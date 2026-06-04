Forint árfolyam: nagy lendületet vett a hazai fizetőeszköz, az euró és a dollár sem tudja tartani a lépést

A régiós devizákhoz képest is tetemes a magyar pénz előnye. A cseh korona fél zsázalékkal lett olcsóbb, míg a lengyel zloty 0,3 százalékkal kerül kevesebbe.

Az Erste délelőtti elemzői jegyzetében kiemeli, hogy az iráni helyzet továbbra is megoldatlan, ami bármikor erősítheti a kockázatkerülést, s emiatt csúcson van a dollár is. A kamatemelési várakozások erősödése a kockázati kedv esetleges gyengülésével együtt akár további dollárfelértékelődést hozhat az elkövetkező hetekben. A forint viszont most ellenállóbbnak tűnik, mint a múltban. Rövid távon a nemzetközi makroadatokra figyelhet a forintpiac is, s egyelőre maradhat a sávos mozgás a bankház szerint.

Lefordult a pesti tőzsde, a Richter nyomja leginkább a BUX-ot

A pesti tőzsde a pozitív nyitást követően lefordult a délelőtt során, dél után pár perccel 0,3 százalékos csökkenésnél, 134 377 pontnl járt a vezető hazai részvénykosár.