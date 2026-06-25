A Fed által árgus szemmel figyelt személyes fogyasztási cikkek (PCE) szezonálisan kiigazított éves inflációs indexe a várakozásoknak megfelelően 4,1 százalékra emelkedett májusban az Egyesült Államokban, ami 2023 áprilisa óta a legmagasabb érték. A dollár árfolyama a hírre érdemben nem reagált, továbbra is enyhe napi mínuszban maradt az euró ellenében.

Állja a sarat a forint, sőt még erősödik is a hazai deviza / Fotó: Kamil Zajaczkowski

Az euró-dollár keresztárfolyam továbbra is 1,136 körül mozgolódik. Az inflációs adat talán némileg hűtheti a dollár további erősödését, mivel bár meglehetősen elszabadult a pénzromlás üteme, ám sok devizakereskedő még nagyobb inflációtól tartott.