Az EKB-val mit sem törődve, önfeledten liftezik a forint, vagy talán éppen Lagarde-ék döntése erősítette a hazai devizát

Bár az Európai Központi Bank csütörtöki kamatemelése szűkíti az euró és a forint közötti kamatkülönbséget, a bankközi devizapiacon rá sem rántottak Lagarde-ék döntésére, sőt még erősödött is délután a hazai fizetőeszköz a legtöbb devizával szemben. Az Erste ezt már előre közölte, kiemelve, hogy bár az EKB kamatemelése csökkenti majd a forint javára szóló kamatelőnyt, azonban nem valószínű, hogy ez önmagában gyengítő hatást fejt ki most a forintra. Sőt, tehetjük hozzá, ha kissé későbbre tolódna emiatt a hazai kamatvágás, az a magyar deviza erősödését indokolná.

A forint rá sem rántott az EKB döntésére / Fotó: Alex Kraus

Közvetlenül a 25 bázispontos frankfurti kamatemelést követően ugyan egészen 356 forint közelébe lőtt ki az euró kurzusa, ám nem sokkal később megfordult a menet, és 355 forintig ereszkedett vissza a közösségi deviza árfolyama, ami nagyjából 0,4 százalékos erősödést jelent a szerdai záráshoz mérten.