Forintárfolyam: az euróval nem bír, a dollárt már megpuhította a magyar pénz – a tőzsdén a Richter befektetői örülhetnek

Hektikusan kezdte a hetet a forint, amely nagyobb kilengéseket mutat hétfőn a főbb devizákkal szemben, bár az éles irányváltások ellenére továbbra sem sikerült érdemben javítania a hazai fizetőeszköznek a pénteki szinthez képest.

Az euróval nem bír, a dollárt már megpuhította a forint a hét elején / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az euró jegyzése a 357,3 és 355,4 forint közötti szinteket járta be délután három óráig, cikkünk írásakor 355,5 forintnál jár a keresztárfolyam, ami 0,1 százalékos előnyt jelez az uniós valuta számára.