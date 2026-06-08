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Forintárfolyam: az euróval nem bír, a dollárt már megpuhította a magyar pénz – a tőzsdén a Richter befektetői örülhetnek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Javult a hangulat a pesti tőzsdén hétfő délutánra, a BUX 0,4 százalékos erősödését a Richter vezeti. A forint piacán nagy a hullámzás, az euró drágul, a dollár kissé kevesebbe kerül.
K. T.
2026.06.08, 15:21
Frissítve: 2026.06.08, 15:38

Hektikusan kezdte a hetet a forint, amely nagyobb kilengéseket mutat hétfőn a főbb devizákkal szemben, bár az éles irányváltások ellenére továbbra sem sikerült érdemben javítania a hazai fizetőeszköznek a pénteki szinthez képest.

forint, euró, dollár
Az euróval nem bír, a dollárt már megpuhította a forint a hét elején / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az euró jegyzése a 357,3 és 355,4 forint közötti szinteket járta be délután három óráig, cikkünk írásakor 355,5 forintnál jár a keresztárfolyam, ami 0,1 százalékos előnyt jelez az uniós valuta számára.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárhoz képest hasonló kilengésekkel mozog a magyar pénz, itt viszont utóbbi áll nyerésre, 0,1 százalékkal. A zöldhasút 308 forinton váltják pár perccel 15 óra után.

USD / HUF árfolyam
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A régiós devizákkal összevetve vegyes a forint teljesítménye. A cseh koronával döntetlenre áll a „meccs”, míg a lengyel zloty 0,15 százalékkal drágul.

Az Erste piaci kommentárja szerint a forint korrekcióját döntően a dollár erősödése vezérli, sem a Fed-kamatemelési várakozások erősödése, sem a közel-keleti helyzet alakulása nem tesz jót a kockázati étvágy alakulásának. A hét legfontosabb adata a holnap esedékes májusi inflációs adat lesz. Ezt leszámítva a hét végi eszkaláció nyomán leginkább a háborús hírek lehetnek fókuszban.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A pesti tőzsdén jó a hangulat, a BUX index 0,4 százalékkal került feljebb, a vezető index 134 ezer pont felett kereskedik. A hazai börze forgalma ugyanakkor meglehetősen csekály, alig több mint hétmilliárd forint.

A vezető magyar részvények 

  • az oldalazó OTP kivételével drágulnak. 
  • Az emelkedést a Richter vezeti 1,3 százalékkal, 
  • a Mol 0,8 százalékkal erősödik, 
  • a Magyar Telekom kurzusa pedig 0,3 százalékkal került feljebb.

A nyugat-európai piacokon vegyesebb a kép. A londoni FTSE 100 0,1 százalékkal tudott flejebb kerülni, a milánói FTSE MIB pedig 0,6 százalékos emelkedéssel viszi a prímet a meghatározó tőzsdék közül. A frankfrti DAX ezzel szemben közel fél százalékot, a párizsi CAC 40 0,3 százalékot, a madridi IBEX pedi 0,1 százalékot ereszkedett.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu