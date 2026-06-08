Forintárfolyam: az euróval nem bír, a dollárt már megpuhította a magyar pénz – a tőzsdén a Richter befektetői örülhetnek
Hektikusan kezdte a hetet a forint, amely nagyobb kilengéseket mutat hétfőn a főbb devizákkal szemben, bár az éles irányváltások ellenére továbbra sem sikerült érdemben javítania a hazai fizetőeszköznek a pénteki szinthez képest.
Az euró jegyzése a 357,3 és 355,4 forint közötti szinteket járta be délután három óráig, cikkünk írásakor 355,5 forintnál jár a keresztárfolyam, ami 0,1 százalékos előnyt jelez az uniós valuta számára.
A dollárhoz képest hasonló kilengésekkel mozog a magyar pénz, itt viszont utóbbi áll nyerésre, 0,1 százalékkal. A zöldhasút 308 forinton váltják pár perccel 15 óra után.
A régiós devizákkal összevetve vegyes a forint teljesítménye. A cseh koronával döntetlenre áll a „meccs”, míg a lengyel zloty 0,15 százalékkal drágul.
Az Erste piaci kommentárja szerint a forint korrekcióját döntően a dollár erősödése vezérli, sem a Fed-kamatemelési várakozások erősödése, sem a közel-keleti helyzet alakulása nem tesz jót a kockázati étvágy alakulásának. A hét legfontosabb adata a holnap esedékes májusi inflációs adat lesz. Ezt leszámítva a hét végi eszkaláció nyomán leginkább a háborús hírek lehetnek fókuszban.
A pesti tőzsdén jó a hangulat, a BUX index 0,4 százalékkal került feljebb, a vezető index 134 ezer pont felett kereskedik. A hazai börze forgalma ugyanakkor meglehetősen csekály, alig több mint hétmilliárd forint.
A vezető magyar részvények
- az oldalazó OTP kivételével drágulnak.
- Az emelkedést a Richter vezeti 1,3 százalékkal,
- a Mol 0,8 százalékkal erősödik,
- a Magyar Telekom kurzusa pedig 0,3 százalékkal került feljebb.
A nyugat-európai piacokon vegyesebb a kép. A londoni FTSE 100 0,1 százalékkal tudott flejebb kerülni, a milánói FTSE MIB pedig 0,6 százalékos emelkedéssel viszi a prímet a meghatározó tőzsdék közül. A frankfrti DAX ezzel szemben közel fél százalékot, a párizsi CAC 40 0,3 százalékot, a madridi IBEX pedi 0,1 százalékot ereszkedett.