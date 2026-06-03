Megtört a forint lendülete, dollárkirály akcióba lépett
Szerda kora délután keddi záróértékéhez mérten nagyjából egy helyben topog a hazai devizánk, az eurót valamivel 355 forint fölött jegyzik a bankközi devizapiacon.
A reggeli órákban a 355-ös szint fölé emelkedett az árfolyam, azonban ezt követően visszaesett a szint alá, így az továbbra is ellenállást jelent. A következő erős támasz csak 350-nél húzódik, azonban továbbra is látható a tripla pozitív divergencia az indikátorokon az árfolyammal szemben
– írta valamivel korábban az Equilor Befektetési Zrt.
Jó napot fogott ki a forint
Hasonló mértékben ingadozott a magyar fizetőeszköz árfolyama a többi globálisan is meghatározó devizákban, valamint a régiós pénznemekben kifejezve is. A zöldhasúhoz mérten azonban markánsan alulmaradt a forint, hiszen a dollár 0,3 százalékkal, 306 forint fölé drágult.
„A dollár-forint árfolyama a 30 napos mozgóátlag alá került, mely 307,46-nál képez rövid távú ellenállási szintet. Az indikátorok itt is pozitív divergenciát mutatnak az árfolyammal szemben, az említett ellenállás áttörése esetén a 309-es sávtető jelenthet fontos ellenállást” – írja megint csak az Equilor.
A háttérben a dollár kurzusa szintén 0,3 százalékkal került feljebb az euró ellenében, jelenleg 1,16-nál jár az euró-dollár keresztárfolyam.
Most a devizapiacon mindent felülír, hogy a Hormuzi-szoros zárlata az energiaárak emelkedésével és a globális inflációs nyomás fokozódásával fenyeget, ami megerősíti azokat a várakozásokat, hogy a Federal Reserve (Fed) a korábban vártnál hosszabb ideig tarthatja a jelenlegi magas kamatszintet, illetve a háborús feszültség a dollár mint menedékeszköz felé tereli a befektetőket.
Emellett a friss adatok szerint az amerikai feldolgozóipari BMI májusban 54-re emelkedett az előző két hónap 52,7-es értékéről, és meghaladva az előrejelzéseket, 2022 májusa óta a legerőteljesebb bővülést jelzi,
azaz a jelenlegi kamatok mellett is jól fut a tengerentúli gazdaság.
Ezt támasztják alá az Egyesült Államok áprilisi munkaerőpiaci adatai is, melyek szerint az állásajánlatok száma a leépítések csökkenésével párhuzamosan közel kétéves csúcsra, 7,61 millió fölé emelkedett. A befektetők azonban izgatottan várják a pénteki újabb munkaerőpiaci adatokat is, amelyekből egyértelmű jelzéseket olvashatnak ki a monetáris politika jövőbeli irányáról.
Emelhet az EKB?
Eközben az euróövezet harmonizált fogyasztói árindex (HICP) az áprilisi 3 százalék után májusban 3,2 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest, ami megfelel a piaci előrejelzéseknek, ám a folyamatos inflációs nyomás továbbra is az Európai Központi Bank közelgő monetáris politikai döntéseire irányítja a figyelmet.
Az euró erősödhet az EKB döntéshozóinak legutóbbi szigorú hangvételű nyilatkozatai nyomán.
- A finn Olli Rehn például megjegyezte, hogy bár a hosszú távú inflációs várakozások továbbra is stabilak, júniusban óvintézkedésként mégis sor kerülhet egy „biztosítási célú kamatemelésre”.
- Ezenkívül Gediminas Simkus, az EKB litván tagja pedig arra mutatott rá, hogy az inflációs várakozások jelenleg a négy évvel ezelőtti szinteken vannak, és határozottan hangsúlyozta, hogy a központi banknak feltétlenül időben kell reagálnia, hogy megakadályozza az árnyomás erősödését.
Ha az EKB kormányzó tanácsa valóban megemeli az euróövezet alapkamatát, az erősítheti a közösségi devizát a zöldhasúval szemben, aminek farvizén a devizapiaci álmoskönyv szerint ceteris paribus a forint is újfent szárnyra kaphat.