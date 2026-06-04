Forint árfolyam: nagy lendületet vett a hazai fizetőeszköz, az euró és a dollár sem tudja tartani a lépést
A tegnapi gyengélkedés nyoma sem látszik már a forinton, a hazai pénz a csütörtök reggeli kisebb erősödést követően újabb lendületet vett, így délre jelentősen elhúzott a meghatározó devizák elől. A pesti tőzsdén a pozitív kezdés után visszafogottabbá vált a hangulat.
Az euró a 356-os szinten indította a napot, a délelőtt soán fokozatosan ereszkedett a közös európai pénz jegyzése, délben már közel fél százalékos forintelőnyt, 354,4-es szintet mutatott a keresztárfolyam.
A dollárhoz képest ennél is jelentősebb, 0,7 százalékos erősödés mutatkozi a nap derekán. A zöldhasút a hajnali, hajszál híján 307 forint helyett már 304,7 forinton váltják.
A régiós devizákhoz képest is tetemes a magyar pénz előnye. A cseh korona fél zsázalékkal lett olcsóbb, míg a lengyel zloty 0,3 százalékkal kerül kevesebbe.
Az Erste délelőtti elemzői jegyzetében kiemeli, hogy az iráni helyzet továbbra is megoldatlan, ami bármikor erősítheti a kockázatkerülést, s emiatt csúcson van a dollár is. A kamatemelési várakozások erősödése a kockázati kedv esetleges gyengülésével együtt akár további dollárfelértékelődést hozhat az elkövetkező hetekben. A forint viszont most ellenállóbbnak tűnik, mint a múltban. Rövid távon a nemzetközi makroadatokra figyelhet a forintpiac is, s egyelőre maradhat a sávos mozgás a bankház szerint.
Lefordult a pesti tőzsde, a Richter nyomja leginkább a BUX-ot
A pesti tőzsde a pozitív nyitást követően lefordult a délelőtt során, dél után pár perccel 0,3 százalékos csökkenésnél, 134 377 pontnl járt a vezető hazai részvénykosár.
A meghatározó magyar papírok közül a Richter húzza le leginkább az indexet, 1,2 százalékos esésével. Az OTP papírjai fél százalékkal, a Magyar Telekom kurzusa 0,2 százalékkal csúszott vissza. A Mol egyedüli blue chipként emelkedik, közel 0,6 százalékkal.
A nyugat-európai tőzsdeindexek vegyesen teljesítenek:
- a londoni FTSE 100 0,4 százalékkal,
- a milánói FTSE MIB 0,2 százalékkal ereszkedik,
- a frankfurti DAX ezzel szemben 0,6 százalékos,
- a párizsi CAC 40 pedig egy százalékos erősödösét mutat.
Az olaj ára tovább mérsékődött, a Brent jegyzése másfél százalékkal, hordónként 96,4 dollárra csorgott le, a WTI ára pedig 1,2 százalékkal 94,9 dollár alá csökkent hordónként.