brit fapados légitársaság hajlandóságot mutat a tárgyalásokra kérőjével. Bár a Castlelake legújabb felvásárlási ajánlata is elmarad az EasyJet-menedzsment várakozásától, de adtak még egy bő hetet az amerikai ajánlattevőnek, hogy töprengjen el egy még jobb ajánlaton.
Murányi Ernő
2026.06.25, 14:58

Az EasyJet adott még egy bő hetet és némi hozzáférést néhány kereskedelmi információhoz az amerikai Castlelake befektetési társaságnak egy még jobb ajánlat kidolgozása érdekében, miután az amerikaiak újra megemelték felvásárlási árajánlatukat a brit légitársaság részvényeire - közölte csütörtökön az EasyJet.

felvásárlás An EasyJet passenger aircraft at London Luton Airport.
Felvásárlás: újabban már kelleti magát a Wizz Air riválisa, ki is lőttek a részvényei / Fotó: Chris Ratcliffe

Még a kanyarban sincs az EasyJet árfolyama

A befektetők a gesztust úgy értelmezték, hogy a cégvezetés ezzel hajlandóságot mutat egy esetlegesen még tovább javított ajánlat elfogadására, és a részvények 7,6 százalékkal, 5,8 angol font fölé drágultak.

A légitársaság egészen pontosan július 5-ig adott még határidőt a Castlelake által vezetett befektetői csoportnak - melynek  a Brookfield Asset Management, valamint Peter Bellew és Mark Breen európai uniós állampolgárok is a tagjai - a lehetőségek mérlegelésére. 

Az EasyJet szerint a 4,93 milliárd angol fontos, részvényenként 6,50 fontos ajánlat ugyan még mindig elmarad a várakozásoktól, ám a plusz idő és a kereskedelmi információkhoz való hozzáférés „vonzóbb ajánlatot eredményezhet, amely jobban tükrözi” a légitársaság értékét – áll a közleményben.

Szembetűnő viszont, hogy a részvények kirívó drágulása dacára az árfolyam még a kanyarban sincs a 6,5 fontos, sőt még a korábbi 6,25 fontos ajánlathoz mérten sem, ami arra utal, hogy a befektetők még mindig kételkednek az üzletben.

A hangnem változása azonban egyértelműen mutatja, hogy az EasyJet igazgatótanácsának csökkenhetett az ellenállása a tranzakcióval szemben. 

A két fél amúgy az elmúlt hónapban folyamatosan üzengetett egymásnak a lehetséges üzlet kapcsán. A Castlelake szerint az EasyJet igazgatótanácsa „nem mutatott hajlandóságot az érdemi közreműködésre”, ezért közvetlenül a részvényeseknek tette meg ajánlatát. A légitársaság vezetése szerint viszont a befektetési cég nagyon olcsón próbálta megvásárolni a céget.

Felvásárlás: feladják a leckét az uniós szabályok

Az EasyJet mindenesetre csütörtökön megerősítette, hogy erős a piaci pozíciója, és kijelentette, hogy az EU szabályaira tekintettel kételyei vannak a Castlelake ajánlatának „teljesíthetősége” felől.

Amerikai cégként ugyanis a Castlelake nem szerezhet többségi irányítást egy európai légitársaság felett, ehhez európai partnereket is be kell vonnia. Az amerikai vállalat azonban arra hivatkozik, hogy éppen ezért vette be a befektetői csoportba Breent és Bellew-t, utóbbi korábban az EasyJet egyik vezetője volt.

A Guardian szerint Breen és Bellew, akik mindketten uniós állampolgárok, vezetik a felvásárlási vállalatot, és 51 százalékos irányító részesedéssel rendelkeznek.

Az elmúlt időszak megpróbáltatásai miatt tőzsdei mélyrepülést bemutató EasyJet vonzerejét növeli, hogy olyan repülőtereken van irigylésre méltó résideje, mint például 

  • Milánó, 
  • Genf és 
  • London Luton.

Ráadásul a vállalat modern Airbus SE A320 típusú repülőgépekből álló flottát üzemeltet, amely jelenleg a legnépszerűbb utasszállító repülőgéptípus.

Az EasyJet legnagyobb jelenlegi részvényese a ciprusi származású cégalapító, Stelios Haji-Ioannou családja, amely 15,3 százalékos részesedéssel rendelkezik a cégben. A Bloomberg adatai szerint a részvények további mintegy 70 százalékát befektetési cégek birtokolják.

A brit diszkont szolgáltató részvényei idén eddig több mint 14 százalékkal erősödtek.

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